Thứ Hai, 18/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Nam Hoa thành lập công ty bất động sản, hiện thực hoá chiến lược chuyển mình sau tái cấu trúc

P.V

18/05/2026, 18:00

Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa (mã chứng khoán: NHT) vừa thông qua nghị quyết thành lập công ty con là Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Bất động sản Nam Hoa (Nam Hoa Land)…

Với việc thành lập riêng pháp nhân Nam Hoa Land, doanh nghiệp đặt tham vọng gia tăng diện tích cho thuê từ 55.000 m2 lên 100.000 m2 thông qua việc xây dựng mô hình nhà xưởng cao tầng.
Với việc thành lập riêng pháp nhân Nam Hoa Land, doanh nghiệp đặt tham vọng gia tăng diện tích cho thuê từ 55.000 m2 lên 100.000 m2 thông qua việc xây dựng mô hình nhà xưởng cao tầng.

Động thái chiến lược này diễn ra ngay sau khi doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh bứt phá ngoạn mục và công bố mức chi trả cổ tức tiền mặt lên tới 30% cho năm 2025, khẳng định hiệu quả của quá trình tái cơ cấu toàn diện từ mảng có biên lợi nhuận thấp sang lĩnh vực giàu tiềm năng hơn.

NÂNG TẦM MẢNG BẤT ĐỘNG SẢN

Theo công bố thông tin bất thường ngày 13/5/2026, Hội đồng quản trị Nam Hoa đã phê duyệt việc thành lập Nam Hoa Land với vốn điều lệ dự kiến là 68 tỷ đồng. Trong đó, công ty mẹ Nam Hoa góp giá trị phần vốn dự kiến là 64,6 tỷ đồng, tương ứng nắm giữ 95% vốn điều lệ.

Pháp nhân mới có trụ sở chính đặt tại phường Tân Thới Hiệp, TP. Hồ Chí Minh, tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản. Hội đồng quản trị đã cử ông Nguyễn Tiến Thọ (Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc NHT) làm người đại diện quản lý 100% cổ phần của Nam Hoa tại công ty con.

Sự ra đời của Nam Hoa Land là được xem là bước đi nhằm chuyên nghiệp hóa và nâng tầm quy mô mảng kinh doanh đầy tiềm năng của tập đoàn cũng như tạo bệ đỡ tài chính vững chắc, giảm thiểu tối đa các rủi ro từ chu kỳ biến động của ngành xuất khẩu truyền thống.

Trước đó, một công ty con khác của Nam Hoa là Miền Quê cũng đã thực hiện chuyển đổi thành công. Sau khi quyết định “cắt bỏ” mảng nội thất xuất khẩu vốn chịu lỗ nặng do biến động thị trường toàn cầu giai đoạn 2023–2024, Miền Quê đã chuyển hướng sang khai thác bất động sản công nghiệp. Hiện đơn vị này đang vận hành hiệu quả 85.000 m2 đất và nhà xưởng cho thuê, tạo ra dòng tiền ổn định gần 50 tỷ đồng mỗi năm.

Với việc thành lập riêng pháp nhân Nam Hoa Land, doanh nghiệp đặt tham vọng gia tăng diện tích cho thuê từ 55.000 m2 lên 100.000 m2 thông qua việc xây dựng mô hình nhà xưởng cao tầng.

Đồng thời, công ty sẽ mở rộng sang nghiên cứu chuyển đổi quỹ đất sang phân khúc nhà ở cao tầng và đầu tư góp vốn vào các khu công nghiệp trọng điểm như Tây Ninh, Hải Phòng.

TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP MẠNH MẼ

Theo ông Đoàn Hương Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới có nhiều biến động, khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp không chỉ nằm ở thị trường suy giảm mà còn là áp lực tái cấu trúc mô hình vận hành của một doanh nghiệp sản xuất truyền thống. Theo đó, Nam Hoa buộc phải thay đổi tư duy quản trị và tối ưu hiệu quả sử dụng vốn thay vì tiếp tục chạy theo tăng trưởng doanh thu.

Do vậy, cùng với việc tái cấu trúc mạnh mẽ mảng bất động sản, trước đó, Nam Hoa cũng thu hẹp các mảng kinh doanh hiệu quả thấp và chuyển nhượng Nhà máy Nam Hoa Củ Chi.

Nhờ khoản thu về gần 160 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng cùng cơ cấu vốn trở nên tối ưu, Nam Hoa đã đứng vững trước các cú sốc kinh tế và từng bước chủ động đầu tư vào lĩnh vực mới.

Kết quả kinh doanh sau tái cấu trúc cho thấy hoạt động của Nam Hoa có nhiều cải thiện. Năm 2025, doanh thu thuần hợp nhất đạt 382 tỷ đồng (tăng 8,5%). Đặc biệt, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 40 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng đột biến 357% so với năm trước.

Ngay trong quý 1/2026, doanh thu tiếp tục đà tăng trưởng với mức 52 tỷ đồng (tăng gần 10%) và lợi nhuận sau thuế đạt gần 8,3 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh mẽ 180% bất chấp các “cơn gió ngược” từ thị trường.

Nhờ dòng tiền ổn định và nền tảng tài chính lành mạnh, Hội đồng quản trị Nam Hoa đã thông qua nghị quyết chi trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ lên tới 30% cho năm 2025 (tương ứng 3.000 đồng/cổ phiếu). Lịch chốt quyền nhận cổ tức là ngày 25/5/2026 và thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 11/6/2026.

Dự kiến đến cuối năm 2026, toàn bộ lỗ lũy kế của công ty con Miền Quê sẽ được xử lý triệt để. Từ năm 2027, mảng bất động sản công nghiệp được kỳ vọng sẽ trở thành “trụ cột” vững chắc, đóng góp đều đặn từ 30–35 tỷ đồng lợi nhuận hàng năm cho Nam Hoa.

Từ khóa:

Nam Hoa Land NHT

Đọc thêm

Đồng Nai tăng tốc mở rộng không gian đô thị và công nghiệp

Đồng Nai tăng tốc mở rộng không gian đô thị và công nghiệp

Đồng Nai đang mở rộng các không gian tăng trưởng mới khi đồng thời thúc đẩy quy hoạch đô thị thông minh và bổ sung quỹ đất cho các khu công nghiệp trọng điểm. Những động thái này kỳ vọng tạo thêm dư địa phát triển, đồng thời tăng cường liên kết các động lực tăng trưởng...

Đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội và Quỹ nhà ở quốc gia

Đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội và Quỹ nhà ở quốc gia

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo về việc phát triển nhà ở xã hội; triển khai thành lập, đưa vào hoạt động Quỹ nhà ở quốc gia và phát triển nhà ở cho thuê…

An Giang tổ chức lại không gian phát triển sau hợp nhất

An Giang tổ chức lại không gian phát triển sau hợp nhất

Tỉnh An Giang vừa tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư với chủ đề “Không gian mới - Tầm nhìn mới - Thành công mới” nhằm giới thiệu định hướng phát triển của địa phương sau hợp nhất, đồng thời, thu hút nguồn lực đầu tư cho các lĩnh vực trọng điểm trong giai đoạn tới...

Sáng 19/5/2026, Thái Nguyên sẽ khởi công, động thổ hàng loạt dự án

Sáng 19/5/2026, Thái Nguyên sẽ khởi công, động thổ hàng loạt dự án

Theo Kế hoạch, 8 giờ sáng ngày 19/5/2026, tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẽ đồng loạt khởi công, động thổ 5 dự án với tổng mức đầu tư hơn 7.345 tỷ đồng. Đây là những dự án quan trọng, có ý nghĩa chính trị, kinh tế - xã hội, thiết thực với địa phương và khu vực…

Gỡ “nút thắt” lựa chọn nhà đầu tư trong cải tạo chung cư cũ

Gỡ “nút thắt” lựa chọn nhà đầu tư trong cải tạo chung cư cũ

Tiến độ cải tạo chung cư cũ tại Hà Nội nhiều năm qua vẫn chưa đạt kỳ vọng do còn tồn tại nhiều vướng mắc, trong đó có việc lựa chọn chủ đầu tư. Vì vậy, hoàn thiện các tiêu chí, quy trình liên quan được đánh giá là giải pháp quan trọng, nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn”, đẩy nhanh tiến độ cải tạo và chỉnh trang đô thị...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

Video

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Video

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Video

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

VN-Index tăng nhẹ, áp lực rung lắc kiểm tra đỉnh cũ

Chứng khoán

2

Thành lập Đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế

Tiêu điểm

3

Chuyển đổi số trong khu công nghiệp: Từ chủ trương đến bài toán chi phí của doanh nghiệp

Doanh nghiệp

4

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Kiến tạo mô hình tăng trưởng mới cho Đồng Nai

Tiêu điểm

5

Thủ tướng tiếp Đại sứ Nga thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy