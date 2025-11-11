FTSE Russell công bố danh mục dự kiến 28 cổ phiếu và tỷ trọng của Việt Nam khi nâng hạng tháng 9/2026

Danh sách cuối cùng sẽ được công bố trước kỳ đánh giá bán niên FTSE GEIS tháng 9 năm 2026. Việc đưa cổ phiếu Việt Nam vào rổ dự kiến sẽ được thực hiện theo nhiều đợt.

FTSE Russell mới đây đã công bố báo cáo liên quan tới kế hoạch phân loại thị trường Việt Nam từ thị trường cận biên sang thị trường mới nổi thứ cấp sẽ có hiệu lực từ tháng 9/2026.

Theo đó, việc phân loại Việt Nam từ thị trường cận biên sang trạng thái mới nổi thứ cấp sẽ diễn ra theo nhiều đợt. Việc loại bỏ khỏi nhóm thị trường cận biên sẽ được thực hiện trong cùng đợt với đánh giá hàng năm vào tháng 9/2026, trong khi việc đưa vào rổ chỉ số FTSE Global Equity Index Series (GEIS) sẽ bắt đầu cùng với thời điểm tháng 9/2026, tùy thuộc vào một đợt đánh giá vào tháng 3/2026.

Chi tiết về kế hoạch thực hiện từng giai đoạn sẽ được cung cấp trong thông báo tháng 3 năm 2026, sau khi tham vấn với các Ủy ban Tư vấn của FTSE Russell và các bên tham gia thị trường, cũng như được phê duyệt cuối cùng bởi Hội đồng Quản trị Chỉ số FTSE Russell.

Tổ chức này cho biết kỳ đánh giá trung gian vào tháng 3/2026 nhằm đảm bảo hạ tầng thị trường đáp ứng chuẩn quốc tế, đặc biệt là việc mở rộng quyền truy cập qua các quỹ đầu tư toàn cầu.

Mô hình tiếp cận nhà môi giới toàn cầu cho phép nhà đầu tư tổ chức nước ngoài (Foreign Institutional Investors – FII) thực hiện giao dịch thông qua các nhà môi giới quốc tế đóng vai trò đối tác. Sáng kiến này được kỳ vọng sẽ giúp thị trường Việt Nam tiệm cận các chuẩn mực quốc tế, giảm rủi ro đối tác và củng cố niềm tin của nhà đầu tư, nhờ vào việc tận dụng mối quan hệ sẵn có với các trung gian tài chính uy tín trên toàn cầu.

Báo cáo của FTSE Russell cũng đưa ra tỷ trọng của cổ phiếu Việt Nam trong các rổ chỉ số sau khi nâng hạng. Cụ thể, Việt Nam sẽ chiếm tỷ trọng 0,04% trong rổ FTSE Global All Cap, 0,02% trong rổ FTSE All-World, 0,34% trong rổ FTSE Emerging All Cap và 0,22% trong rổ FTSE Emerging Index. Các chỉ số theo dõi đã được FTSE thiết lập để mô phỏng hiệu ứng trước khi chính thức tái phân loại.

FTSE Russell đưa ra danh mục 28 cổ phiếu sẽ có khả năng được đưa vào rổ FTSE Global All Cap gồm HPG, VCB, VIC, VHM, MSN, SAB, VNM, DXG, DIG, DGC, FRT, KDH, KDC, KBC, DPM, PDR, STB, SHB, SSI, HUT, VCI, VJC, GEX, EIB, PLX, VRE, VIX, VND...

Danh sách cổ phiếu dự kiến.

Danh sách được đưa ra dựa trên dữ liệu ngày 31/12/2024 và có thể sẽ có sự thay đổi vào thời điểm công bố chính thức. Danh sách cuối cùng sẽ được công bố trước kỳ đánh giá bán niên FTSE GEIS tháng 9 năm 2026. Việc đưa cổ phiếu Việt Nam vào rổ dự kiến sẽ được thực hiện theo nhiều đợt.

Từ tháng 9/2026, Việt Nam sẽ thuộc khu vực “Asia Pacific ex Japan ex China” trong các kỳ rà soát. Các điều kiện về thanh khoản, quy mô, và tuân thủ tiêu chuẩn toàn cầu sẽ tiếp tục được giám sát trong giai đoạn chuyển tiếp.

Trước đó ngày 8/10, FTSE Russell chính thức công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên sang nhóm mới nổi thứ cấp. Việc phân loại này có hiệu lực từ ngày 21/9/2026 và còn tùy thuộc vào đánh giá tạm thời trong kỳ review tiếp theo tháng 3/2026.

FTSE Russell sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ các diễn biến và hoan nghênh phản hồi từ các bên liên quan đến chỉ số trước khi đánh giá tạm thời phân loại quốc gia cổ phiếu FTSE vào tháng 3/2026, nhằm đảm bảo việc tái phân loại diễn ra theo kế hoạch vào tháng 9/2026.

Việt Nam được phân loại là thị trường cận biên và được đưa vào danh sách theo dõi lên nhóm mới nổi từ tháng 9/2018. Khi được đưa vào Danh sách theo dõi, Việt Nam chưa đáp ứng hai tiêu chí: “Chu kỳ thanh toán (DvP)” và “Phương thức - Chi phí xử lý giao dịch thất bại”, cả hai tiêu chí trên đều được đánh giá ở mức “Hạn chế (Restricted)”. Vào tháng 11 năm 2024, các cơ quan thị trường Việt Nam đã thực hiện các giải pháp để tháo gỡ hai vấn đề này.

Hội đồng Quản trị Chỉ số FTSE Russell (IBG) công nhận những tiến bộ mà cơ quan thị trường Việt Nam đã đạt được trong việc phát triển thị trường của mình và xác nhận rằng Việt Nam đã đáp ứng tất cả các tiêu chí của trạng thái Thị trường Mới Nổi Thứ Cấp theo Khung Phân loại Quốc gia Cổ phiếu FTSE.