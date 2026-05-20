Thứ Tư, 20/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Giá mua vàng miếng SJC giảm mạnh hơn so với giá vàng nhẫn

Mai Nhi

20/05/2026, 12:02

Trong phiên sáng 20/5, giá mua vàng miếng SJC ghi nhận mức giảm phổ biến từ 2 triệu – 2,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tuỳ từng thương hiệu, mức giảm đối với giá mua vàng nhẫn “4 số 9” dao động từ 1 triệu – 1,5 triệu đồng/lượng…

Giá mua vàng miếng SJC giảm mạnh hơn so với giá vàng nhẫn
Giá mua vàng miếng SJC giảm mạnh hơn so với giá vàng nhẫn

Chỉ trong hai tiếng đầu mở cửa, giá vàng miếng SJC tại các hệ thống lớn đều ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh giảm liên tiếp. Mở cửa phiên, giá bán vàng miếng SJC phổ biến niêm yết ở mức 162,5 triệu đồng/lượng.

Sau khi giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ngay phiên mở cửa phiên sáng, giá mua vàng miếng tại Công ty SJC tiếp tục giảm thêm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Tính đến 10 giờ 30 phút, giá mua vàng miếng tại Công ty SJC đặt ở mức 159 triệu và giá bán là 162 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên hôm qua (19/5), giá giao dịch vàng miếng tại thương hiệu này giảm tổng cộng 2 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Trong phiên sáng 20/5, chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng miếng SJC tại các thương hiệu quay lại ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng so với phiên 19/5. Riêng tại Mi Hồng, dù ghi nhận giá vàng miếng SJC cao nhất thị trường nhưng mức chênh lệch chỉ bằng một nửa so với các doanh nghiệp còn lại, ở ngưỡng 1,5 triệu đồng/lượng

Các hệ thống lớn khác như DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý cũng đồng loạt niêm yết giá giao dịch vàng miếng SJC ở ngưỡng 162 triệu – 165 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Giá vàng miếng tại DOJI và PNJ giảm 2 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán. Trong khi đó, tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá mua, bán vàng miếng giảm lần lượt 2,3 triệu và 1,8 triệu đồng/lượng. Riêng tại Phú Quý, giá vàng miếng SJC tại đơn vị này giảm 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều

Tại TP.Hồ Chí Minh, giá vàng miếng tại Ngọc Thẩm ghi nhận mức giảm mạnh nhất với 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán. Tính đến 10 giờ 30 phút, thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng miếng SJC tại mức 158 triệu – 161 triệu đồng/lượng

Trong khi đó, tại Mi Hồng, giá vàng miếng SJC vẫn duy trì ổn định ở mức 161,5 triệu – 163 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng, không đổi so với phiên 19/5. Đồng thời, đây cũng là doanh nghiệp niêm yết giá vàng miếng SJC cao nhất thị trường.

Diễn biến giá vàng miếng SJC trong phiên sáng 20/5. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp
Diễn biến giá vàng miếng SJC trong phiên sáng 20/5. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, các đơn vị kinh doanh cũng đồng loạt giảm mạnh giá giao dịch sau ba phiên rung lắc trong biên độ hẹp. Mức giảm giá vàng nhẫn trong phiên sáng nay trải rộng từ 1 triệu đến 2,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Mở cửa phiên sáng, giá mua vàng nhẫn “ 4 số 9” tại Công ty SJC đặt ở mức 159,3 triệu và giá bán là 162,3 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu  đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 19/5.

Chỉ trong vòng 2 tiếng mở cửa, thương hiệu này tiếp tục giảm thêm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Tính đến 10 giờ 30 phút, thương hiệu này đặt giá giao dịch ở ngưỡng 158,8 triệu – 161,8 triệu đồng/lượng, giảm tổng cộng 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Tại khu vực phía Nam, giá mua, bán vàng nhẫn 9999 tại Ngọc Thẩm giảm mạnh nhất với 2,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều, kéo theo giá giao dịch niêm yết ở mức thấp hơn hẳn trong phiên sáng. Tính đến 10 giờ 30 phút, thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại 147 triệu – 150,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi giá vàng nhẫn tại Công ty SJC và Ngọc Thẩm thấp hơn giá vàng miếng từ 200 nghìn tới hơn 10 triệu đồng/lượng thì DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý đều niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn ở mức bằng giá vàng miếng SJC.

Biên độ giảm của giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp trong phiên 20/5 so với 19/5. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán
Biên độ giảm của giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp trong phiên 20/5 so với 19/5. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Bảo Tín Minh Châu là thương hiệu niêm yết giá vàng nhẫn “4 số 9” cao nhất trong phiên sáng nay.

Giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu vẫn duy trì ổn định ở mức 159,5 triệu – 162,5 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên sáng. Tính đến 10 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi, giảm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Tính đến 10 giờ 30 phút, DOJI và Phú Quý cùng niêm yết giá giao dịch nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng và nhẫn tròn “9999” ở mức 159 triệu – 162 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên giảm 1,5 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán so với giá chốt phiên 19/5.

Tương tự tại Bảo Tín Mạnh Hải, doanh nghiệp này đặt giá vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải ở mức 159 triệu – 162 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 19/5, giảm 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

PNJ cũng ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh giảm liên tiếp trong phiên sáng nay. Sau khi giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ngay khi mở cửa, thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn 160,5 triệu – 162,5 triệu đồng/lượng.

Trong vòng chưa đầy 2 tiếng, giá vàng nhẫn tại PNJ tiếp tục giảm thêm 500 nghìn đồng/lượng. Tính đến 10 giờ 30 phút, thương hiệu này đặt giá mua vàng nhẫn ở mức 159 triệu đồng/lượng và giá bán là 162 triệu đồng/lượng, giảm tổng cộng 2 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Trên thị trường thế giới, tính đến 10 giờ 30 phút ngày 20/5, hợp đồng giá vàng giao ngay giảm gần 0,5% so với phiên 19/5, lùi xuống ngưỡng 4.467,2 USD/oz. 

Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới phổ biến ở ngưỡng 18,41 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”, khoảng cách này dao động từ 6,91 triệu – 18,91 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu.

Chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC thu hẹp nhưng vẫn ở mức cao

11:22, 19/05/2026

Chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC thu hẹp nhưng vẫn ở mức cao

Bên mua vàng mất thêm gần 7 triệu đồng/lượng trong nửa đầu tháng 5

10:29, 18/05/2026

Bên mua vàng mất thêm gần 7 triệu đồng/lượng trong nửa đầu tháng 5

Chênh lệch giá mua, bán vàng miếng cao “ngất ngưởng” tới 4 triệu đồng/lượng

13:53, 15/05/2026

Chênh lệch giá mua, bán vàng miếng cao “ngất ngưởng” tới 4 triệu đồng/lượng

Từ khóa:

biến động giá vàng giá vàng 9999 giá vàng hôm nay giá vàng miếng giá vàng miếng sjc giá vàng nhẫn giá vàng nhẫn 4 số 9 giá vàng sjc tài chính

Chủ đề:

Giá vàng trong nước và thế giới

Đọc thêm

Manulife Việt Nam nhận giải thưởng quốc tế về hoạt động cộng đồng

Manulife Việt Nam nhận giải thưởng quốc tế về hoạt động cộng đồng

Không chỉ phát triển kinh doanh, Manulife Việt Nam còn kiên định đầu tư cho cộng đồng thông qua nhiều sáng kiến dài hạn trong những năm qua. Điều này được khẳng định qua giải thưởng quốc tế về hoạt động cộng đồng mà doanh nghiệp này vừa nhận được từ tổ chức The Pinnacle Group International…

Fubon Life Việt Nam lần thứ 11 được vinh danh tại chương trình Rồng Vàng

Fubon Life Việt Nam lần thứ 11 được vinh danh tại chương trình Rồng Vàng

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Fubon Việt Nam (“Fubon Life Việt Nam”) tiếp tục khẳng định vị thế và uy tín trên thị trường bảo hiểm nhân thọ khi lần thứ 11 liên tiếp được vinh danh tại chương trình Rồng Vàng 2025–2026 do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức và bình chọn.

Tổng giám đốc Vietcombank vinh dự là cá nhân duy nhất ngành Ngân hàng được khen thưởng

Tổng giám đốc Vietcombank vinh dự là cá nhân duy nhất ngành Ngân hàng được khen thưởng

Ngày 19/5/2026 - đúng dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và biểu dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Giải pháp cải thiện “sức khỏe” hộ kinh doanh

Giải pháp cải thiện “sức khỏe” hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh được xem là mắt xích quan trọng của nền kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân.

Giá vàng lao dốc khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ lên cao nhất gần 19 năm

Giá vàng lao dốc khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ lên cao nhất gần 19 năm

Từ tuần trước, tình trạng bán tháo trên thị trường trái phiếu chính phủ toàn cầu đã khiến thị trường kim loại quý “vạ lây”...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Hợp lực dòng vốn trong và ngoài nước: Động lực cốt lõi cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

eMagazine

Hợp lực dòng vốn trong và ngoài nước: Động lực cốt lõi cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

Nâng chất dòng vốn đầu tư, tạo động lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

eMagazine

Nâng chất dòng vốn đầu tư, tạo động lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

Qualcomm xây trung tâm R&D chuẩn toàn cầu tại Việt Nam, đẩy mạnh tuyển dụng kỹ sư

eMagazine

Qualcomm xây trung tâm R&D chuẩn toàn cầu tại Việt Nam, đẩy mạnh tuyển dụng kỹ sư

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao nhất 19 năm: Tác động thế nào tới Việt Nam?

Chứng khoán

2

Chuyển đổi số ngân hàng: Nhóm nhân sự nào được ngân hàng săn đón?

Doanh nghiệp

3

PC1 ra báo cáo tài chính, lợi nhuận quý 1/2026 tăng 86%

Doanh nghiệp niêm yết

4

Làn sóng IPO thứ ba xuất hiện: Thị trường chứng khoán có thể hút vốn thêm 600.000 tỷ đồng

Chứng khoán

5

Bán tháo trên thị trường trái phiếu có thể lan sang thị trường cổ phiếu

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy