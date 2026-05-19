Quảng Ninh: Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án điện gió trên biển đầu tiên

Dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 4 có công suất thiết kế 50 MW, được triển khai tại khu vực biển gần bờ thuộc đặc khu Cô Tô với tổng vốn đầu tư trên 2.364 tỷ đồng…

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 4 tại đặc khu Cô Tô.

Được biết đây là dự án điện gió trên biển đầu tiên trên địa bàn tỉnh, đóng vai trò tiên phong trong việc khai thác tiềm năng năng lượng tái tạo dồi dào của địa phương.

Dự án do liên danh Công ty CP Tập đoàn Đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi và Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại Thiên Phú làm nhà đầu tư; tổ chức kinh tế thực hiện dự án là Công ty CP Điện gió Cô Tô.

Theo Quyết định, Nhà máy điện gió Quảng Ninh 4 có công suất thiết kế 50 MW, được triển khai tại đặc khu Cô Tô, với tổng vốn đầu tư trên 2.364 tỷ đồng. Dự án sử dụng khoảng 11,95 ha đất, mặt nước. Các hạng mục đầu tư gồm hệ thống tua-bin gió, trạm biến áp, đường dây 110kV và các công trình phụ trợ liên quan.

Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào vận hành dự kiến trong 30 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được giao đất, cho thuê đất, mặt nước. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất, mặt nước.

Dự án được kỳ vọng góp phần vào nhiệm vụ phát triển các nguồn năng lượng sơ cấp theo hướng tăng cường khả năng tự chủ, đa dạng hóa, bảo đảm tính hiệu quả, tin cậy và bền vững; bổ sung điện cấp nguồn cho hệ thống điện; đồng thời, cung cấp nguồn điện sạch không phát thải, góp phần thực hiện cam kết quốc gia về cắt giảm khí nhà kính trong Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC).

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã thống nhất cao với chủ trương đầu tư nhà máy điện gió này.

Quảng Ninh sở hữu lợi thế vượt trội với tổng tiềm năng điện gió lên đến gần 16.000 MW, trong đó riêng tiềm năng điện gió trên biển chiếm khoảng 13.000 MW.

Để khai thác tối đa lợi thế này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 4; tiếp tục khảo sát kỹ lưỡng để đề nghị Bộ Công Thương bổ sung vào kế hoạch phát triển nguồn điện trong Quy hoạch điện VIII, bảo đảm đồng bộ với quy hoạch nuôi biển và các tuyến giao thông đường thủy.

Vào cuối tháng 4, tỉnh Quảng Ninh cũng đã khởi công dự án Nhà máy Điện gió Quảng Ninh 1 tại phường Hoành Bồ. Dự án là dấu mốc quan trọng trong lộ trình chuyển dịch từ "nâu" sang "xanh" của Quảng Ninh và là dự án điện gió đầu tiên của tỉnh với tổng công suất 200 MW, tổng mức đầu tư gần 7.300 tỷ đồng, gồm 32 tuabin gió ứng dụng công nghệ hiện đại, gắn với hệ thống truyền tải đồng bộ.

Với tiến độ vận hành vào năm 2028, dự án sẽ cung cấp gần 600 triệu kWh điện sạch mỗi năm, đóng góp tích cực bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế- xã hội theo hướng xanh và bền vững.