PC1 ra báo cáo tài chính, lợi nhuận quý 1/2026 tăng 86%

Thu Minh

20/05/2026, 12:05

Sau khi trừ đi các chi phí, lợi nhuận sau thuế của PC1 đạt gần 270 tỷ đồng, tăng 86% so với cùng kỳ năm 2025.

Ảnh minh họa.

Công ty CP Tập đoàn PC1 (HoSE: PC1) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2026 với doanh thu thuần đạt 2.168 tỷ đồng, tăng gần 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, doanh thu tài chính tăng mạnh, gấp 5 lần cùng kỳ, lên mức 184 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các chi phí, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt gần 270 tỷ đồng, tăng 86% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong Quý 1/2026, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ và Tập đoàn ghi nhận sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu đến từ lĩnh vực bất động sản dân dụng tiếp tục ghi nhận doanh thu, lợi nhuận từ dự án Tháp Vàng; trong khi cùng kỳ năm trước dự án vẫn đang trong giai đoạn triển khai. Ngoài ra, Công ty mẹ đã hoàn tất thanh lý khoản đầu tư vào một công ty liên kết và ghi nhận thu nhập tài chính tương ứng.

Mới đây, nhiều lãnh đạo bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam. Danh sách này gồm ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT; ông Vũ Ánh Dương - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Minh Đệ - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc PC1, đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Cột thép Đông Anh; ông Trịnh Ngọc Anh - Phó Tổng Giám đốc PC1, Chủ tịch HĐQT CTCP Khoáng sản Tấn Phát và bà Trần Thị Minh Việt - Kế toán trưởng. Theo công bố của PC1, các cá nhân này đã có hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản.

Theo thông cáo phát đi vào sáng 18/05, Công ty CP Tập đoàn PC1 (HOSE: PC1) cho biết việc các lãnh đạo bị khởi tố, bắt tạm giam không gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Tập đoàn.

Cụ thể, PC1 cho biết với tinh thần của Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 04/05/2025, đối với các hoạt động của Doanh nghiệp nhận tác động trực tiếp, tạo điều kiện thuận lợi để PC1 được ủy quyền toàn bộ từ các cá nhân vi phạm để tiếp tục quản trị và vận hành. Với việc hệ thống quản trị, vận hành các mảng kinh doanh chính được xây dựng độc lập, Tập đoàn không bị ảnh hưởng.

“Toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn đang được triển khai bình thường tại các lĩnh vực Năng lượng, Công nghiệp, Vận hành nhà máy và các dự án trong nước và quốc tế. Các công trình, dự án, nhà máy và hệ thống vận hành của PC1 duy trì hoạt động an toàn, ổn định; các nghĩa vụ với khách hàng, đối tác, ngân hàng, nhà đầu tư và người lao động vẫn đang được thực hiện theo đúng cam kết” - trích thông cáo báo chí của PC1.

Bên cạnh đó, PC1 cho biết ban lãnh đạo đang chủ động triển khai các giải pháp bảo đảm tính liên tục trong công tác điều hành, quản trị rủi ro và ổn định tâm lý người lao động, trên tinh thần trách nhiệm, chuyên nghiệp và minh bạch. Các thông tin chính thức sẽ được cập nhật công khai theo đúng quy định pháp luật và nghĩa vụ công bố thông tin của doanh nghiệp niêm yết.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên mới đây, PC1 đã thống nhất kế hoạch năm 2026 với chỉ tiêu doanh thu hợp nhất đạt 15.618 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước; mục tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.056 tỷ đồng, giảm 22%.

Ban lãnh đạo PC1 khẳng định 4 trụ cột tăng trưởng cốt lõi gồm phát điện; tổng thầu EPC điện mở rộng ra thị trường quốc tế và ngoài lĩnh vực điện truyền thống; khu công nghiệp xanh và bất động sản nhà ở có tính thanh khoản cao; và khai khoáng.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy Interactive

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

eMagazine

eMagazine

