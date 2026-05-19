Ga Thủ Thiêm: Cú hích hạ tầng cho chu kỳ phát triển mới của TP.HCM
Khánh Huyền
19/05/2026, 11:00
TP.HCM đang đứng trước ngưỡng cửa của một chu kỳ phát triển mới. Nơi hạ tầng không chỉ giải quyết bài toán giao thông mà còn tái định hình không gian đô thị và tăng trưởng kinh tế. Trong bối cảnh đó, Ga Thủ Thiêm cùng đề xuất mô hình TOD 5.0 từ SonKim Land được kỳ vọng sẽ trở thành cú hích cho một cực tăng trưởng mới của thành phố.
Thị trường lao động hơn 8 triệu người tại TP.HCM và các tỉnh lân cận đang gây áp lực lớn lên hạ tầng giao thông cửa ngõ. Để giữ vững vị thế đầu tàu kinh tế, thành phố không chỉ cần giải quyết nạn kẹt xe, mà phải có chiến lược vĩ mô để thu hút vốn toàn cầu, thương mại và nhân lực trình độ cao. Do đó, TP.HCM đang rất cần một đầu mối giao thông kết nối đa tầng tầm cỡ quốc tế - một trung tâm giao thương hiện đại giúp khơi thông và thúc đẩy toàn diện các nguồn lực kinh tế cho cả vùng trọng điểm phía Nam.
VỊ THẾ CHIẾN LƯỢC CỦA MỘT “CÚ HÍCH”
Ga Thủ Thiêm hiện là tâm điểm hạ tầng phía Đông TP.HCM nhờ quy tụ hệ thống kết nối chiến lược liên vùng. Nơi đây là điểm cuối của tuyến Metro số 2 (trị giá 55.000 tỷ đồng), trong đó đoạn đi ngầm nối từ Bến Thành sang Thủ Thiêm dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành toàn tuyến vào năm 2030.
Bên cạnh đó, ga Thủ Thiêm còn tích hợp trực tiếp nhà ga trung tâm của tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, đồng thời kết nối với tuyến đường sắt TP.HCM – Long Thành đang được đẩy nhanh tiến độ, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ thành phố đến sân bay quốc tế Long Thành từ hơn 90 phút xuống còn khoảng 30 phút.
Sức ảnh hưởng của những tuyến huyết mạch này là rất lớn: giảm tải lưu lượng cho khu vực trung tâm hiện hữu, kết nối giao thương giữa các tỉnh sau sáp nhập, và mở ra không gian phát triển mới cho toàn khu Đông. Đây chính là lý do Ga Thủ Thiêm được ví von là một “cú hích tỷ đô” không chỉ nằm ở con số được rót vốn mà còn tạo nên tác động chuỗi, một điểm kích hoạt cho chu kỳ phát triển mới.
TỪ "CÚ HÍCH HẠ TẦNG" ĐẾN "NAM CHÂM ĐÔ THỊ"
Lịch sử phát triển đô thị thế giới cho thấy, các phiên bản TOD tiên tiến tại Tokyo hay Hong Kong từ lâu đã vượt qua vai trò trung chuyển thuần túy. Nhà ga đường sắt đô thị giờ đây được định nghĩa là những "điểm đến đô thị" (urban destination) – nơi tích hợp không gian thương mại, dịch vụ, văn hóa và giải trí sầm uất.
Tại Việt Nam, xu hướng này đang trở thành kim chỉ nam cho các đô thị lớn. Thay vì chỉ giải quyết nhu cầu đi lại, một nhà ga thế hệ mới được quy hoạch để trở thành hạt nhân của một đô thị tích hợp đa chức năng. Khi dòng chảy giao thương, dịch vụ và tri thức hội tụ tại một điểm, nơi đây sẽ trở thành tâm điểm định hình phong cách sống mới, mang lại giá trị phát triển bền vững cho toàn khu vực.
Với vị thế chiến lược của Ga Thủ Thiêm, câu hỏi đặt ra là phiên bản mô hình TOD nào sẽ khai thác tối đa tiềm năng giá trị quỹ đất, tạo nền móng đi tắt đón đầu xu hướng phát triển hạ tầng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tham chiếu từ các nước có mô hình TOD tiên tiến như Nhật Bản cho thấy, việc lấy nhà ga làm hạt nhân kết nối các thành phần ở tại, làm việc, mua sắm và giải trí là giải pháp tối ưu. Nhìn nhận từ góc độ chuyên gia, ông Troy Griffiths, Cố vấn cấp cao của Savills Việt Nam, khẳng định: "Các mô hình TOD chính là giải pháp dài hạn để cải thiện nguồn cung và tạo ra quỹ đất phát triển."
Mô hình TOD không chỉ nâng tầm diện mạo đô thị, tăng sức hút du lịch mà còn đóng góp lớn cho ngân sách và xã hội. Nhờ đó, ga Thủ Thiêm đang trở thành "nam châm" thu hút dòng người, dòng vốn và mở ra cơ hội phát triển bất động sản lớn. Nhận diện sớm tiềm năng này, SonKim Land đã chủ động đề xuất phát triển một dự án khu đô thị phức hợp ngay tại khu vực nhà ga.
ĐỀ XUẤT ĐÓN ĐẦU XU HƯỚNG VỚI TOD 5.0
Với vai trò đầu mối hạ tầng và kinh tế trọng điểm, Ga Thủ Thiêm cần những giải pháp đi tắt đón đầu để tận dụng thành tựu khoa học kỹ thuật toàn cầu. Thay vì áp dụng các phiên bản an toàn như TOD 3.0 hay 4.0, việc hướng thẳng đến phiên bản TOD 5.0 tiên tiến nhất là cơ hội chiến lược để rút ngắn thời gian, hiện thực hóa tầm nhìn tích hợp toàn diện giữa giao thông và đô thị.
Việc khu vực quanh ga Thủ Thiêm đang trong giai đoạn hình thành hệ sinh thái mở ra cơ hội lớn để bứt phá cấu trúc đô thị nhờ mô hình TOD 5.0. Mô hình này giúp tái cấu trúc không gian, biến nhà ga thành hạt nhân liên kết trực tiếp mọi dịch vụ, thương mại và tiện ích. Qua đó, dự án giúp tối ưu hóa giá trị đất vùng lõi, giảm áp lực hạ tầng và tạo nên một đô thị tích hợp tự tuần hoàn nguồn lực kinh tế.
Đây cũng là tầm nhìn chiến lược mà SonKim Land hướng tới thông qua ý tưởng phát triển "Khu đô thị phức hợp Thủ Thiêm" được giới thiệu ngày 17/5, nhằm đóng góp một giải pháp quy hoạch đồng bộ, đưa Thủ Thiêm trở thành biểu tượng đô thị tích hợp thế hệ mới.
Hợp tác cùng hai đơn vị cố vấn Nhật Bản là Nikken Sekkei và Nippon Koei, SonKim Land lần đầu giới thiệu mô hình đô thị phức hợp tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam, khẳng định vai trò ngày càng lớn của khối tư nhân trong phát triển hạ tầng TP.HCM.
Trong xu hướng dịch chuyển về phía Đông, ga Thủ Thiêm được kỳ vọng là điểm tựa kinh tế - xã hội nhờ năng lực kết nối đa tầng giữa giao thông và thương mại. Cú hích hạ tầng này, kết hợp cùng các nhà phát triển như SonKim Land, đang mở ra cơ hội lớn để Thủ Thiêm bứt phá thành hình mẫu đô thị tích hợp tiên tiến của cả nước.
