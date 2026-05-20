Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao nhất 19 năm: Tác động thế nào tới Việt Nam?

Trong tuần từ ngày 11-15/5/2026, thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ ghi nhận áp lực bán tháo mạnh, đẩy lợi suất các kỳ hạn tăng cao.

Cụ thể, lợi suất kỳ hạn 10 năm dao động quanh vùng 4,4-4,6%, tiệm cận vùng đỉnh gần nhất thiết lập vào đầu năm 2025. Trong khi đó, lợi suất kỳ hạn 30 năm cũng tăng mạnh khi phần lớn các phiên giao dịch tuần trước đều đóng cửa trên ngưỡng 5%, có thời điểm lên tới 5,13% – mức cao nhất kể từ tháng 7/2007.

Khép lại tuần giao dịch, mặt bằng lợi suất ở hầu hết các kỳ hạn từ 2-30 năm tăng trung bình khoảng 20 điểm cơ bản (bps).

Dự báo diễn biến lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, Chứng khoán KBSV đánh giá, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ sẽ tiếp tục duy trì ở vùng cao trong quý 2 trước khi hạ nhiệt trong nửa cuối năm 2026 (2H2026), dựa trên kịch bản cơ sở giả định căng thẳng Mỹ-Iran dần hạ nhiệt từ nửa sau quý 2, qua đó giảm đáng kể áp lực lạm phát tại Mỹ trong giai đoạn cuối năm.

Tuy nhiên, đà giảm của lợi suất có thể bị hạn chế bởi áp lực phát hành trái phiếu quy mô lớn, cùng với khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì quan điểm thận trọng đối với chính sách tiền tệ.

Đánh giá tác động đến kinh tế vĩ mô Việt Nam, KBSV cho rằng việc lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì ở mức cao đang tạo ra một số thách thức đối với kinh tế Việt Nam thông qua hai kênh chính.

Thứ nhất, áp lực tỷ giá gia tăng do: tài sản định giá bằng USD trở nên hấp dẫn hơn, khiến nhu cầu nắm giữ USD gia tăng và chỉ số DXY có xu hướng mạnh lên; chênh lệch lãi suất dương giữa VND và USD thu hẹp, làm việc nắm giữ VND phần nào kém hấp dẫn hơn.

Gia tăng chi phí huy động vốn đối với các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn nước ngoài bằng ngoại tệ, đặc biệt là nhóm ngân hàng, chứng khoán và bất động sản sử dụng đòn bẩy tài chính cao.

Dù vậy, KBSV cho rằng tác động tổng thể lên kinh tế vĩ mô Việt Nam hiện chưa quá đáng ngại trong bối cảnh tỷ giá vẫn được duy trì ổn định từ đầu năm nhờ mặt bằng lãi suất trong nước tăng trong gần một năm qua; dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục tích cực; và khả năng điều hành linh hoạt của Ngân hàng Nhà nước.

Với kỳ vọng lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ sẽ hạ nhiệt trong nửa cuối năm 2026, KBSV giữ nguyên dự báo tỷ giá năm 2026 tăng khoảng 2,5-3% so với cuối năm 2025 và lãi suất giảm khoảng 0,5-1% so với cuối tháng 4/2026.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh trong trung tuần tháng 5 nguyên nhân khiến lợi suất tăng mạnh gồm dữ liệu lạm phát tiếp tục nóng lên.

Báo cáo giá bán buôn tháng 4 của Mỹ công bố ngày 13/5/2026 cho thấy chỉ số giá sản xuất (PPI) tăng 6% so với cùng kỳ năm 2025, mức cao nhất kể từ năm 2022. Điều này làm gia tăng lo ngại áp lực giá từ khâu sản xuất sẽ lan rộng sang toàn nền kinh tế. Trong bối cảnh lạm phát gia tăng, nhà đầu tư có xu hướng yêu cầu mức lợi suất cao hơn để bù đắp rủi ro suy giảm sức mua trong tương lai, qua đó đẩy lợi suất trái phiếu tăng lên.

Lo ngại giá năng lượng neo cao: Giá năng lượng tiếp tục duy trì trên 100 USD/thùng trong khi eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa, củng cố kỳ vọng về lạm phát kéo dài.

Thâm hụt ngân sách tiếp diễn: Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ dự báo thâm hụt ngân sách năm 2026 vào khoảng 1,9 nghìn tỷ USD, tương đương 5,8% GDP, cao hơn mức trung bình 50 năm là 3,8%. Đồng thời, nợ công Mỹ được dự báo tăng lên 120% GDP vào năm 2036, vượt mức đỉnh từng ghi nhận sau Thế chiến II. Điều này buộc Mỹ phải gia tăng phát hành trái phiếu để tài trợ chi tiêu công và tái cấp vốn các khoản nợ đáo hạn. Áp lực nguồn cung trái phiếu gia tăng khiến thị trường yêu cầu lợi suất cao hơn để hấp thụ lượng phát hành mới.

Quan điểm “diều hâu” của Fed: Một số quan chức Fed trong tuần qua nhấn mạnh kiểm soát lạm phát vẫn là ưu tiên hàng đầu và không loại trừ khả năng tiếp tục nâng lãi suất nếu áp lực giá gia tăng. Điều này khiến thị trường giảm kỳ vọng Fed sớm nới lỏng chính sách tiền tệ, qua đó giữ lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, đặc biệt ở nhóm kỳ hạn ngắn và trung hạn, duy trì ở mức cao.