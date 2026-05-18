Nam Hoa thành lập công ty bất động sản, hiện thực hoá chiến lược chuyển mình sau tái cấu trúc

Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa (mã chứng khoán: NHT) vừa thông qua nghị quyết thành lập công ty con là Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Bất động sản Nam Hoa (Nam Hoa Land)…

Động thái chiến lược này diễn ra ngay sau khi doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh bứt phá ngoạn mục và công bố mức chi trả cổ tức tiền mặt lên tới 30% cho năm 2025, khẳng định hiệu quả của quá trình tái cơ cấu toàn diện từ mảng có biên lợi nhuận thấp sang lĩnh vực giàu tiềm năng hơn.

NÂNG TẦM MẢNG BẤT ĐỘNG SẢN

Theo công bố thông tin bất thường ngày 13/5/2026, Hội đồng quản trị Nam Hoa đã phê duyệt việc thành lập Nam Hoa Land với vốn điều lệ dự kiến là 68 tỷ đồng. Trong đó, công ty mẹ Nam Hoa góp giá trị phần vốn dự kiến là 64,6 tỷ đồng, tương ứng nắm giữ 95% vốn điều lệ.

Pháp nhân mới có trụ sở chính đặt tại phường Tân Thới Hiệp, TP. Hồ Chí Minh, tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản. Hội đồng quản trị đã cử ông Nguyễn Tiến Thọ (Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc NHT) làm người đại diện quản lý 100% cổ phần của Nam Hoa tại công ty con.

Sự ra đời của Nam Hoa Land là được xem là bước đi nhằm chuyên nghiệp hóa và nâng tầm quy mô mảng kinh doanh đầy tiềm năng của tập đoàn cũng như tạo bệ đỡ tài chính vững chắc, giảm thiểu tối đa các rủi ro từ chu kỳ biến động của ngành xuất khẩu truyền thống.

Trước đó, một công ty con khác của Nam Hoa là Miền Quê cũng đã thực hiện chuyển đổi thành công. Sau khi quyết định “cắt bỏ” mảng nội thất xuất khẩu vốn chịu lỗ nặng do biến động thị trường toàn cầu giai đoạn 2023–2024, Miền Quê đã chuyển hướng sang khai thác bất động sản công nghiệp. Hiện đơn vị này đang vận hành hiệu quả 85.000 m2 đất và nhà xưởng cho thuê, tạo ra dòng tiền ổn định gần 50 tỷ đồng mỗi năm.

Với việc thành lập riêng pháp nhân Nam Hoa Land, doanh nghiệp đặt tham vọng gia tăng diện tích cho thuê từ 55.000 m2 lên 100.000 m2 thông qua việc xây dựng mô hình nhà xưởng cao tầng.

Đồng thời, công ty sẽ mở rộng sang nghiên cứu chuyển đổi quỹ đất sang phân khúc nhà ở cao tầng và đầu tư góp vốn vào các khu công nghiệp trọng điểm như Tây Ninh, Hải Phòng.

TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP MẠNH MẼ

Theo ông Đoàn Hương Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới có nhiều biến động, khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp không chỉ nằm ở thị trường suy giảm mà còn là áp lực tái cấu trúc mô hình vận hành của một doanh nghiệp sản xuất truyền thống. Theo đó, Nam Hoa buộc phải thay đổi tư duy quản trị và tối ưu hiệu quả sử dụng vốn thay vì tiếp tục chạy theo tăng trưởng doanh thu.

Do vậy, cùng với việc tái cấu trúc mạnh mẽ mảng bất động sản, trước đó, Nam Hoa cũng thu hẹp các mảng kinh doanh hiệu quả thấp và chuyển nhượng Nhà máy Nam Hoa Củ Chi.

Nhờ khoản thu về gần 160 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng cùng cơ cấu vốn trở nên tối ưu, Nam Hoa đã đứng vững trước các cú sốc kinh tế và từng bước chủ động đầu tư vào lĩnh vực mới.

Kết quả kinh doanh sau tái cấu trúc cho thấy hoạt động của Nam Hoa có nhiều cải thiện. Năm 2025, doanh thu thuần hợp nhất đạt 382 tỷ đồng (tăng 8,5%). Đặc biệt, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 40 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng đột biến 357% so với năm trước.

Ngay trong quý 1/2026, doanh thu tiếp tục đà tăng trưởng với mức 52 tỷ đồng (tăng gần 10%) và lợi nhuận sau thuế đạt gần 8,3 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh mẽ 180% bất chấp các “cơn gió ngược” từ thị trường.

Nhờ dòng tiền ổn định và nền tảng tài chính lành mạnh, Hội đồng quản trị Nam Hoa đã thông qua nghị quyết chi trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ lên tới 30% cho năm 2025 (tương ứng 3.000 đồng/cổ phiếu). Lịch chốt quyền nhận cổ tức là ngày 25/5/2026 và thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 11/6/2026.

Dự kiến đến cuối năm 2026, toàn bộ lỗ lũy kế của công ty con Miền Quê sẽ được xử lý triệt để. Từ năm 2027, mảng bất động sản công nghiệp được kỳ vọng sẽ trở thành “trụ cột” vững chắc, đóng góp đều đặn từ 30–35 tỷ đồng lợi nhuận hàng năm cho Nam Hoa.