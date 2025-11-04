Thứ Ba, 04/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

FPTS muốn bán tiếp gần 1,2 triệu cổ phiếu MSH

Hoài An

04/11/2025, 07:48

Nếu thành công, FPTS giảm sở hữu từ gần 13,2 triệu cổ phiếu, chiếm 11,728% xuống còn 12 triệu cổ phiếu, chiếm 10,665% vốn tại MSH.

Sơ đồ giá cổ phiếu MSH trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu MSH trên TradingView.

CTCP Chứng khoán FPT - FPTS thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần May Sông Hồng (mã MSH-HOSE).

Theo đó, FPTS thông báo đăng ký bán 1.196.035 cổ phiếu MSH, từ ngày 06/11-05/12, mục đích thực hiện nghiệp vụ tự doanh theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh. Nếu thành công, FPTS dự kiến giảm sở hữu từ gần 13,2 triệu cổ phiếu, chiếm 11,728% xuống còn 12 triệu cổ phiếu, chiếm 10,665% vốn tại MSH.

Mới đây, FPTS đăng ký bán đúng số lượng trên, từ ngày 18/08-16/09, nhưng không thành với lý do giá thị trường không phù hợp.

Trước đó, FPTS đã có 2 lần bán cổ phiếu MSH trong năm nay. Lần đầu tiên đăng ký bán gần 1,2 triệu cổ phiếu từ ngày 03/06-02/07, kết quả bán được 672.400 cổ phiếu; Lần hai đăng ký bán nốt gần 520.000 cổ phiếu, từ ngày 09/07-07/08 và FPTS đã bán thành công từ 18/7 đến ngày 24/7/2025.

Về kết quả kinh doanh, MSH ghi nhận doanh thu thuần giảm 5,82% còn 1.646 tỷ đồng; lợi nhuận hoạt động tài chính tăng gần 257% lên lên 34,76 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tăng 54,24% lên hơn 200 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, MSH ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 4.150 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt gần 468 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt gần 427 tỷ.

Chốt phiên ngày 03/11, giá MSH tăng 0,52% lên mốc 39.000 đồng/cổ phiếu, tăng gần 50% kể từ đáy tháng 4 vừa qua.

Đối với FPTS, công ty ghi nhận lợi nhuận quý 3/2025 giảm gần 32% xuống 55,115 tỷ tỷ đồng - trong đó, lợi nhuận sau thuế đã thực hiện tăng 48,44% đạt gần 134 tỷ đồng.

Nguyên nhân là công ty thực hiện bán tài sản tài chính FVTPL trong quý 3/2025, doanh thu thực hiện tăng gần 55% do thanh khoản thị trường tăng mạnh nên doanh thu môi giới và lãi từ các khoản cho vay tăng lần lượt 43,36% và 26,65%.

Còn lợi nhuận sau thuế chưa thực hiện giảm do lợi nhuận từ đánh giá lại tài sản quý 3/2025 là -78,85 tỷ đồng, trong khi quý 3/2024 là -9,5 tỷ đồng chủ yếu là đánh giá lại từ mã MSH. Lũy kế 9 tháng đầu năm, FPTS báo lãi giảm gần 140 tỷ xuống còn gần 269 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý 3/2025, quy mô đầu tư vào cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch ghi nhận giá trị gần 457 tỷ đồng, riêng khoản đầu tư vào MSH đã hơn 455 tỷ đồng và gấp 38 lần giá mua.

VnEconomy

FPTS đăng ký bán tiếp hơn 500.000 cổ phiếu MSH

07:46, 09/07/2025

Giá không phù hợp, FTS mới bán được 672.000 cổ phiếu MSH

09:12, 07/07/2025

MSH bị phạt và truy thu 1,7 tiền thuế

10:52, 03/07/2025

Từ khóa:

chứng khoán chứng khoán đầu tư FTS FVTPL giao dịch cổ phiếu MSH kết quả kinh doanh MSH lợi nhuận Công ty Cổ phần May Sông Hồng MSH

Đọc thêm

Novaland được chấp thuận miễn trừ vi phạm lô trái phiếu 335 triệu USD

Việc miễn trừ nói trên chỉ có hiệu lực với điều kiện Novaland phải thực thanh toán số dư 642.455 USD này vào hoặc trước ngày 16/11/2025.

Lợi nhuận quý 3/2025: Dầu khí bất ngờ bùng nổ, Bất động sản báo lỗ ở nhiều doanh nghiệp lớn

Lợi nhuận quý 3/2025: Dầu khí bất ngờ bùng nổ, Bất động sản báo lỗ ở nhiều doanh nghiệp lớn

Bất động sản - ngành dẫn dắt tăng đà tăng trên thị trường chứng khoán trong 6 tháng gần đây, bất ngờ có lợi nhuận sau thuế giảm 23,2% so với cùng kỳ sau 3 quý ghi nhận tăng trưởng cao trước đó.

9 tháng, HVN báo lãi hơn 7.000 tỷ đồng

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (mã HVN-HOSE) giải trình lợi nhuận sau thuế quý 3 trên báo cáo tài chính công mẹ, báo cáo tài chính hợp nhất so với cùng kỳ và đưa ra biện pháp, lộ trình khắc phục tình trạng HVN bị kiểm soát.

Chủ tịch NLG muốn chuyển nhượng hơn 15 triệu quyền mua cho hai con

Ông Nguyễn Xuân Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị NLG vừa đăng ký thực hiện quyền mua hơn 18 triệu quyền mua cổ phiếu NLG trong tổng số 33,45 triệu quyền mua đang sở hữu

Chủ tịch SMC đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu

Nếu giao dịch thành công, Chủ tịch Phạm Hoàng Anh sẽ tăng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 1,36% vốn tại SMC.

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Từ dấu mốc nâng hạng đến tương lai 2030

eMagazine

Từ dấu mốc nâng hạng đến tương lai 2030

[Video]: Người dân Huế tiếp tục phải đối mặt với mưa lũ lớn

Dân sinh

[Video]: Người dân Huế tiếp tục phải đối mặt với mưa lũ lớn

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

Thế giới

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Cổ phiếu công nghệ giữ trụ chứng khoán Mỹ, dầu thô vững giá sau tin OPEC+

Thế giới

2

Hội chợ Mùa Thu 2025 khép lại, mở ra hành trình kết nối mới

Tiêu điểm

3

“Cơn sốt” thiết bị đeo theo dõi sức khỏe

Sức khỏe

4

Thị trường tỷ USD, công nghiệp hỗ trợ năng lượng vẫn vướng nhiều rào cản

Thị trường

5

“Đế chế” bán dẫn TSMC có kế hoạch tăng giá chip tới 10%

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy