FPTS muốn bán tiếp gần 1,2 triệu cổ phiếu MSH

Nếu thành công, FPTS giảm sở hữu từ gần 13,2 triệu cổ phiếu, chiếm 11,728% xuống còn 12 triệu cổ phiếu, chiếm 10,665% vốn tại MSH.

CTCP Chứng khoán FPT - FPTS thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần May Sông Hồng (mã MSH-HOSE).

Theo đó, FPTS thông báo đăng ký bán 1.196.035 cổ phiếu MSH, từ ngày 06/11-05/12, mục đích thực hiện nghiệp vụ tự doanh theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh. Nếu thành công, FPTS dự kiến giảm sở hữu từ gần 13,2 triệu cổ phiếu, chiếm 11,728% xuống còn 12 triệu cổ phiếu, chiếm 10,665% vốn tại MSH.

Mới đây, FPTS đăng ký bán đúng số lượng trên, từ ngày 18/08-16/09, nhưng không thành với lý do giá thị trường không phù hợp.

Trước đó, FPTS đã có 2 lần bán cổ phiếu MSH trong năm nay. Lần đầu tiên đăng ký bán gần 1,2 triệu cổ phiếu từ ngày 03/06-02/07, kết quả bán được 672.400 cổ phiếu; Lần hai đăng ký bán nốt gần 520.000 cổ phiếu, từ ngày 09/07-07/08 và FPTS đã bán thành công từ 18/7 đến ngày 24/7/2025.

Về kết quả kinh doanh, MSH ghi nhận doanh thu thuần giảm 5,82% còn 1.646 tỷ đồng; lợi nhuận hoạt động tài chính tăng gần 257% lên lên 34,76 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tăng 54,24% lên hơn 200 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, MSH ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 4.150 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt gần 468 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt gần 427 tỷ.

Chốt phiên ngày 03/11, giá MSH tăng 0,52% lên mốc 39.000 đồng/cổ phiếu, tăng gần 50% kể từ đáy tháng 4 vừa qua.

Đối với FPTS, công ty ghi nhận lợi nhuận quý 3/2025 giảm gần 32% xuống 55,115 tỷ tỷ đồng - trong đó, lợi nhuận sau thuế đã thực hiện tăng 48,44% đạt gần 134 tỷ đồng.

Nguyên nhân là công ty thực hiện bán tài sản tài chính FVTPL trong quý 3/2025, doanh thu thực hiện tăng gần 55% do thanh khoản thị trường tăng mạnh nên doanh thu môi giới và lãi từ các khoản cho vay tăng lần lượt 43,36% và 26,65%.

Còn lợi nhuận sau thuế chưa thực hiện giảm do lợi nhuận từ đánh giá lại tài sản quý 3/2025 là -78,85 tỷ đồng, trong khi quý 3/2024 là -9,5 tỷ đồng chủ yếu là đánh giá lại từ mã MSH. Lũy kế 9 tháng đầu năm, FPTS báo lãi giảm gần 140 tỷ xuống còn gần 269 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý 3/2025, quy mô đầu tư vào cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch ghi nhận giá trị gần 457 tỷ đồng, riêng khoản đầu tư vào MSH đã hơn 455 tỷ đồng và gấp 38 lần giá mua.