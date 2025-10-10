Thứ Sáu, 10/10/2025

Trang chủ Kinh tế xanh

Thiên tai đã vượt quá sức chịu đựng của người dân

Tùng Dương

10/10/2025, 06:50

Năm 2025, cả nước đã xảy ra 20 loại hình thiên tai với diễn biến dồn dập, khốc liệt, mang nhiều yếu tố bất thường, vượt mức lịch sử và xảy ra trên phạm vi rộng, thiệt hại nặng nề. Dù Việt Nam đã triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa, ứng phó, nỗ lực vượt qua, song thực tế đến nay nhiều đợt thiên tai xảy ra đã có những điều vượt quá sức chịu đựng của người dân...

Thiên tai với diễn biến dồn dập, khốc liệt, mang nhiều yếu tố bất thường, vượt mức lịch sử. Ảnh: Đức Nguyễn
Thiên tai với diễn biến dồn dập, khốc liệt, mang nhiều yếu tố bất thường, vượt mức lịch sử. Ảnh: Đức Nguyễn

Chiều ngày 9/10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức họp Đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai: Chia sẻ thông tin về tình hình lũ sau bão, đồng thời xây dựng kế hoạch đánh giá nhanh thiệt hại và nhu cầu tái thiết. Cuộc họp do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì, nhằm cập nhật tình hình thiên tai hiện nay tại khu vực miền Bắc và miền Trung; thảo luận kế hoạch đánh giá nhanh thiệt hại và phối hợp ứng phó.

Năm 2025, thiên tai tại Việt Nam tiếp tục diễn biến phức tạp và cực đoan hơn. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, quy luật thiên tai đang thay đổi rõ rệt: Có những cơn bão di chuyển rất nhanh trên biển nhưng lại chậm khi vào đất liền, gây mưa lớn kéo dài. Đặc biệt, các cơn bão cuối mùa lại đổ bộ vào miền Bắc là điều hiếm thấy trong quy luật trước đây.

Cùng với đó, hiện nay, mực nước lũ tại nhiều khu vực đã vượt mức lịch sử, khiến nguy cơ ngập lụt kéo dài và sạt lở đất là rất cao…

Cuộc họp Đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Ảnh:Diệp Anh.
Cuộc họp Đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Ảnh:Diệp Anh.

Tính đến 11h ngày 9/10, thiên tai trên cả nước đã khiến 238 người chết và mất tích, 367 người bị thương; gần 260.000 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái; gần 556.000 ha lúa, hoa màu và cây trồng khác bị ngập úng, thiệt hại; hơn 15.000 con gia súc và gần 1,45 triệu con gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi; hơn 40.000 ha nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng. Tổng thiệt hại ước tính gần 34 nghìn tỷ đồng.

Thiệt hại về người tương đương 47% so với cùng kỳ năm 2024, trong khi thiệt hại kinh tế bằng khoảng 37% so với cùng kỳ. Năm 2024, thiên tai đã khiến 501 người thiệt mạng và gây tổn thất kinh tế ước tính 90.277 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý, các cơn bão có tốc độ di chuyển nhanh, cường độ mạnh và diễn biến khó lường. Đặc biệt, trái quy luật khi đầu mùa đã đổ bộ đất liền, còn cuối năm vẫn ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Bắc Bộ (bão số 9 và số 11).

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp: Chính phủ, cộng đồng đã cố gắng nỗ lực vượt qua hàng loạt các cơn bão trong năm 2025, nhưng đến nay đã có những điều vượt quá sức chịu đựng của người dân.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp: Chính phủ, cộng đồng đã cố gắng nỗ lực vượt qua hàng loạt các cơn bão trong năm 2025, nhưng đến nay đã có những điều vượt quá sức chịu đựng của người dân.

Các cơn bão gây mưa lớn cực đoan, dẫn đến lũ vượt mức lịch sử trên nhiều tuyến sông như sông Thương tại Cầu Sơn cao hơn lũ năm 1937 là 0,76m, sông Lô tại Hà Giang vượt mức năm 1969 là 0,90m, sông Bưởi tại Kim Tân (Thanh Hóa) vượt mức năm 1971 là 0,08m.

Hoàn lưu sau bão gây ngập lụt nghiêm trọng tại các đô thị và vùng trũng thấp, đặc biệt là ở Hà Nội, Thái Nguyên và Bắc Ninh.

Nhiều khu vực liên tiếp hứng chịu các đợt thiên tai, hình thành tình trạng "bão chồng bão, lũ chồng lũ", kèm theo lũ quét, sạt lở đất, nhất là tại các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Các đợt mưa lớn, ngập lụt đe dọa nghiêm trọng đến an toàn giao thông, đê điều, hồ đập, trong đó có nhiều công trình vừa được khắc phục tạm thời sau sự cố. Đáng chú ý, chỉ trong 13 ngày (từ 22/9 đến 3/10), ba cơn bão số 9, 10 và 11 liên tiếp xuất hiện trên Biển Đông, hoàn lưu sau bão tiếp tục gây mưa lớn kéo dài và lũ nghiêm trọng.

Người dân ở xã Dân Tiến (huyện Võ Nhai cũ), tỉnh Thái Nguyên di chuyển lên mái nhà bởi nước dâng cao. Ảnh: Huệ Lê  
Người dân ở xã Dân Tiến (huyện Võ Nhai cũ), tỉnh Thái Nguyên di chuyển lên mái nhà bởi nước dâng cao. Ảnh: Huệ Lê  

Trước tình hình đó, Việt Nam đang chủ động triển khai các biện pháp ứng phó và có chính sách hỗ trợ; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của các đối tác. Năm 2024, các đối tác đã hỗ trợ Việt Nam khoảng 25 triệu USD cùng hàng nghìn tấn hàng hóa cứu trợ, góp phần quan trọng giúp người dân vượt qua khó khăn sau thiên tai.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong bối cảnh hiện nay, những hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống người dân như lương thực, thực phẩm, nước uống, thiết bị lọc nước, dụng cụ sinh hoạt gia đình, thuốc khử- sát trùng… là vô cùng cấp thiết. Ngoài ra, việc khôi phục nhà ở và sản xuất sau thiên tai là nhiệm vụ trọng tâm.

Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam kêu gọi sự chung tay hỗ trợ khẩn cấp cho các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề. Nhiều gia đình đã mất nhà cửa, sinh kế, thậm chí là người thân. “Hành động tập thể có thể trở thành cứu cánh cho những người đang vật lộn với hậu quả của thiên tai", bà Tamesis lưu ý.

Bà cho biết Liên hợp quốc luôn đồng hành cùng Việt Nam trong các nỗ lực phòng tránh sớm và nâng cao năng lực ứng phó. Liên hợp quốc cam kết huy động nguồn lực phù hợp với các ưu tiên của Chính phủ, triển khai các hành động nhanh để đáp ứng nhu cầu cấp thiết, trong đó có UNICEF, WHO, IOM... là cơ quan đầu mối chính.

Đại diện các tổ chức quốc tế, đại sứ quán, tổ chức cứu trợ đã đóng góp cho kế hoạch ứng phó nhanh. Theo Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam Silvia Danailov, tình trạng khẩn cấp sau thiên tai một lần nữa nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc đầu tư vào công tác chuẩn bị và ứng phó rủi ro thiên tai, cũng như giảm thiểu và xây dựng khả năng phục hồi.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, Chính phủ sẽ sớm đưa ra các chính sách và cơ chế khắc phục, tái thiết cuộc sống sau cơn bão lịch sử số 10,11. Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai lên kế hoạch, thành lập 3 đoàn khảo sát thực địa tại các vùng chịu bão, lũ: Tuyên Quang - Phú Thọ, Cao Bằng - Lạng Sơn, Bắc Ninh - Thái Nguyên. Ông kêu gọi các tổ chức quốc tế cử đại diện theo các tuyến, tham gia khảo sát và đưa ra kết quả đánh giá nhu cầu cứu trợ vào đầu tuần tới.

