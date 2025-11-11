Thứ Ba, 11/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

FTSE Russell công bố danh mục dự kiến 28 cổ phiếu và tỷ trọng của Việt Nam khi nâng hạng tháng 9/2026

Tuệ Lâm

11/11/2025, 13:46

Danh sách cuối cùng sẽ được công bố trước kỳ đánh giá bán niên FTSE GEIS tháng 9 năm 2026. Việc đưa cổ phiếu Việt Nam vào rổ dự kiến sẽ được thực hiện theo nhiều đợt.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

FTSE Russell mới đây đã công bố báo cáo liên quan tới kế hoạch phân loại thị trường Việt Nam từ thị trường cận biên sang thị trường mới nổi thứ cấp sẽ có hiệu lực từ tháng 9/2026.

Theo đó, việc phân loại Việt Nam từ thị trường cận biên sang trạng thái mới nổi thứ cấp sẽ diễn ra theo nhiều đợt. Việc loại bỏ khỏi nhóm thị trường cận biên sẽ được thực hiện trong cùng đợt với đánh giá hàng năm vào tháng 9/2026, trong khi việc đưa vào rổ chỉ số FTSE Global Equity Index Series (GEIS) sẽ bắt đầu cùng với thời điểm tháng 9/2026, tùy thuộc vào một đợt đánh giá vào tháng 3/2026.

Chi tiết về kế hoạch thực hiện từng giai đoạn sẽ được cung cấp trong thông báo tháng 3 năm 2026, sau khi tham vấn với các Ủy ban Tư vấn của FTSE Russell và các bên tham gia thị trường, cũng như được phê duyệt cuối cùng bởi Hội đồng Quản trị Chỉ số FTSE Russell.

Tổ chức này cho biết kỳ đánh giá trung gian vào tháng 3/2026 nhằm đảm bảo hạ tầng thị trường đáp ứng chuẩn quốc tế, đặc biệt là việc mở rộng quyền truy cập qua các quỹ đầu tư toàn cầu.

Mô hình tiếp cận nhà môi giới toàn cầu cho phép nhà đầu tư tổ chức nước ngoài (Foreign Institutional Investors – FII) thực hiện giao dịch thông qua các nhà môi giới quốc tế đóng vai trò đối tác. Sáng kiến này được kỳ vọng sẽ giúp thị trường Việt Nam tiệm cận các chuẩn mực quốc tế, giảm rủi ro đối tác và củng cố niềm tin của nhà đầu tư, nhờ vào việc tận dụng mối quan hệ sẵn có với các trung gian tài chính uy tín trên toàn cầu.

Báo cáo của FTSE Russell cũng đưa ra tỷ trọng của cổ phiếu Việt Nam trong các rổ chỉ số sau khi nâng hạng. Cụ thể, Việt Nam sẽ chiếm tỷ trọng 0,04% trong rổ FTSE Global All Cap, 0,02% trong rổ FTSE All-World, 0,34% trong rổ FTSE Emerging All Cap và 0,22% trong rổ FTSE Emerging Index. Các chỉ số theo dõi đã được FTSE thiết lập để mô phỏng hiệu ứng trước khi chính thức tái phân loại.

FTSE Russell đưa ra danh mục 28 cổ phiếu sẽ có khả năng được đưa vào rổ FTSE Global All Cap gồm HPG, VCB, VIC, VHM, MSN, SAB, VNM, DXG, DIG, DGC, FRT, KDH, KDC, KBC, DPM, PDR, STB, SHB, SSI, HUT, VCI, VJC, GEX, EIB, PLX, VRE, VIX, VND... 

                                                     Danh sách cổ phiếu dự kiến. 
                                                     Danh sách cổ phiếu dự kiến. 

Danh sách được đưa ra dựa trên dữ liệu ngày 31/12/2024 và có thể sẽ có sự thay đổi vào thời điểm công bố chính thức. Danh sách cuối cùng sẽ được công bố trước kỳ đánh giá bán niên FTSE GEIS tháng 9 năm 2026. Việc đưa cổ phiếu Việt Nam vào rổ dự kiến sẽ được thực hiện theo nhiều đợt.

Từ tháng 9/2026, Việt Nam sẽ thuộc khu vực “Asia Pacific ex Japan ex China” trong các kỳ rà soát. Các điều kiện về thanh khoản, quy mô, và tuân thủ tiêu chuẩn toàn cầu sẽ tiếp tục được giám sát trong giai đoạn chuyển tiếp.

Trước đó ngày 8/10, FTSE Russell chính thức công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên sang nhóm mới nổi thứ cấp. Việc phân loại này có hiệu lực từ ngày 21/9/2026 và còn tùy thuộc vào đánh giá tạm thời trong kỳ review tiếp theo tháng 3/2026.

FTSE Russell sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ các diễn biến và hoan nghênh phản hồi từ các bên liên quan đến chỉ số trước khi đánh giá tạm thời phân loại quốc gia cổ phiếu FTSE vào tháng 3/2026, nhằm đảm bảo việc tái phân loại diễn ra theo kế hoạch vào tháng 9/2026.

Việt Nam được phân loại là thị trường cận biên và được đưa vào danh sách theo dõi lên nhóm mới nổi từ tháng 9/2018. Khi được đưa vào Danh sách theo dõi, Việt Nam chưa đáp ứng hai tiêu chí: “Chu kỳ thanh toán (DvP)” và “Phương thức - Chi phí xử lý giao dịch thất bại”, cả hai tiêu chí trên đều được đánh giá ở mức “Hạn chế (Restricted)”. Vào tháng 11 năm 2024, các cơ quan thị trường Việt Nam đã thực hiện các giải pháp để tháo gỡ hai vấn đề này.

Hội đồng Quản trị Chỉ số FTSE Russell (IBG) công nhận những tiến bộ mà cơ quan thị trường Việt Nam đã đạt được trong việc phát triển thị trường của mình và xác nhận rằng Việt Nam đã đáp ứng tất cả các tiêu chí của trạng thái Thị trường Mới Nổi Thứ Cấp theo Khung Phân loại Quốc gia Cổ phiếu FTSE.

Tỷ giá và lãi suất vẫn là yếu tố gây rủi ro cho thị trường

11:27, 11/11/2025

Tỷ giá và lãi suất vẫn là yếu tố gây rủi ro cho thị trường

Tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ ETF đầu tư vào Việt Nam tăng nhẹ, đạt hơn 60,2 nghìn tỷ

08:51, 11/11/2025

Tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ ETF đầu tư vào Việt Nam tăng nhẹ, đạt hơn 60,2 nghìn tỷ

"Cá mập" trong nước gom ròng, cá nhân mạnh tay cắt lỗ

21:40, 10/11/2025

VnEconomy

Từ khóa:

các cổ phiếu trong rổ FTSE cổ phiếu Việt Nam đánh giá thị trường tháng 3/2026 FTSE Russell nâng hạng Nâng hạng chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam thị trường mới nổi thứ cấp tỷ trọng cổ phiếu FTSE

Chủ đề:

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam

Đọc thêm

Chu kỳ hạ lãi suất toàn cầu đang khép lại, giá cổ phiếu có gặp rủi ro?

Chu kỳ hạ lãi suất toàn cầu đang khép lại, giá cổ phiếu có gặp rủi ro?

Trong vòng 2 năm qua, số lần cắt giảm lãi suất trên thế giới nhiều hơn so với trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007-2009...

Chuyên gia: Hai tháng cuối năm là bản lề cho sóng tăng mới 2026

Chuyên gia: Hai tháng cuối năm là bản lề cho sóng tăng mới 2026

Nhà đầu tư nên xem hai tháng cuối năm như giai đoạn “chuẩn bị vị thế” cho chu kỳ tăng trưởng mới năm 2026. Thị trường có thể là chinh phục từ mốc 1.800 đến 2.200 điểm.

Áp lực bán yếu, thị trường phục hồi kỹ thuật

Áp lực bán yếu, thị trường phục hồi kỹ thuật

Thị trường đã không gặp nhiều lực cản trong phiên chiều nay cùng với sự ổn định của nhóm cổ phiếu dẫn dắt giúp VN-Index có phiên quay lại kiểm định ngưỡng 1600 điểm. Mặc dù các trụ đóng góp phần lớn điểm số nhưng sức tăng lan tỏa là tín hiệu khá tích cực.

Huy động vốn chậm lại tạo áp lực lên mặt bằng lãi suất

Huy động vốn chậm lại tạo áp lực lên mặt bằng lãi suất

Dòng ngoại tệ chảy ra góp phần khiến huy động vốn của các ngân hàng chậm hẳn lại trong quý 3 trong bối cảnh tín dụng vẫn mở rộng nhanh. Điều này gây áp lực lên thanh khoản hệ thống và đẩy tăng tất cả các loại lãi suất.

Mặt bằng chung thị trường vẫn chưa nóng, VN-Index sẽ sôi động nhất trong năm 2026?

Mặt bằng chung thị trường vẫn chưa nóng, VN-Index sẽ sôi động nhất trong năm 2026?

VN-Index hoàn toàn có khả năng bật tăng quay trở lại kiểm định vùng 1.740–1.780 điểm trong hai tháng cuối năm và trở nên sôi động nhất trong năm 2026.

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Những thị trường có nhu cầu vàng lớn nhất, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những thị trường có nhu cầu vàng lớn nhất, Việt Nam cũng có mặt

Mật độ triệu phú tại các nền kinh tế trên thế giới

Thế giới

Mật độ triệu phú tại các nền kinh tế trên thế giới

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tỷ giá giảm 0,4% trong tháng 10 nhưng áp lực điều hành còn lớn

Tài chính

2

Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 40,2 nghìn tỷ đồng trong tháng 10

Tài chính

3

Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao bước vào giai đoạn phát triển mới

Thị trường

4

Triển vọng của bất động sản Việt Nam trong 10 năm tới

Bất động sản

5

Chu kỳ hạ lãi suất toàn cầu đang khép lại, giá cổ phiếu có gặp rủi ro?

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy