Tỷ giá và lãi suất vẫn là yếu tố gây rủi ro cho thị trường

Chênh lệch giữa tín dụng và huy động ngày càng được nới rộng, khiến một số ngân hàng gặp áp lực về mặt thanh khoản, tăng thu hút tiền gửi để đáp ứng việc tăng trưởng mạnh tín dụng.

Tháng 10/2025, chỉ số VN-Index xác nhận tạo đỉnh với cây nến đảo chiều tại kháng cự quan trọng 1740-1780 điểm trên biểu đồ trung hạn. Khối lượng giao dịch và thanh khoản sụt giảm khá nhanh ở 2 tuần đầu tháng 10. Giá và khối lượng xác nhận đồng thuận trong quá trình điều chỉnh giảm.

Về kỹ thuật, Chứng khoán ABS đánh giá giai đoạn điều chỉnh này là phù hợp sau khi thị trường đi lên rất nhanh về giá và khối lượng trong 6 tháng vừa qua. Hoàn toàn có thể kỳ vọng thị trường sẽ tiếp tục tăng trưởng trở lại sau khi kết thúc nhịp điều chỉnh trung hạn hiện nay.

Khảo sát chung đối với nhóm ngành quan trọng có tính thanh khoản cao như Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản... cho thấy đã diễn ra quá trình chiết khấu trung bình 20-30% từ đỉnh giá. Ở chiều ngược lại, dòng tiền có xu hướng đi vào nhóm cổ phiếu đã điều chỉnh giảm rất lâu trước đó, và chưa có sự tăng giá trong suốt giai đoạn thị trường chung tăng mạnh từ tháng 4/2025 như Công nghệ, Bảo hiểm.

Trong nước, các chỉ số kinh tế tiếp tục tích cực. Sản xuất tiếp tục hồi phục tháng thứ 4 liên tiếp, hoạt động đầu tư công được đẩy mạnh trong bối cảnh đầu tư nước ngoài liên tục lập kỷ lục và xuất khẩu tiếp tục giữ đà tăng trưởng 2 con số. Bên cạnh đó, tín dụng được đẩy mạnh hỗ trợ nền kinh tế, dù vậy lạm phát được dự báo vẫn trong tầm kiểm soát.

Tuy nhiên, tỷ giá và lãi suất là các yếu tố tiêu cực. Mặt bằng lãi suất huy động đã tăng trở lại thêm khoảng 0,1-0,8% so với đầu tháng 10. Chênh lệch giữa tín dụng và huy động ngày càng được nới rộng, khiến một số ngân hàng gặp áp lực về mặt thanh khoản, tăng thu hút tiền gửi để đáp ứng việc tăng trưởng mạnh tín dụng.

Mặt khác, áp lực tỷ giá vẫn còn hiện hữu giai đoạn cuối năm 2025 và 2026 do khối ngoại tiếp tục bán ròng trên thị trường tài chính, nhu cầu ngoại tệ tăng nhập khẩu hàng hóa đối ứng với Mỹ, và xu hướng chuyển lợi nhuận về nước của các nhà đầu tư ngoại trực tiếp và gián tiếp. Đồng USD mạnh lên cuối tháng 10 khiến khiến tỷ giá VND/USD tự do tại Việt Nam tăng mạnh.

Trong bối cảnh tỷ giá giao dịch tại các Ngân hàng Thương mại được kiểm soát tốt, đã tạo ra chênh lệch kỷ lục giữa giá USD trên thị trường chính thức và thị trường tự do.

Về mặt định giá, P/E của VN-Index cho 4 quý gần nhất đã giảm từ mức 15,42x ngày 8/10/2025 xuống mức 13,94x ngày 7/11/2025, nghĩa là giảm từ mức gần đạt tới mức 2 lần độ lệch chuẩn xuống thấp hơn mức 1 lần độ lệch chuẩn của VN-Index trong 3 năm qua tại tương ứng 15,66x và 14,52x.

Các cổ phiếu vốn hóa lớn trong VN30 đang có định giá P/E là 13,44x, cao hơn một chút so với mức 1 lần độ lệch chuẩn 3 năm của chỉ số này tại 13,17x. Hệ số P/E của chỉ số VNMID (14,44x) có mức giảm mạnh nhất, về thấp hơn mức trung bình 3 năm tại 14,81x. Định giá của các cổ phiếu vốn hóa nhỏ trong VNSML (10,98x) thấp hơn mức trừ 1 lần độ lệch chuẩn tại 11,84x.

ABS đưa ra hai kịch bản cho thị trường. Kịch bản 1: Thị trường không giữ được mốc Hỗ trợ 1 tại 1586-1606 điểm. Xu hướng ngắn hạn vận động về mốc Hỗ trợ 2 tại vùng giá 1486-1540 điểm và xác nhận kết thúc điều chỉnh. Khi đó kịch bản giao dịch được thiết lập với khung giá vận động đi ngang trong biên độ 1500-1740 điểm ở giai đoạn tiếp theo. Ưu tiên các phương án giao dịch trên biểu đồ ngắn hạn với cấu trúc nhịp ngắn hạn đối với cổ phiếu.

Kịch bản 2: Thị trường giữ mốc Hỗ trợ 1 quanh 1600 điểm, thị trường vận động trong biên độ hẹp 1600- 1740 điểm, các giao dịch trở nên khó hơn trong vùng nhiễu loạn và có lệch pha của xu hướng thị trường. Cổ phiếu có sự phân hóa rất lớn, nhà đầu tư có thể giao dịch theo mức quản trị tài khoản và lựa chọn cổ phiếu có sự tham gia của dòng tiền.