Trang chủ Thế giới

Bán tháo trên thị trường trái phiếu có thể lan sang thị trường cổ phiếu

Bình Minh

20/05/2026, 12:04

Các nhà đầu tư lớn đang cảnh báo rằng lãi vay tăng cao có thể dẫn đến một "cuộc điều chỉnh" trên thị trường chứng khoán Mỹ...

Ảnh minh họa - Ảnh: Gettt/CNBC.

Lời cảnh báo này nhấn mạnh sự trái chiều ngày càng gia tăng giữa thị trường cổ phiếu đang hưng phấn và thị trường trái phiếu bị “vùi dập” bởi mối lo lạm phát cao.

Từ tháng 4, chỉ số S&P 500 của thị trường chứng khoán Mỹ liên tục lập kỷ lục nhờ thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran và cơn sốt cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là các cổ phiếu chip.

Ngược lại, trái phiếu chính phủ Mỹ và nhiều nước khác bị bán tháo, đẩy lợi suất tăng mạnh, do các nhà đầu tư đặt cược rằng giá dầu duy trì trên 100 USD/thùng sẽ thúc đẩy lạm phát và khiến các ngân hàng trung ương, bao gồm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), phải tăng lãi suất.

Sự phân kỳ này giữa thị trường cổ phiếu và thị trường trái phiếu đã khiến một số nhà quản lý quỹ lớn nghi ngờ liệu các nhà đầu tư cổ phiếu có thể tiếp tục bỏ qua “đám mây đen” đang bao trùm thị trường trái phiếu hay không, nhất là khi chi phí đi vay tăng cao gây ra mối lo ngại về định giá cao ngất ngưởng của các cổ phiếu liên quan tới trí tuệ nhân tạo (AI).

Ông Vincent Mortier, Giám đốc đầu tư của công ty đầu tư Amundi, nhận định với tờ báo Financial Times: "Chúng ta sẽ thấy một sự điều chỉnh. Câu hỏi là khi nào sự điều chỉnh đó sẽ xảy ra, chứ không phải là có điều chỉnh hay không”.

Ông cho rằng thị trường chứng khoán đã "thay đổi hoàn toàn về câu chuyện, quan điểm và vị thế chỉ trong 6 tuần", trái ngược với sự tập trung của các nhà đầu tư trái phiếu vào đà leo thang của giá cả ở các mặt hàng dầu diesel đến xăng và nhiên liệu máy bay do Iran đóng cửa eo biển Hormuz.

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đã tăng 0,28 điểm phần trăm kể từ khi lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran được công bố - thời điểm bán tháo trái phiếu toàn cầu bắt đầu tăng tốc. Một thước đo thị trường về kỳ vọng lạm phát ở Mỹ cho kỳ 12 tháng sau 1 năm kể từ bây giờ đã tăng trên 4% vào hôm thứ Hai tuần này, đánh dấu lần đầu tiên kể từ đầu năm 2025 vượt qua mốc này.

Tuy nhiên, S&P 500 đã tăng 12% kể từ khi có lệnh ngừng bắn và dường như phản ánh niềm tin rằng xung đột ở Trung Đông sẽ gây ra nhiều thiệt hại kinh tế lâu dài.

Ông Raphael Thuin, người đứng đầu chiến lược thị trường vốn tại công ty Tikehau Capital, nhận xét: "Đang có một sự không tương thích giữa việc vừa có cổ phiếu ở mức cao nhất mọi thời đại, chênh lệch tín dụng ở mức thấp, sự lạc quan cao, và vừa có những mức lãi suất và giá năng lượng có thể tác động tiêu cực lâu dài đến nền kinh tế".

Ông nói thêm: "Trong ngắn hạn, có những lý do chính đáng để lo lắng. Có vẻ như xu hướng tăng giá của cổ phiếu đã trở nên rất căng thẳng và thị trường cần một khoảng dừng".

Một cuộc thăm dò được theo dõi chặt chẽ của ngân hàng Bank of America với sự tham gia của các nhà quản lý quỹ thấy tỷ lệ nhà đầu tư tăng nắm giữ cổ phiếu ở Mỹ tăng với tốc độ kỷ lục hàng tháng - từ mức tỷ lệ ròng 13% nhà đầu tư tăng nắm giữ cổ phiếu trong tháng trước lên mức tỷ lệ ròng 50% nhà đầu tư tăng nắm giữ cổ phiếu trong tháng này. Đây là tỷ lệ ròng nhà đầu tư tăng nắm giữ cổ phiếu cao nhất trong hơn 4 năm, với nguyên nhân được cho là tâm lý lạc quan về lợi nhuận của các công ty niêm yết.

Đồng thời, khảo sát cũng cho thấy một tỷ lệ ròng 44% nhà đầu tư đã đã cho biết họ đã giảm nắm giữ trái phiếu - mức lớn nhất kể từ tháng 6/2022.

Cũng theo kết quả khảo sát này, đầu tháng 6 là "thời điểm chín muồi để chốt lời" và mức độ bán tháo trên thị trường trái phiếu sẽ quyết định quy mô của sự sụt giảm thị trường chứng khoán.

Giá cổ phiếu ở Phố Wall cũng đã tăng vượt trội so với mức tăng tại các thị trường chứng khoán châu Âu, phản ánh sự phụ thuộc ngày càng lớn của xu hướng tăng điểm vào chỉ một số ít các cổ phiếu công nghệ và bán dẫn liên quan đến AI.

Bà Mandy Xu, người đứng đầu bộ phận tình báo thị trường phái sinh tại công ty Cboe Global Markets, cho biết hoạt động trên thị trường quyền chọn cổ phiếu đơn lẻ cho thấy "lãi suất tăng không hề làm suy giảm tâm lý lạc quan cực độ". Một vài chỉ số về tâm lý hưng phấn thậm chí đang tiến gần đến mức tương tự như trong cơn sốt cổ phiếu meme năm 2021.

Sự phụ thuộc lớn hơn của châu Âu vào nhập khẩu năng lượng đã làm giảm tâm lý lạc quan của nhà đầu tư về thị trường cổ phiếu ở khu vực này, khiến chỉ số Stoxx Europe 600 gặp khó khăn trong việc trở lại mức trước chiến tranh.

Đối với một số nhà đầu tư, mùa báo cáo tài chính quý 1/2026 khả quan đã giúp thị trường cổ phiếu vượt qua sự bất định địa chính trị. Ông Giles Parkinson, người đứng đầu bộ phận cổ phiếu tại công ty Trinity Bridge, cho rằng đợt phục hồi gần đây của giá cổ phiếu ở Phố Wall thực ra còn "chưa hoàn thành" vì lợi nhuận của các công ty niêm yết vẫn đang tăng mạnh.

Hiện tại, thị trường trái phiếu đang cảnh báo về nguy cơ lạm phát cao dai dẳng và tăng trưởng kinh tế giảm tốc, nhưng thị trường cổ phiếu lại đang nói “'chúng tôi sẽ tiếp tục tiệc tùng cho đến khi điều đó xảy ra” - một nhà quản lý tài sản nhận xét.

