Gần 1 tỷ cảnh báo, ứng phó thiên tai được gửi tới cộng đồng qua nền tảng ứng dụng di động

Mỗi năm, trung bình có hơn 165 triệu tin nhắn khẩn được gửi đến người dân ở các khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Sáng kiến 'Thông tin Phòng, chống thiên tai' trên Zalo đã cảnh báo kịp thời tới hàng triệu người dân, giúp giúp nâng cao năng lực ứng phó khí hậu cực đoan...

Chiều ngày 14/10, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) ký kết thỏa thuận hợp tác với Nền tảng Zalo giai đoạn 2026- 2028.

Trang “Thông tin Phòng, chống thiên tai” được thiết lập từ tháng 10/2020. Sau gần 5 năm hoạt động, trang đã thu hút gần 605.000 người theo dõi, trở thành một trong những kênh thông tin chính thống, nhanh chóng và đáng tin cậy nhất về thiên tai tại Việt Nam. Mỗi năm, trung bình có hơn 165 triệu tin nhắn Zalo khẩn được gửi đến người dân ở các khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Bên cạnh đó, trang “Thông tin Phòng, chống thiên tai” đã trở thành “cầu nối” thông tin quan trọng từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai với người dân cả nước thông qua gần 1 tỷ tin nhắn truyền tải kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo, hướng dẫn ứng phó được gửi trực tiếp đến điện thoại của từng người dân trong vùng chịu ảnh hưởng thiên tai từ khi ký kết thỏa thuận hợp tác lần đầu năm 2023.

Ký thỏa thuận hợp tác giữa Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Nền tảng Zalo giai đoạn 2026- 2028.

Những thông tin đó chính là hệ thống cảnh báo sớm bằng hình ảnh, video, đồ họa và hướng dẫn nghe nhìn sinh động, giúp người dân dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện các kỹ năng ứng phó với bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất… phù hợp với từng loại hình thiên tai và từng vùng miền, giúp nâng cao nhận thức, năng lực, ý thức chủ động của cộng đồng và quan trọng hơn cả là góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản trong các đợt thiên tai.

Trong năm 2024, khi cơn bão Yagi đổ bộ, thông qua tính năng Zalo SOS, có 1 triệu người cập nhật trạng thái an toàn, 38 nghìn người cập nhật trạng thái nguy hiểm, 151 nghìn người cần kết nối cứu trợ, 87 nghìn người liên hệ khẩn cấp. Trong năm 2025, thời điểm bão Bualoi gây ảnh hưởng tại nhiều tỉnh thành, tính năng này đã ghi nhận những con số rất lớn, phản ánh nhu cần được hỗ trợ của người dân trong thời điểm thiên tai.

Tổng cộng, có khoảng 70 nghìn người dân tại các tỉnh thành khu vực miền Trung và miền Bắc chia sẻ tình trạng “đang gặp khó khăn” trên Zalo, hơn 395 nghìn người ghi nhận an toàn.

Theo Phó cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến, “trong bối cảnh thiên tai ở Việt Nam tiếp tục diễn biến khốc liệt và cực đoan, Việt Nam đã phải đối mặt với nhiều đợt thiên tai lớn, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Zalo đã thực sự trở thành kênh truyền thông tin cậy, gần gũi và hiệu quả, giúp kết nối nhanh chóng giữa cơ quan quản lý nhà nước và người dân trong những thời khắc cấp bách, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản và sinh kế của cộng đồng”.

Đại diện nền tảng ứng dụng, bà Lê Thị Kim Xuyến, Giám đốc Dịch vụ công và Chuyển đổi số, khẳng định cam kết của Zalo trong tiến trình chuyển đổi số tại Việt Nam nói chung và công tác phòng chống thiên tai nói riêng.

“Chuyển đổi số trong lĩnh vực phòng chống thiên tai không chỉ là áp dụng công cụ mới, mà tạo ra một cơ chế kết nối linh hoạt, nhân văn giữa Nhà nước và người dân, đưa thông tin đến người dân nhanh chóng và kịp thời trong những thời khắc quyết định", bà Xuyến nói.