Trang chủ Thế giới

Tín hiệu lạc quan mới về đàm phán hòa bình Mỹ - Iran

Đức ANh

19/05/2026, 09:41

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày thứ Hai (18/5) cho biết ông đã tạm dừng kế hoạch tấn công Iran sau khi Tehran gửi một đề xuất hòa bình tới Washington. Hai bên hiện có “khả năng rất cao” đạt thỏa thuận nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của Iran...

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Getty Images

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump cho biết ông chỉ thị cho quân đội Mỹ không tiến hành cuộc tấn công Iran “dự kiến vào ngày mai”, tức thứ Ba (19/5). Tuy nhiên, ông cũng yêu cầu lực lượng Mỹ duy trì trạng thái sẵn sàng để có thể mở một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran “ngay lập tức”, nếu hai bên không đạt được một thỏa thuận có thể chấp nhận.

Washington trước đó chưa từng công bố kế hoạch tấn công này. Theo hãng tin Reuters, hiện chưa rõ Mỹ đã chuẩn bị đến đâu cho kế hoạch tấn công Iran. Nếu được triển khai, động thái này sẽ đánh dấu việc nối lại chiến sự Iran mà Mỹ cùng Israel phát động từ cuối tháng 2, giữa lúc Washington đang thúc đẩy một thỏa thuận nhằm chấm dứt giao tranh, hạn chế chương trình hạt nhân của Iran và mở lại eo biển Hormuz.

Tuyên bố trên của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ chịu sức ép phải đạt thỏa thuận nhằm mở lại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải có vai trò then chốt đối với thị trường năng lượng toàn cầu. Trước đó, ông nhiều lần nói rằng hai bên có thể sớm đạt thỏa thuận chấm dứt chiến sự, nhưng cũng cảnh báo Mỹ sẽ mở các cuộc tấn công mạnh nhằm vào Iran nếu Tehran không chấp nhận thỏa thuận.

Trong bài đăng, ông Trump cho biết các nhà lãnh đạo Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã đề nghị ông hoãn cuộc tấn công, với lý do hai bên có thể đạt được một thỏa thuận “hoàn toàn có thể chấp nhận được đối với Mỹ cũng như tất cả các quốc gia ở Trung Đông và xa hơn nữa”. Tuy vậy, ông không công bố chi tiết nội dung thỏa thuận đang được thảo luận.

Phát biểu với báo giới sau đó, ông Trump cho biết Mỹ sẽ hài lòng nếu đạt được thỏa thuận ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

“Có vẻ như hai bên có cơ hội rất tốt để tìm ra giải pháp. Nếu có thể làm được điều đó mà không phải ném bom dữ dội vào họ, tôi sẽ rất vui”, ông Trump nói với các phóng viên trong một sự kiện.

Bài đăng của ông Trump về việc hủy kế hoạch tấn công được đưa ra sau khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei xác nhận rằng quan điểm của Tehran đã được “chuyển tới phía Mỹ thông qua Pakistan”, nhưng không nêu chi tiết.

Một nguồn tin của Reuters tại Pakistan cũng xác nhận Islamabad đã chuyển đề xuất mới nhất của Iran tới Washington. Pakistan đóng vai trò trung gian chuyển thông điệp giữa hai bên kể từ sau khi nước này tổ chức vòng đàm phán hòa bình vào tháng trước. Tuy nhiên, theo nguồn tin này, tiến trình đàm phán đến nay vẫn gặp nhiều trở ngại do hai bên liên tục thay đổi yêu cầu.

Về phần mình, Iran vẫn giữ lập trường cứng rắn sau tuyên bố của ông Trump. Trên truyền thông nhà nước, Tehran cảnh báo Mỹ và các đồng minh nên không lặp lại “sai lầm chiến lược hoặc tính toán sai” trong các hành động nhằm vào Iran, đồng thời khẳng định lực lượng vũ trang nước này hiện sẵn sàng và mạnh hơn trước.

Theo hãng thông tấn Tasnim của Iran, Bộ chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya - cơ quan chỉ huy quân sự cấp cao của Iran tuyên bố lực lượng vũ trang nước này “sẵn sàng khai hỏa” nếu Mỹ nối lại các cuộc tấn công.

“Mọi hành động gây hấn hoặc tấn công mới sẽ bị đáp trả nhanh chóng, dứt khoát, mạnh mẽ và trên diện rộng”, Tasnim dẫn lời ông Ali Abdollahi, chỉ huy Bộ chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, cho biết.

Trong khi đó, một nguồn tin cấp cao từ Iran cho biết đề xuất hòa bình mới của Tehran không khác nhiều so với đề xuất trước đó. Đây là văn bản từng bị ông Trump bác bỏ vào tuần trước.

Theo nguồn tin này, đề xuất mới tập trung vào 3 nội dung chính gồm chấm dứt chiến sự, mở lại eo biển Hormuz và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt hàng hải.

Theo một nguồn tin cấp cao Iran, trong ngày thứ Hai, Mỹ đã đồng ý giải tỏa 1/4 số tài sản bị đóng băng của Iran tại các ngân hàng nước ngoài, với tổng giá trị lên tới hàng chục tỷ USD. Nếu được xác nhận, đây sẽ là dấu hiệu cho thấy Washington đang mềm mỏng hơn trong đàm phán với Tehran. Tuy nhiên, phía Iran vẫn muốn toàn bộ số tài sản này được giải phóng.

Nguồn tin này cũng cho biết Washington đã linh hoạt hơn khi chấp nhận để Iran tiếp tục một số hoạt động hạt nhân vì mục đích hòa bình, dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Tuy nhiên, Washington đến nay chưa xác nhận các thông tin cho rằng Mỹ đã nhượng bộ hoặc chấp thuận bất kỳ đề xuất nào trong quá trình đàm phán.

Thỏa thuận ngừng bắn giữa Iran với Mỹ và Israel hiện vẫn được duy trì sau hơn 6 tuần chiến sự. Tuy nhiên, tình hình trong khu vực vẫn chưa hạ nhiệt, khi máy bay không người lái tiếp tục được phóng từ Iraq về phía một số nước vùng Vịnh, trong đó có Saudi Arabia và Kuwait. Các vụ phóng này được cho là do Iran và các lực lượng đồng minh thực hiện.

Trong ngày thứ Hai, Bộ Ngoại giao Pakistan lên án vụ tấn công bằng máy bay không người lái xảy ra tại nước này hôm Chủ nhật. Trong khi đó, Saudi Arabia cho biết nước này đã đánh chặn 3 máy bay không người lái bay vào từ không phận Iraq.

"Cơn ác mộng" logistics ở Vùng Vịnh do chiến tranh Iran

Chiến tranh, phong tỏa và lạm phát thử thách kinh tế Iran

Chi phí chiến sự Iran của Mỹ tiếp tục tăng

Dù được kỳ vọng trở thành biểu tượng của giao thông xanh tại châu Âu, chương trình phát triển xe buýt hydro ở Ba Lan đang đối mặt nhiều khó khăn do chi phí nhiên liệu đắt đỏ, hạ tầng thiếu hụt và phụ thuộc lớn vào hydro sản xuất từ nhiên liệu hóa thạch…

Đây là lần thứ hai Mỹ để cơ chế miễn trừ trừng phạt dầu Nga hết hiệu lực trước khi gia hạn trở lại...

Philippines đang chịu sức ép đặc biệt lớn từ khủng hoảng năng lượng toàn cầu do hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz bị gián đoạn nghiêm trọng suốt 11 tuần qua...

Các hãng hàng không và nhà máy lọc dầu châu Âu đang ngày càng tự tin rằng khu vực này sẽ không rơi vào tình trạng khan hiếm xăng máy bay trong mùa hè năm nay...

Kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát năm 2022, Trung Quốc đã trở thành đối tác kinh tế quan trọng nhất của Nga, từ tiêu thụ năng lượng, cung cấp công nghệ đến hỗ trợ thanh toán quốc tế. Nhưng cùng với sự hỗ trợ đó, Moscow cũng ngày càng rơi vào thế phụ thuộc lớn hơn vào Bắc Kinh…

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

