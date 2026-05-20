Trang chủ Tài chính

Fubon Life Việt Nam lần thứ 11 được vinh danh tại chương trình Rồng Vàng

P.V

20/05/2026, 14:59

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Fubon Việt Nam (“Fubon Life Việt Nam”) tiếp tục khẳng định vị thế và uy tín trên thị trường bảo hiểm nhân thọ khi lần thứ 11 liên tiếp được vinh danh tại chương trình Rồng Vàng 2025–2026 do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức và bình chọn.

Bà Lo, Mei –Fang - Tổng giám đốc Fubon Life Việt Nam nhận danh hiệu Rồng Vàng.

Tại lễ trao giải kỷ niệm 25 năm Rồng Vàng, Fubon Life Việt Nam được xướng tên trong Top 10 “Pioneering FIEs for People’s Life in Vietnam in 2025–2026” (Top 10 Doanh nghiệp FDI tiên phong vì cuộc sống người dân Việt Nam), đồng thời được vinh danh với danh hiệu “Trusted Insurer in Vietnam” – Doanh nghiệp bảo hiểm được khách hàng tin cậy tại Việt Nam.

Dấu mốc 11 năm liên tiếp nhận danh hiệu Rồng Vàng không chỉ là minh chứng cho năng lực tài chính vững mạnh và uy tín thương hiệu của Fubon Life Việt Nam, mà còn thể hiện sự tin tưởng từ khách hàng, đối tác cũng như những đóng góp tích cực của doanh nghiệp đối với cộng đồng và thị trường bảo hiểm Việt Nam.

Trong suốt quá trình hoạt động, Fubon Life Việt Nam kiên định theo đuổi chiến lược phát triển bền vững với định hướng lấy khách hàng làm trung tâm. Doanh nghiệp không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong trải nghiệm khách hàng và phát triển các giải pháp bảo vệ tài chính toàn diện, phù hợp với nhu cầu ngày càng đa dạng của người dân Việt Nam.

Bà Lo, Mei-Fang – Tổng giám đốc Fubon Life Việt Nam chia sẻ: “Việc tiếp tục được vinh danh tại chương trình Rồng Vàng là niềm tự hào và cũng là sự khích lệ lớn đối với Fubon Life Việt Nam. Đây không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của toàn thể đội ngũ trong suốt thời gian qua, mà còn là động lực để chúng tôi tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ và đồng hành lâu dài cùng khách hàng Việt Nam trên hành trình bảo vệ tài chính và xây dựng tương lai bền vững.”

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, những năm qua Fubon Life Việt Nam cũng tích cực triển khai nhiều chương trình hướng tới cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ tài chính cá nhân và lan tỏa giá trị nhân văn trong xã hội. Doanh nghiệp đồng thời chú trọng xây dựng đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, tận tâm và minh bạch nhằm mang đến trải nghiệm dịch vụ ngày càng tốt hơn cho khách hàng.

Chương trình Rồng Vàng là một trong những chương trình uy tín dành cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động hiệu quả tại Việt Nam. Việc liên tiếp được vinh danh qua nhiều năm tiếp tục khẳng định sự phát triển ổn định, uy tín thương hiệu cũng như niềm tin mà khách hàng và cộng đồng dành cho Fubon Life Việt Nam.

Với nền tảng tài chính vững mạnh từ Fubon Financial Holding Co., Ltd – một trong những tập đoàn tài chính lớn tại châu Á, Fubon Life Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành cùng người dân Việt Nam bằng những giải pháp bảo vệ tài chính bền vững, nhân văn và dài hạn trong thời gian tới.

