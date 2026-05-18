Đồng Nai tăng tốc mở rộng không gian đô thị và công nghiệp

Đồng Nai đang mở rộng các không gian tăng trưởng mới khi đồng thời thúc đẩy quy hoạch đô thị thông minh và bổ sung quỹ đất cho các khu công nghiệp trọng điểm. Những động thái này kỳ vọng tạo thêm dư địa phát triển, đồng thời tăng cường liên kết các động lực tăng trưởng...

Thời gian gần đây, TP. Đồng Nai liên tiếp triển khai các định hướng quy hoạch mới với trọng tâm là phát triển đô thị thông minh ven sông và mở rộng quỹ đất công nghiệp gắn với hạ tầng logistics. Các dự án được triển khai trong bối cảnh địa phương thúc đẩy mở rộng không gian phát triển và tăng cường kết nối hạ tầng liên vùng.

KHỞI ĐỘNG 2 KHU ĐÔ THỊ THÔNG MINH VEN SÔNG VỐN GẦN 818.000 TỶ ĐỒNG

HĐND TP. Đồng Nai vừa thông qua nghị quyết chấp thuận thông tin dự án và chấp thuận nhà đầu tư được lựa chọn trong trường hợp đặc biệt đối với hai dự án khu đô thị thông minh ven sông tại xã Đại Phước, với tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng 818.000 tỷ đồng.

Theo định hướng, hai dự án sẽ góp phần phát triển Phân khu Đại Phước 1 thành khu đô thị thông minh ven sông gắn với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đóng vai trò động lực phát triển cho xã Đại Phước, đô thị Nhơn Trạch và TP. Đồng Nai.

Theo Sở Xây dựng Đồng Nai, dự án thứ nhất là Khu đô thị thông minh ven sông tại xã Đại Phước (khu Bắc), tên thương mại là Sunshine Rivernia Grand Marina. Dự án có quy mô khoảng 945 ha, dân số dự kiến 129.000 người. Tổng vốn đầu tư sơ bộ ước tính khoảng 463.416 tỷ đồng (bao gồm chi phí thực hiện, bồi thường và hỗ trợ tái định cư).

Dự án thứ hai là Khu đô thị thông minh ven sông tại xã Đại Phước (khu Nam), tên thương mại là Sunshine Rivernia Finance & Tech Hub. Dự án này có diện tích khoảng 963 ha, quy mô dân số dự kiến khoảng 75.058 người, với tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng 354.508 tỷ đồng.

Cả hai dự án dự kiến sẽ được triển khai trong thời gian 7 năm kể từ thời điểm được cấp thẩm quyền phê duyệt.

UBND TP. Đồng Nai đánh giá việc triển khai các dự án này được xem là yếu tố hạt nhân trong quá trình hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội quy mô lớn tại địa phương, đồng thời mở rộng không gian đô thị về phía Tây Nam.

BỔ SUNG HƠN 1.900 HA ĐẤT CÔNG NGHIỆP GẦN SÂN BAY LONG THÀNH

Song song với phát triển đô thị, TP. Đồng Nai cũng tăng tốc mở rộng quỹ đất công nghiệp. Mới đây, UBND TP. Đồng Nai đã ban hành hai quyết định cho thuê tổng cộng hơn 1.900 ha đất để triển khai các dự án khu công nghiệp trọng điểm.

Cụ thể, tại Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 15/5, UBND thành phố cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Tân Hiệp thuê gần 947 ha đất tại xã Long Phước và xã Phước Thái để triển khai giai đoạn 1 dự án Khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp.

Ảnh minh họa

Trong quỹ đất được thuê, diện tích xây dựng nhà máy và kho hàng hơn 722 ha; đất cây xanh, mặt nước gần 85 ha; đất giao thông hơn 106 ha; phần còn lại là đất dịch vụ và hạ tầng kỹ thuật. Dự án được Nhà nước cho thuê đất theo hình thức trả tiền thuê hàng năm, với thời hạn sử dụng đến ngày 19/9/2074.

Tại Quyết định số 211/QĐ-UBND, UBND thành phố tiếp tục cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Xuân Quế thuê hơn 960 ha đất tại xã Xuân Quế để triển khai giai đoạn 1 dự án Khu công nghiệp Xuân Quế - Sông Nhạn.

Trong đó, diện tích dành cho đất công nghiệp và kho hàng hơn 742 ha; đất cây xanh, mặt nước hơn 83 ha; đất giao thông và bãi đỗ xe gần 100 ha; phần còn lại dành cho dịch vụ và các công trình hạ tầng kỹ thuật. Dự án được thuê đất theo hình thức trả tiền hàng năm, với thời hạn sử dụng đến ngày 28/11/2074.

Đáng chú ý, cả hai khu công nghiệp đều nằm gần khu vực Cảng hàng không quốc tế Long Thành, nơi đang được định hướng trở thành trung tâm công nghiệp - logistics - dịch vụ quy mô lớn. Khi đi vào hoạt động, các dự án được kỳ vọng góp phần mở rộng không gian phát triển công nghiệp, gia tăng khả năng thu hút đầu tư, tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho địa phương.

ĐỊNH HÌNH CÁC ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN THEO HƯỚNG LIÊN KẾT VÀ TÍCH HỢP

Cùng với việc triển khai các dự án quy mô lớn, yêu cầu tổ chức không gian phát triển và tăng cường liên kết giữa các động lực tăng trưởng cũng được đặt ra trong quá trình điều chỉnh quy hoạch tại Đồng Nai. Theo các chuyên gia, địa phương cần định hình các động lực phát triển theo hướng liên kết và tích hợp, thay vì phát triển riêng lẻ theo từng ngành.

Tại Hội thảo góp ý “Điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” vừa qua, PGS. TS Bùi Thị Mai Hoài, Viện trưởng Viện Tài chính bền vững, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, cho rằng việc điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đồng Nai cần chuyển từ cách tiếp cận liệt kê động lực tăng trưởng theo từng lĩnh vực sang tổ chức theo logic chuỗi giá trị tích hợp, có liên kết chặt chẽ giữa các ngành và không gian phát triển.

Theo đó, các động lực tăng trưởng như nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến - chế tạo, công nghiệp công nghệ cao, logistics - dịch vụ vận tải, du lịch và kinh tế xanh cần được đặt trong một cấu trúc phát triển thống nhất, gắn với không gian cụ thể và có tính cộng sinh trong vận hành.

Đáng chú ý, công nghệ cao được đề xuất đóng vai trò là trục tổ chức lại chuỗi giá trị, không chỉ giới hạn trong các khu chức năng riêng biệt mà trở thành yếu tố kết nối toàn bộ chuỗi từ vùng nguyên liệu, sản xuất, chế biến sâu, logistics đến thị trường.

Theo các chuyên gia, nếu quy hoạch không làm rõ và thiết kế trước các mối liên kết này, chi phí logistics có thể gia tăng, khó hình thành cộng sinh công nghiệp thực chất, từ đó ảnh hưởng đến khả năng tạo giá trị gia tăng và sức cạnh tranh dài hạn của nền kinh tế địa phương.