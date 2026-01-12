Daiwa Securities chi hơn 951 tỷ mua quyền cổ phiếu SSI

Daiwa Securities Group Inc. (Nhật Bản) đã thực hiện giao dịch thành công quyền hơn 63,4 triệu cổ phiếu SSI và nâng tỷ lệ sở hữu từ 317,1 triệu cổ phiếu, chiếm 15,263% lên hơn 380,6 triệu cổ phiếu, chiếm 15,265% tiếp tục giữ vị trí cổ đông lớn nhất tại SSI.

Daiwa Securities Group Inc. (Nhật Bản) báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (mã SSI-HOSE).

Theo kế hoạch đã công bố trước đó, SSI thông qua kế hoạch chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành tối đa 415,6 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 5:1 (cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu được quyền mua 1 cổ phiếu mới) với mức giá chào bán 15.000 đồng/cổ phiếu.

Thời gian đăng ký mua và nộp tiền diễn ra từ ngày 17/12/2025 đến 8/1/2026. Theo đó, công ty có thể thu về tối đa 6.234 tỷ đồng, SSI cho biết sẽ dùng để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư và cho vay ký quỹ. Vốn điều lệ công ty theo đó tăng lên 24.963,5 tỷ đồng.

Theo đó, Daiwa Securities Group Inc. (Nhật Bản) đã thực hiện giao dịch thành công quyền hơn 63,4 triệu cổ phiếu SSI và nâng tỷ lệ sở hữu từ 317,1 triệu cổ phiếu, chiếm 15,263% lên hơn 380,6 triệu cổ phiếu, chiếm 15,265% tiếp tục giữ vị trí cổ đông lớn nhất tại SSI.

Tính theo giá chào bán là 15.000 đồng/cổ phiếu, ước tính quỹ ngoại Nhật Bản đã bỏ ra gần 951,5 tỷ đồng để thực hiện giao dịch trên.

Mới đây, HOSE đã vừa công bố Bảng xếp hạng thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm quý 4 và cả năm 2025. Theo đó, CTCP Chứng khoán SSI ghi nhận quý thứ 5 liên tiếp tăng trưởng thị phần, đạt 12,50% trong quý 4/2025 – mức cao nhất trong 22 quý, và 11,53% cho cả năm 2025 – mức cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây.

Qua đó, VCSC điều chỉnh giảm 5,4% giá mục tiêu cho SSI xuống 38.600 đồng/cổ phiếu nhưng nâng khuyến nghị từ "khả quan" lên "mua", do giá cổ phiếu SSI đã giảm 21,9% trong 2 tháng qua. Mức giảm trong giá mục tiêu chủ yếu đến từ đợt phát hành quyền mua cổ phiếu tỷ lệ 20% với mức giá chiết

khấu (15.000 đồng/cổ phiếu) vào tháng 1/2026, sẽ pha loãng giá cổ phiếu và việc VCSC điều chỉnh giảm 12,2% dự báo lợi nhuận sau thuế giai đoạn 2025–2029 (lần lượt -11,5%/-16,6%/-9,2%/-10,6%/-13,0% trong năm 2025/26/27/28/29), lấn át tác động tích cực từ việc VCSC cập nhật giá mục tiêu sang cuối năm 2026.

SSI ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong việc thu hút khách hàng mới trong 9 tháng năm 2025, vượt trội so với nhóm 10 công ty chứng khoán hàng đầu khi thị phần môi giới hợp nhất trên cả 3 sàn tăng từ mức 8,4% trong năm 2024 lên mức 11,2%. Tuy nhiên, VCSC ghi nhận phí môi giới trung bình của SSI đang có xu hướng giảm, nhiều khả năng là một phần trong chiến lược hỗ trợ mở rộng tệp khách hàng. Trong bối cảnh cạnh tranh môi giới ngày càng gay gắt, VCSC đã điều chỉnh giảm giả định phí môi giới trung bình của SSI từ 0,15% xuống 0,13%.

Đối với kế hoạch huy động vốn của SSI, công ty đã hoàn tất chào bán riêng lẻ 104 triệu cổ phiếu vào tháng 9 năm 2025, thu về 3,2 nghìn tỷ đồng. Công ty cũng đã công bố kế hoạch phát hành quyền mua cổ phiếu tỷ lệ 20% trong tháng 12/2025, từ đó, VCSC ước tính đợt phát hành này sẽ giúp tăng thêm khoảng 6,2 nghìn tỷ đồng vốn chủ sở hữu trong quý 1/2026, qua đó mở rộng dư địa cho hoạt động cho vay ký quỹ và đầu tư, đồng thời giúp SSI duy trì vị thế dẫn đầu về quy mô vốn chủ sở hữu trong số các công ty chứng khoán Việt Nam.

Tuy nhiên VCSC cho biết yếu tố hỗ trợ đối với cổ phiếu SSI là giá trị giao dịch thị trường và hoạt động cho vay ký quỹ cao hơn kỳ vọng; hệ số P/B của SSI có thể tái định giá lên mức 4,0x - tương đương vùng đỉnh chu kỳ năm 2022 - so với P/B mục tiêu hiện tại của VCSC là 3,0x. Với P/B đạt 4,0x, cổ phiếu sẽ có tiềm năng điều chỉnh tăng 48,1%.