Quảng Ninh: Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án điện gió trên biển đầu tiên

Hằng Anh

19/05/2026, 09:37

Dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 4 có công suất thiết kế 50 MW, được triển khai tại khu vực biển gần bờ thuộc đặc khu Cô Tô với tổng vốn đầu tư trên 2.364 tỷ đồng…

Dự án điện gió trên biển đầu tiên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có công suất thiết kế 50MW, được triển khai tại đặc khu Cô Tô, với tổng vốn đầu tư trên 2.364 tỷ đồng. Ảnh minh họa

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 4 tại đặc khu Cô Tô.

Được biết đây là dự án điện gió trên biển đầu tiên trên địa bàn tỉnh, đóng vai trò tiên phong trong việc khai thác tiềm năng năng lượng tái tạo dồi dào của địa phương.

Dự án do liên danh Công ty CP Tập đoàn Đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi và Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại Thiên Phú làm nhà đầu tư; tổ chức kinh tế thực hiện dự án là Công ty CP Điện gió Cô Tô.

Theo Quyết định, Nhà máy điện gió Quảng Ninh 4 có công suất thiết kế 50 MW, được triển khai tại đặc khu Cô Tô, với tổng vốn đầu tư trên 2.364 tỷ đồng. Dự án sử dụng khoảng 11,95 ha đất, mặt nước. Các hạng mục đầu tư gồm hệ thống tua-bin gió, trạm biến áp, đường dây 110kV và các công trình phụ trợ liên quan.

Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào vận hành dự kiến trong 30 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được giao đất, cho thuê đất, mặt nước. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất, mặt nước.

Dự án được kỳ vọng góp phần vào nhiệm vụ phát triển các nguồn năng lượng sơ cấp theo hướng tăng cường khả năng tự chủ, đa dạng hóa, bảo đảm tính hiệu quả, tin cậy và bền vững; bổ sung điện cấp nguồn cho hệ thống điện; đồng thời, cung cấp nguồn điện sạch không phát thải, góp phần thực hiện cam kết quốc gia về cắt giảm khí nhà kính trong Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC).

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã thống nhất cao với chủ trương đầu tư nhà máy điện gió này.

Quảng Ninh sở hữu lợi thế vượt trội với tổng tiềm năng điện gió lên đến gần 16.000 MW, trong đó riêng tiềm năng điện gió trên biển chiếm khoảng 13.000 MW.

Để khai thác tối đa lợi thế này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 4; tiếp tục khảo sát kỹ lưỡng để đề nghị Bộ Công Thương bổ sung vào kế hoạch phát triển nguồn điện trong Quy hoạch điện VIII, bảo đảm đồng bộ với quy hoạch nuôi biển và các tuyến giao thông đường thủy.

Vào cuối tháng 4, tỉnh Quảng Ninh cũng đã khởi công dự án Nhà máy Điện gió Quảng Ninh 1 tại phường Hoành Bồ. Dự án là dấu mốc quan trọng trong lộ trình chuyển dịch từ "nâu" sang "xanh" của Quảng Ninh và là dự án điện gió đầu tiên của tỉnh với tổng công suất 200 MW, tổng mức đầu tư gần 7.300 tỷ đồng, gồm 32 tuabin gió ứng dụng công nghệ hiện đại, gắn với hệ thống truyền tải đồng bộ.

Với tiến độ vận hành vào năm 2028, dự án sẽ cung cấp gần 600 triệu kWh điện sạch mỗi năm, đóng góp tích cực bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế- xã hội theo hướng xanh và bền vững.

cam kết cắt giảm khí nhà kính chấp thuận đầu tư Cô Tô Công ty CP Tập đoàn Đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại Thiên Phú Điện gió điện gió trên biển Dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 4 năng lượng tái tạo Nhà máy Điện gió Quảng Ninh 1 quảng ninh Quy hoạch điện VIII tiềm năng điện gió Quảng Ninh

Ba Lan: Xe buýt hydro lao đao vì chi phí nhiên liệu quá cao

Dù được kỳ vọng trở thành biểu tượng của giao thông xanh tại châu Âu, chương trình phát triển xe buýt hydro ở Ba Lan đang đối mặt nhiều khó khăn do chi phí nhiên liệu đắt đỏ, hạ tầng thiếu hụt và phụ thuộc lớn vào hydro sản xuất từ nhiên liệu hóa thạch…

Hà Nội đề xuất mốc chuyển toàn bộ taxi, xe công nghệ sang dùng năng lượng xanh

Đề xuất 100% taxi, xe ô tô chở người đến 8 chỗ hoạt động kinh doanh vận tải phải chuyển đổi phương tiện sử dụng năng lượng xanh, sạch trước năm 2030. Từ ngày 01/7/2026, tất cả phương tiện thay thế, đầu tư mới đối với các loại xe này sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường...

Giám sát giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon, chặn vi phạm

Việc giám sát nhằm phát hiện các giao dịch có dấu hiệu vi phạm pháp luật về giao dịch trên sàn giao dịch carbon trong nước; thực hiện hành vi cấu kết, lôi kéo người khác mua, bán hoặc sử dụng các phương pháp giao dịch khác hoặc kết hợp tung tin đồn sai sự thật, cung cấp thông tin sai lệch để thao túng giá hạn ngạch phát thải, tín chỉ carbon…

22 địa phương triển khai kế hoạch sản xuất trồng trọt giảm phát thải

Triển khai Đề án “Sản xuất giảm phát thải lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050”, trong năm 2026, ngành trồng trọt sẽ tập trung hoàn thiện quy trình kỹ thuật, hệ thống đo lường - báo cáo - thẩm định phát thải (MRV) và xây dựng quy chuẩn kiểm kê khí nhà kính nhằm tạo hành lang pháp lý thống nhất trên toàn quốc.

Đức và Nhật Bản tăng tốc cuộc đua hydro: BMW, Toyota thử nghiệm giao thông không phát thải

Hydro xanh đang được Đức và Nhật Bản xem là một trong những trụ cột chiến lược cho quá trình chuyển đổi năng lượng và giảm phát thải carbon. Trong bối cảnh xe điện pin đang chiếm ưu thế trên thị trường toàn cầu, hai nền kinh tế công nghiệp hàng đầu thế giới vẫn kiên trì thúc đẩy công nghệ pin nhiên liệu hydro như một giải pháp bổ sung cho giao thông vận tải và công nghiệp nặng…

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

Chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC thu hẹp nhưng vẫn ở mức cao

Mỹ gia hạn miễn trừ trừng phạt dầu Nga

Philippines giảm 10% chi tiêu chính phủ để ứng phó khủng hoảng năng lượng

Các hãng bay châu Âu không lo hết xăng

HSBC thu xếp khoản tín dụng 800 tỷ đồng cho dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

