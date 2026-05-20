Giá mua vàng miếng SJC giảm mạnh hơn so với giá vàng nhẫn

Trong phiên sáng 20/5, giá mua vàng miếng SJC ghi nhận mức giảm phổ biến từ 2 triệu – 2,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tuỳ từng thương hiệu, mức giảm đối với giá mua vàng nhẫn “4 số 9” dao động từ 1 triệu – 1,5 triệu đồng/lượng…

Chỉ trong hai tiếng đầu mở cửa, giá vàng miếng SJC tại các hệ thống lớn đều ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh giảm liên tiếp. Mở cửa phiên, giá bán vàng miếng SJC phổ biến niêm yết ở mức 162,5 triệu đồng/lượng.

Sau khi giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ngay phiên mở cửa phiên sáng, giá mua vàng miếng tại Công ty SJC tiếp tục giảm thêm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Tính đến 10 giờ 30 phút, giá mua vàng miếng tại Công ty SJC đặt ở mức 159 triệu và giá bán là 162 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên hôm qua (19/5), giá giao dịch vàng miếng tại thương hiệu này giảm tổng cộng 2 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Trong phiên sáng 20/5, chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng miếng SJC tại các thương hiệu quay lại ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng so với phiên 19/5. Riêng tại Mi Hồng, dù ghi nhận giá vàng miếng SJC cao nhất thị trường nhưng mức chênh lệch chỉ bằng một nửa so với các doanh nghiệp còn lại, ở ngưỡng 1,5 triệu đồng/lượng

Các hệ thống lớn khác như DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý cũng đồng loạt niêm yết giá giao dịch vàng miếng SJC ở ngưỡng 162 triệu – 165 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Giá vàng miếng tại DOJI và PNJ giảm 2 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán. Trong khi đó, tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá mua, bán vàng miếng giảm lần lượt 2,3 triệu và 1,8 triệu đồng/lượng. Riêng tại Phú Quý, giá vàng miếng SJC tại đơn vị này giảm 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều

Tại TP.Hồ Chí Minh, giá vàng miếng tại Ngọc Thẩm ghi nhận mức giảm mạnh nhất với 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán. Tính đến 10 giờ 30 phút, thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng miếng SJC tại mức 158 triệu – 161 triệu đồng/lượng

Trong khi đó, tại Mi Hồng, giá vàng miếng SJC vẫn duy trì ổn định ở mức 161,5 triệu – 163 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng, không đổi so với phiên 19/5. Đồng thời, đây cũng là doanh nghiệp niêm yết giá vàng miếng SJC cao nhất thị trường.

Diễn biến giá vàng miếng SJC trong phiên sáng 20/5. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, các đơn vị kinh doanh cũng đồng loạt giảm mạnh giá giao dịch sau ba phiên rung lắc trong biên độ hẹp. Mức giảm giá vàng nhẫn trong phiên sáng nay trải rộng từ 1 triệu đến 2,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Mở cửa phiên sáng, giá mua vàng nhẫn “ 4 số 9” tại Công ty SJC đặt ở mức 159,3 triệu và giá bán là 162,3 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 19/5.

Chỉ trong vòng 2 tiếng mở cửa, thương hiệu này tiếp tục giảm thêm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Tính đến 10 giờ 30 phút, thương hiệu này đặt giá giao dịch ở ngưỡng 158,8 triệu – 161,8 triệu đồng/lượng, giảm tổng cộng 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Tại khu vực phía Nam, giá mua, bán vàng nhẫn 9999 tại Ngọc Thẩm giảm mạnh nhất với 2,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều, kéo theo giá giao dịch niêm yết ở mức thấp hơn hẳn trong phiên sáng. Tính đến 10 giờ 30 phút, thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại 147 triệu – 150,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi giá vàng nhẫn tại Công ty SJC và Ngọc Thẩm thấp hơn giá vàng miếng từ 200 nghìn tới hơn 10 triệu đồng/lượng thì DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý đều niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn ở mức bằng giá vàng miếng SJC.

Biên độ giảm của giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp trong phiên 20/5 so với 19/5. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Bảo Tín Minh Châu là thương hiệu niêm yết giá vàng nhẫn “4 số 9” cao nhất trong phiên sáng nay.

Giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu vẫn duy trì ổn định ở mức 159,5 triệu – 162,5 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên sáng. Tính đến 10 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi, giảm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Tính đến 10 giờ 30 phút, DOJI và Phú Quý cùng niêm yết giá giao dịch nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng và nhẫn tròn “9999” ở mức 159 triệu – 162 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên giảm 1,5 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán so với giá chốt phiên 19/5.

Tương tự tại Bảo Tín Mạnh Hải, doanh nghiệp này đặt giá vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải ở mức 159 triệu – 162 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 19/5, giảm 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

PNJ cũng ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh giảm liên tiếp trong phiên sáng nay. Sau khi giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ngay khi mở cửa, thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn 160,5 triệu – 162,5 triệu đồng/lượng.

Trong vòng chưa đầy 2 tiếng, giá vàng nhẫn tại PNJ tiếp tục giảm thêm 500 nghìn đồng/lượng. Tính đến 10 giờ 30 phút, thương hiệu này đặt giá mua vàng nhẫn ở mức 159 triệu đồng/lượng và giá bán là 162 triệu đồng/lượng, giảm tổng cộng 2 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán.