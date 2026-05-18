Đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội và Quỹ nhà ở quốc gia

Hoàng Bách

18/05/2026, 19:12

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo về việc phát triển nhà ở xã hội; triển khai thành lập, đưa vào hoạt động Quỹ nhà ở quốc gia và phát triển nhà ở cho thuê…

Theo đó, các địa phương đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nhà ở xã hội, đồng thời, hoàn thiện cơ chế, chính sách để triển khai hiệu quả Quỹ nhà ở.

Cụ thể, lũy kế đến nay, cả nước có 781 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô 720.055 căn. Trong đó, 231 dự án đã hoàn thành với quy mô 180.850 căn; có 234 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai với quy mô 233.962 căn và 316 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô 305.243 căn. Như vậy, số lượng dự án đã hoàn thành, khởi công, chấp thuận chủ trương đầu tư đến năm 2025 đạt 72% so với chỉ tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội.

Về việc thành lập Quỹ nhà ở Trung ương, Bộ Xây dựng cho biết đang phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất nhu cầu cấp vốn điều lệ của Quỹ nhà ở Trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 là 10.000 tỷ đồng.  Đối với Quỹ nhà ở địa phương, hiện 13 địa phương đã hoàn thành việc thành lập Quỹ nhà ở địa phương, đang trong quá trình báo cáo, trình HĐND quyết định bổ sung nguồn vốn để thực hiện mục tiêu, chức năng của Quỹ; 20 địa phương đang hoàn thiện các thủ tục giao quỹ tài chính hiện có trên địa bàn thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Quỹ nhà ở địa phương…

Ngoài ra, theo báo cáo của 23/34 địa phương, 18 địa phương đã báo cáo nhu cầu thuê nhà ở giai đoạn 2026-2030 là 71.187 căn, một số địa phương  khác cho biết không có nhu cầu; một số đề nghị sẽ báo cáo sau khi thành lập Quỹ nhà ở địa phương và rà soát thực tế.

Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tập trung nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) để trình Chính phủ, trình Quốc hội theo hướng luật hóa các chính sách thí điểm đã thành công, tiếp tục kế thừa các chính sách còn phù hợp và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.

Bộ cũng tiếp tục đôn đốc, thúc đẩy việc phát triển nhà ở xã hội tại các địa phương; khẩn trương hoàn thành việc thành lập mới, giao quỹ tài chính hiện có trên địa bàn để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Quỹ nhà ở địa phương đối các địa phương chưa hoàn thành; ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương để cấp bổ sung vốn điều lệ ban đầu theo đúng quy định của Nghị định số 302/2025/NĐ-CP giúp các Quỹ nhà ở có nguồn vốn ngay để hoạt động.

Đồng thời, hoàn thành việc định danh tài sản trên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo Nghị định số 357/2025/NĐ-CP, bảo đảm chính xác, đồng bộ và kết nối liên thông từ trung ương đến địa phương, giúp việc xét duyệt đối tượng, điều kiện được hưởng chính sách nhà ở xã hội nhanh chóng, chính xác, minh bạch; Phối hợp cùng Bộ Công an trong việc điều tra, xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp môi giới trái phép, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thao túng hồ sơ mua, thuê mua nhà ở xã hội... nhằm minh bạch, phòng ngừa tiêu cực trong việc xét duyệt đối tượng, mua bán nhà ở xã hội theo Chỉ thị số 34/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng Nai tăng tốc mở rộng không gian đô thị và công nghiệp

Nam Hoa thành lập công ty bất động sản, hiện thực hoá chiến lược chuyển mình sau tái cấu trúc

An Giang tổ chức lại không gian phát triển sau hợp nhất

Sáng 19/5/2026, Thái Nguyên sẽ khởi công, động thổ hàng loạt dự án

Gỡ “nút thắt” lựa chọn nhà đầu tư trong cải tạo chung cư cũ