Thiên tai, mưa bão tại Việt Nam diễn biến phức tạp, bất thường và có xu hướng cực đoan hơn

11:38, 07/10/2025

11:38, 07/10/2025

Thiên tai, mưa bão tại Việt Nam diễn biến phức tạp, bất thường và có xu hướng cực đoan hơn

Hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, bão lũ: Bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng

14:13, 09/10/2025

14:13, 09/10/2025

Hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, bão lũ: Bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng

Chủ động ứng phó bão số 11: Không để "thiên tai chồng thiên tai"

07:56, 04/10/2025

07:56, 04/10/2025

Chủ động ứng phó bão số 11: Không để “thiên tai chồng thiên tai”

Đọc thêm

Xây dựng tiêu chuẩn cho tín chỉ carbon rừng

Xây dựng tiêu chuẩn cho tín chỉ carbon rừng

Việt Nam đang xây dựng hành lang pháp lý cho thị trường carbon, trong đó tín chỉ carbon rừng sẽ giữ vai trò then chốt. Bộ Tiêu chuẩn cho tín chỉ carbon rừng đang được xây dựng, sẽ không chỉ là một công cụ kỹ thuật trong giảm phát thải khí nhà kính, mà còn là đòn bẩy chính sách quan trọng giúp Việt Nam tiến gần hơn đến mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (NetZero) vào năm 2050...

Hơn 68% doanh nghiệp nông nghiệp đang tìm hiểu cơ hội tín chỉ carbon

Hơn 68% doanh nghiệp nông nghiệp đang tìm hiểu cơ hội tín chỉ carbon

Khảo sát về mức độ quan tâm của doanh nghiệp nông nghiệp đối với thị trường tín chỉ carbon cho thấy, có 68,2% doanh nghiệp đang tìm hiểu cơ hội tín chỉ carbon, trong khi chỉ 18,2% đã có dự án cụ thể. Điều này phản ánh tiềm năng lớn để có thể khai thác giá trị cơ hội mới từ nền kinh tế carbon...

Mỹ thúc ép EU nới lỏng các quy định xanh

Mỹ thúc ép EU nới lỏng các quy định xanh

Mỹ đang yêu cầu Liên minh châu Âu (EU) xóa bỏ các quy định xanh mà khối này đã đặt ra đối với các công ty ngoài khối...

Đề xuất hỗ trợ người dân TP.Hồ Chí Minh từ 10-100% chi phí mua xe điện tùy nhóm đối tượng

Đề xuất hỗ trợ người dân TP.Hồ Chí Minh từ 10-100% chi phí mua xe điện tùy nhóm đối tượng

Chuyển đổi giao thông xanh tại TP. Hồ Chí Minh đảm bảo theo nguyên tắc khuyến khích và hỗ trợ chi phí phù hợp...

Trường học sinh thái ASEAN: Lan tỏa ý thức giảm thiểu rác thải nhựa

Trường học sinh thái ASEAN: Lan tỏa ý thức giảm thiểu rác thải nhựa

Trong bối cảnh ô nhiễm nhựa đang trở thành một vấn đề cấp bách toàn cầu, việc xây dựng các mô hình giáo dục bền vững không chỉ là một xu hướng mà còn là một nhu cầu thiết yếu. Tại Việt Nam, Cần Thơ nổi lên như một điểm sáng trong phong trào xây dựng Trường học sinh thái ASEAN, với mục tiêu không chỉ giảm thiểu rác thải nhựa mà còn tạo ra một môi trường giáo dục xanh, sạch, và bền vững...

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

eMagazine

Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Multimedia

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Thế giới

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

