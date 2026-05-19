Trang chủ Du lịch

Làng Sen quê Bác : Điểm du lịch nổi bật nhất tỉnh Nghệ An

Tường Bách

19/05/2026, 09:48

Cách TP. Vinh khoảng 13km, Làng Sen - quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh - được biết đến như một điểm du lịch nổi bật nhất của tỉnh Nghệ An. Nơi đây được xếp hạng Di tích quốc gia năm 1990 và đưa vào danh sách xếp hạng 23 Di tích Quốc gia đặc biệt năm 2012…

Ảnh: Lễ hội Làng Sen
Ảnh: Lễ hội Làng Sen

Những ngày này, dòng người từ khắp mọi miền Tổ quốc về Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên dâng hương, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh dịp Lễ hội Làng Sen 2026. Không chỉ là điểm đến tâm linh, lịch sử, Khu Di tích Kim Liên trong những ngày này còn trở thành không gian giáo dục truyền thống yêu nước. Mỗi đoàn khách về đây đều mang theo niềm xúc động, sự tri ân và lòng tự hào khi được đặt chân đến quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Năm nay, Lễ hội Làng Sen năm 2026 được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm và trải nghiệm du lịch đặc sắc. Các hoạt động góp phần tôn vinh giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời quảng bá hình ảnh quê hương Nghệ An đến người dân và du khách.

Một trong những điểm nhấn của lễ hội là chương trình khai mạc diễn ra tối 18/5 tại sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên. Bên cạnh đó là các hoạt động dâng hoa, dâng hương, lễ rước ảnh Bác… Đặc biệt là sự kiện công bố quyết định Khu du lịch quốc gia Khu Di tích Kim Liên - là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển du lịch văn hóa, lịch sử tại quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chương trình khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026 diễn ra tối 18/5. Ảnh: Lễ hội Làng Sen
Chương trình khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026 diễn ra tối 18/5. Ảnh: Lễ hội Làng Sen

Ngoài phần lễ, Lễ hội Làng Sen năm 2026 còn mở rộng nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho du khách. Trong đó, tour du lịch đêm “Thắp sáng Làng Sen” với chương trình thực cảnh “Mô Tê Show - Chuyện Làng Sen” được kỳ vọng tạo dấu ấn đặc biệt.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An, đây là chương trình biểu diễn dân ca ví, giặm có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, huy động hàng trăm diễn viên tham gia, phần lớn là người dân Nam Đàn và các hạt nhân văn nghệ dân gian địa phương.

Lần đầu tiên, màn đồng diễn “Áo dài Sen” cũng được tổ chức trong khuôn khổ lễ hội. Một hoạt động khác được đông đảo người dân và du khách chờ đợi là phiên “Chợ quê” tại xã Kim Liên với 43 gian hàng đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Không gian chợ tái hiện nét sinh hoạt dân gian truyền thống, kết hợp giới thiệu sản phẩm OCOP, ẩm thực, sản phẩm từ sen, làng nghề và các trò chơi dân gian gắn với tuổi thơ của Bác Hồ.

Ngoài ra, Lễ hội còn có triển lãm chuyên đề “80 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” cùng nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và quảng bá du lịch đặc sắc.

Ảnh: Lễ hội Làng Sen

Nhân dịp này, nhận định về triển vọng du lịch địa phương, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Liên Lê Văn Hợp chia sẻ, xã đang khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện dự án mang tính chiến lược: Khôi phục dòng sông sen lịch sử nối liền giữa quê nội (làng Sen) và quê ngoại (làng Hoàng Trù) của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đây là dòng sông tự nhiên từng tồn tại trong lịch sử, có chiều dài hơn 1km. Theo thời gian và quá trình bồi lấp, dòng sông này hiện đã bị thu hẹp và đứt quãng nhiều đoạn. Khi dự án hoàn thành, thay vì chỉ có những hành trình về nguồn tham quan bằng đường bộ như hiện nay, du khách sẽ được trải nghiệm hành trình di chuyển bằng thuyền trên dòng sông hoa sen ngào ngạt hương thơm, đi qua những không gian làng quê xứ Nghệ yên bình.

Ông Nguyễn Đức Hiển, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nghệ An, cho rằng Nghệ An đang sở hữu nguồn tài nguyên rất phù hợp để phát triển du lịch về nguồn. Toàn tỉnh hiện có hơn 2.600 di tích lịch sử, trong đó có 7 di tích quốc gia đặc biệt, 138 di tích quốc gia cùng hàng trăm di tích cấp tỉnh. Bên cạnh đó là không gian văn hóa đặc sắc và đời sống cộng đồng còn lưu giữ nhiều nét nguyên bản.

Tuy nhiên, du khách hiện nay không chỉ muốn “đi qua” một di tích lịch sử. Họ muốn tham gia các hoạt động cộng đồng, thưởng thức ẩm thực địa phương, nghe dân ca trong không gian phù hợp, trải nghiệm đời sống làng quê và cảm nhận văn hóa bản địa bằng nhiều giác quan. Vì vậy, du lịch về nguồn ở Nghệ An cần chuyển từ tư duy “tham quan di tích” sang “hành trình trải nghiệm văn hóa”.

Ảnh: Lễ hội Làng Sen

Không chỉ Nghệ An, Việt Nam sở hữu một “bản đồ ký ức” dày đặc với hàng nghìn di tích lịch sử trải dài khắp cả nước. Từ Khu di tích Pác Bó, Tân Trào đến Ngã ba Đồng Lộc hay Địa đạo Củ Chi, mỗi địa danh vừa là điểm đến, vừa lưu giữ những lát cắt quan trọng của lịch sử dân tộc.

