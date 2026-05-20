Thứ Tư, 20/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao nhất 19 năm: Tác động thế nào tới Việt Nam?

Thu Minh

20/05/2026, 13:54

KBSV cho rằng tác động tổng thể lên kinh tế vĩ mô Việt Nam hiện chưa quá đáng ngại trong bối cảnh tỷ giá vẫn được duy trì ổn định từ đầu năm nhờ mặt bằng lãi suất trong nước tăng trong gần một năm qua; dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục tích cực; và khả năng điều hành linh hoạt của Ngân hàng Nhà nước.

VnEconomy

Trong tuần từ ngày 11-15/5/2026, thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ ghi nhận áp lực bán tháo mạnh, đẩy lợi suất các kỳ hạn tăng cao.

Cụ thể, lợi suất kỳ hạn 10 năm dao động quanh vùng 4,4-4,6%, tiệm cận vùng đỉnh gần nhất thiết lập vào đầu năm 2025. Trong khi đó, lợi suất kỳ hạn 30 năm cũng tăng mạnh khi phần lớn các phiên giao dịch tuần trước đều đóng cửa trên ngưỡng 5%, có thời điểm lên tới 5,13% – mức cao nhất kể từ tháng 7/2007.

Khép lại tuần giao dịch, mặt bằng lợi suất ở hầu hết các kỳ hạn từ 2-30 năm tăng trung bình khoảng 20 điểm cơ bản (bps).

Dự báo diễn biến lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, Chứng khoán KBSV đánh giá, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ sẽ tiếp tục duy trì ở vùng cao trong quý 2 trước khi hạ nhiệt trong nửa cuối năm 2026 (2H2026), dựa trên kịch bản cơ sở giả định căng thẳng Mỹ-Iran dần hạ nhiệt từ nửa sau quý 2, qua đó giảm đáng kể áp lực lạm phát tại Mỹ trong giai đoạn cuối năm.

Tuy nhiên, đà giảm của lợi suất có thể bị hạn chế bởi áp lực phát hành trái phiếu quy mô lớn, cùng với khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì quan điểm thận trọng đối với chính sách tiền tệ.

Đánh giá tác động đến kinh tế vĩ mô Việt Nam, KBSV cho rằng việc lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì ở mức cao đang tạo ra một số thách thức đối với kinh tế Việt Nam thông qua hai kênh chính.

Thứ nhất, áp lực tỷ giá gia tăng do: tài sản định giá bằng USD trở nên hấp dẫn hơn, khiến nhu cầu nắm giữ USD gia tăng và chỉ số DXY có xu hướng mạnh lên; chênh lệch lãi suất dương giữa VND và USD thu hẹp, làm việc nắm giữ VND phần nào kém hấp dẫn hơn.

Gia tăng chi phí huy động vốn đối với các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn nước ngoài bằng ngoại tệ, đặc biệt là nhóm ngân hàng, chứng khoán và bất động sản sử dụng đòn bẩy tài chính cao.

Dù vậy, KBSV cho rằng tác động tổng thể lên kinh tế vĩ mô Việt Nam hiện chưa quá đáng ngại trong bối cảnh tỷ giá vẫn được duy trì ổn định từ đầu năm nhờ mặt bằng lãi suất trong nước tăng trong gần một năm qua; dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục tích cực; và khả năng điều hành linh hoạt của Ngân hàng Nhà nước. 

Với kỳ vọng lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ sẽ hạ nhiệt trong nửa cuối năm 2026, KBSV giữ nguyên dự báo tỷ giá năm 2026 tăng khoảng 2,5-3% so với cuối năm 2025 và lãi suất giảm khoảng 0,5-1% so với cuối tháng 4/2026.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh trong trung tuần tháng 5 nguyên nhân khiến lợi suất tăng mạnh gồm dữ liệu lạm phát tiếp tục nóng lên.

Báo cáo giá bán buôn tháng 4 của Mỹ công bố ngày 13/5/2026 cho thấy chỉ số giá sản xuất (PPI) tăng 6% so với cùng kỳ năm 2025, mức cao nhất kể từ năm 2022. Điều này làm gia tăng lo ngại áp lực giá từ khâu sản xuất sẽ lan rộng sang toàn nền kinh tế. Trong bối cảnh lạm phát gia tăng, nhà đầu tư có xu hướng yêu cầu mức lợi suất cao hơn để bù đắp rủi ro suy giảm sức mua trong tương lai, qua đó đẩy lợi suất trái phiếu tăng lên.

Lo ngại giá năng lượng neo cao: Giá năng lượng tiếp tục duy trì trên 100 USD/thùng trong khi eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa, củng cố kỳ vọng về lạm phát kéo dài.

Thâm hụt ngân sách tiếp diễn: Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ dự báo thâm hụt ngân sách năm 2026 vào khoảng 1,9 nghìn tỷ USD, tương đương 5,8% GDP, cao hơn mức trung bình 50 năm là 3,8%. Đồng thời, nợ công Mỹ được dự báo tăng lên 120% GDP vào năm 2036, vượt mức đỉnh từng ghi nhận sau Thế chiến II. Điều này buộc Mỹ phải gia tăng phát hành trái phiếu để tài trợ chi tiêu công và tái cấp vốn các khoản nợ đáo hạn. Áp lực nguồn cung trái phiếu gia tăng khiến thị trường yêu cầu lợi suất cao hơn để hấp thụ lượng phát hành mới.

Quan điểm “diều hâu” của Fed: Một số quan chức Fed trong tuần qua nhấn mạnh kiểm soát lạm phát vẫn là ưu tiên hàng đầu và không loại trừ khả năng tiếp tục nâng lãi suất nếu áp lực giá gia tăng. Điều này khiến thị trường giảm kỳ vọng Fed sớm nới lỏng chính sách tiền tệ, qua đó giữ lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, đặc biệt ở nhóm kỳ hạn ngắn và trung hạn, duy trì ở mức cao.

Làn sóng IPO thứ ba xuất hiện: Thị trường chứng khoán có thể hút vốn thêm 600.000 tỷ đồng

12:04, 20/05/2026

Làn sóng IPO thứ ba xuất hiện: Thị trường chứng khoán có thể hút vốn thêm 600.000 tỷ đồng

Tranh bán hạ giá, thị trường lao dốc toàn diện, VN-Index mất ngưỡng 1900 điểm

12:02, 20/05/2026

Tranh bán hạ giá, thị trường lao dốc toàn diện, VN-Index mất ngưỡng 1900 điểm

Thị trường đang trưởng thành hơn trong việc lựa chọn doanh nghiệp chất lượng

10:31, 20/05/2026

Thị trường đang trưởng thành hơn trong việc lựa chọn doanh nghiệp chất lượng

Từ khóa:

chi phí huy động vốn Cục dự trữ liên bang Mỹ dự báo kinh tế việt nam giá năng lượng KBSV lạm phát mỹ lợi suất trái phiếu kho bạc mỹ thâm hụt ngân sách mỹ thị trường trái phiếu tỷ giá USD/VND

Đọc thêm

Làn sóng IPO thứ ba xuất hiện: Thị trường chứng khoán có thể hút vốn thêm 600.000 tỷ đồng

Làn sóng IPO thứ ba xuất hiện: Thị trường chứng khoán có thể hút vốn thêm 600.000 tỷ đồng

"Nếu lặp lại quy mô huy động tương đương 3–5% GDP như các chu kỳ trước thì lượng vốn có thể đạt khoảng 500.000–600.000 tỷ đồng”, ông Hoàng Việt Anh, Tổng giám đốc LPBS nhận định.

Bán tháo trên thị trường trái phiếu có thể lan sang thị trường cổ phiếu

Bán tháo trên thị trường trái phiếu có thể lan sang thị trường cổ phiếu

Các nhà đầu tư lớn đang cảnh báo rằng lãi vay tăng cao có thể dẫn đến một "cuộc điều chỉnh" trên thị trường chứng khoán Mỹ...

Tranh bán hạ giá, thị trường lao dốc toàn diện, VN-Index mất ngưỡng 1900 điểm

Tranh bán hạ giá, thị trường lao dốc toàn diện, VN-Index mất ngưỡng 1900 điểm

Mặc dù VIC, VHM vẫn “le lói” sắc xanh nhưng gần như toàn bộ thị trường đều “đỏ quạch”. VN-Index chốt phiên sáng nay giảm mạnh 1,62% (-31,06 điểm) xuống 1881,87 điểm với số mã đỏ gấp gần 6 lần số mã xanh.

Thị trường đang trưởng thành hơn trong việc lựa chọn doanh nghiệp chất lượng

Thị trường đang trưởng thành hơn trong việc lựa chọn doanh nghiệp chất lượng

Thị trường đang trưởng thành hơn trong việc lựa chọn chất lượng doanh nghiệp, vị thế ngành và vận động theo chu kỳ chính sách. Một giai đoạn củng cố, giúp cho xu hướng vận động dài hạn bền vững hơn.

Các ETF tiếp tục rút ròng mạnh khỏi Việt Nam

Các ETF tiếp tục rút ròng mạnh khỏi Việt Nam

Trong tuần từ ngày 11/5 đến ngày 15/5/2026, dòng vốn thông qua các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận bị rút ròng hơn 501 tỷ đồng. Trong đó, diễn biến rút ròng diễn ra ở 14/26 quỹ, tập trung chủ yếu ở nhóm ETF nội.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Hợp lực dòng vốn trong và ngoài nước: Động lực cốt lõi cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

eMagazine

Hợp lực dòng vốn trong và ngoài nước: Động lực cốt lõi cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

Nâng chất dòng vốn đầu tư, tạo động lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

eMagazine

Nâng chất dòng vốn đầu tư, tạo động lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

Qualcomm xây trung tâm R&D chuẩn toàn cầu tại Việt Nam, đẩy mạnh tuyển dụng kỹ sư

eMagazine

Qualcomm xây trung tâm R&D chuẩn toàn cầu tại Việt Nam, đẩy mạnh tuyển dụng kỹ sư

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

PC1 ra báo cáo tài chính, lợi nhuận quý 1/2026 tăng 86%

Doanh nghiệp niêm yết

2

Làn sóng IPO thứ ba xuất hiện: Thị trường chứng khoán có thể hút vốn thêm 600.000 tỷ đồng

Chứng khoán

3

Bán tháo trên thị trường trái phiếu có thể lan sang thị trường cổ phiếu

Thế giới

4

Giá mua vàng miếng SJC giảm mạnh hơn so với giá vàng nhẫn

Tài chính

5

Tranh bán hạ giá, thị trường lao dốc toàn diện, VN-Index mất ngưỡng 1900 điểm

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy