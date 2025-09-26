Gần 50% tài khoản giao thông chưa kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Theo Cục Đường bộ, đến nay, đã có khoảng hơn 3 triệu/tổng số 5,8 triệu tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; còn 2,8 triệu tài khoản giao thông (gần 50%) chưa thực hiện kết nối với phương tiện thanh toán…

Việc chuyển đổi tài khoản giao thông sang phương thức thanh toán không dùng tiền mặt là một bước đi quan trọng trong việc hiện đại hóa hệ thống giao thông Việt Nam. Mặc dù còn nhiều thách thức, nhưng với sự quyết tâm và phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan, Việt Nam hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu này, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ giao thông và cải thiện trải nghiệm của người dân.

Ngày 30/9/2024, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định số 119/2024/NĐ-CP, quy định về thanh toán điện tử trong giao thông đường bộ. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc hiện đại hóa hệ thống thu phí giao thông, nhằm giảm thiểu ùn tắc và nâng cao hiệu quả quản lý.

Theo Cục Đường bộ, việc chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt vẫn đang gặp nhiều thách thức. Đến nay, đã có khoảng hơn 3 triệu/tổng số 5,8 triệu tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; còn khoảng 2,8 triệu tài khoản giao thông (gần 50%) chưa thực hiện kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Việc chuyển đổi này không chỉ đơn thuần là một yêu cầu kỹ thuật mà còn là một thay đổi trong thói quen của người dân. Nhiều chủ phương tiện vẫn chưa nhận thức được lợi ích của việc sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, dẫn đến việc chưa thực hiện kết nối tài khoản.

Theo đó, nguyên nhân chủ yếu được xác định là do một số chủ phương tiện chưa có nhu cầu lưu thông qua trạm thu phí, cũng như khó khăn trong việc liên kết với tài khoản ngân hàng. Điều này cho thấy cần có sự tăng cường công tác truyền thông để nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của việc thanh toán điện tử.

Thực tế, Cục Đường bộ và các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán đã triển khai nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ chủ phương tiện trong việc kết nối tài khoản giao thông, đã bố trí nhân sự thường trực tại các trạm thu phí để hướng dẫn và giải đáp thắc mắc cho người dân. Bên cạnh đó, các nhà cung cấp dịch vụ cũng đã cung cấp hướng dẫn chi tiết cho chủ phương tiện về cách thức thực hiện chuyển đổi, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân.

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu kết nối 100% tài khoản giao thông với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, nhà cung cấp dịch vụ và người dân. Việc này không chỉ giúp giảm thiểu ùn tắc giao thông mà còn tạo ra một hệ thống thu phí minh bạch, hiệu quả hơn.

Hệ thống thu phí điện tử không dừng đã chứng minh được hiệu quả trong việc giảm thiểu thời gian chờ đợi tại các trạm thu phí, và việc áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt sẽ tiếp tục mang lại những lợi ích tương tự.

Trong bối cảnh hiện nay, việc chuyển đổi sang thanh toán không dùng tiền mặt không chỉ là xu hướng toàn cầu mà còn là yêu cầu cấp thiết để nâng cao hiệu quả quản lý giao thông tại Việt Nam. Chính phủ và các cơ quan chức năng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ kỹ thuật và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc thực hiện chuyển đổi này.