Một trong những thay đổi quan trọng nhất của du lịch về nguồn hiện nay là sự mở rộng tệp khách. Nếu trước đây, loại hình này chủ yếu gắn với các cựu chiến binh hay những chuyến đi mang tính tưởng niệm, thì nay ngày càng nhiều học sinh, sinh viên và du khách trẻ chủ động lựa chọn hành trình về nguồn như một trải nghiệm cá nhân.

Sự dịch chuyển này phản ánh một nhu cầu mới: du lịch không chỉ để nghỉ ngơi, mà còn để hiểu, để kết nối và để định vị bản thân trong bối cảnh văn hóa - lịch sử rộng lớn hơn. Tuy vậy, cần nhìn nhận thẳng thắn: xu hướng này mới ở giai đoạn khởi đầu. Ngành du lịch cần phải tạo ra những sản phẩm đủ hấp dẫn để biến “tiếp cận ban đầu” thành “nhu cầu tự thân”.

Trong bối cảnh du lịch Việt Nam đang định hướng phát triển theo chiều sâu, du lịch về nguồn có nhiều điều kiện để bứt phá. Khác với các loại hình phụ thuộc nhiều vào tài nguyên tự nhiên, du lịch lịch sử - văn hóa có khả năng hoạt động quanh năm, ít chịu tác động của mùa vụ và có giá trị giáo dục - xã hội rõ rệt.

Hành trình về Quảng Trị kết hợp khám phá vùng phi quân sự (DMZ) được du khách rất ưa chuộng. Ảnh: Visit Quang Tri

Quan trọng hơn, đây là loại hình có khả năng kết nối cao. Một hành trình về nguồn hoàn toàn có thể tích hợp với du lịch tâm linh, sinh thái, cộng đồng hay làng nghề, tạo thành chuỗi trải nghiệm đa dạng. Ví dụ, tuyến du lịch kết nối Tân Trào với không gian văn hóa Tày - Nùng, hay hành trình về Quảng Trị kết hợp khám phá vùng phi quân sự (DMZ) đang cho thấy hướng đi này là khả thi.

Trong cuộc cạnh tranh ngày càng rõ nét giữa các điểm đến trong khu vực, yếu tố tạo nên sự khác biệt không còn nằm ở số lượng điểm tham quan, mà ở bản sắc trải nghiệm. Du lịch về nguồn, nếu được đầu tư đúng hướng, có thể trở thành tầng giá trị chiều sâu cần thiết trong bức tranh du lịch hiện đại. 

Show thực cảnh "thổi hồn" vào di sản Ninh Bình

08:52, 13/05/2026

Show thực cảnh “thổi hồn” vào di sản Ninh Bình

Hà Nội phát triển kinh tế đêm: Tham vọng 12% GRDP vào năm 2045

07:29, 14/05/2026

Hà Nội phát triển kinh tế đêm: Tham vọng 12% GRDP vào năm 2045

Hội An và Nhật Bản: Hành trình hơn 400 năm kết nối văn hóa và kinh tế

17:10, 13/05/2026

Hội An và Nhật Bản: Hành trình hơn 400 năm kết nối văn hóa và kinh tế

Khai mạc Lễ hội Làng Sen, công bố Quyết định công nhận Khu du lịch quốc gia Kim Liên

Khai mạc Lễ hội Làng Sen, công bố Quyết định công nhận Khu du lịch quốc gia Kim Liên

Tối 18/5, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026 và công bố Quyết định công nhận Khu du lịch quốc gia Kim Liên. Sự kiện diễn ra trong không khí trang trọng, thành kính hướng tới kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Hàng không chịu áp lực nhiên liệu, du lịch hè "rẽ hướng"

Hàng không chịu áp lực nhiên liệu, du lịch hè “rẽ hướng”

Bước vào cao điểm du lịch hè, giá vé máy bay nội địa bắt đầu tăng so với giai đoạn thấp điểm và cùng kỳ năm ngoái. Theo ghi nhận từ thị trường, mặt bằng giá vé hè năm nay phổ biến cao hơn khoảng 10 - 30% so với năm 2025…

Hà Nội: Từ sản phẩm du lịch đêm đến tiềm năng kinh tế cuối tuần

Hà Nội: Từ sản phẩm du lịch đêm đến tiềm năng kinh tế cuối tuần

Khi nhiều đô thị lớn trên thế giới coi kinh tế đêm là động lực tăng trưởng quan trọng, nhiều điểm đến của Việt Nam đang từng bước định hình một chiến lược phát triển riêng, dựa trên lợi thế di sản, văn hóa và nhu cầu du lịch trải nghiệm của du khách...

Khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên 2026

Khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên 2026

Tối 15/5/2026, tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra lễ khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên năm 2026 với chủ đề “Bản giao hưởng Hồ trên núi - Trà trong mây”...

Nhật Bản: Danh tiếng

Nhật Bản: Danh tiếng "quốc gia an toàn" đang bị thách thức bởi ngành du lịch mạo hiểm

Nhật Bản nổi tiếng là một trong những quốc gia an toàn nhất thế giới - nhưng danh tiếng đó đang bị thách thức ngay trên những sườn núi và vùng biển mà du khách quốc tế đổ về ngày càng đông...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

