Gần 50% tài khoản giao thông chưa kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

Hồng Minh

26/09/2025, 11:42

Theo Cục Đường bộ, đến nay, đã có khoảng hơn 3 triệu/tổng số 5,8 triệu tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; còn 2,8 triệu tài khoản giao thông (gần 50%) chưa thực hiện kết nối với phương tiện thanh toán…

Gần 50% tài khoản giao thông chưa kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.
Gần 50% tài khoản giao thông chưa kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Việc chuyển đổi tài khoản giao thông sang phương thức thanh toán không dùng tiền mặt là một bước đi quan trọng trong việc hiện đại hóa hệ thống giao thông Việt Nam. Mặc dù còn nhiều thách thức, nhưng với sự quyết tâm và phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan, Việt Nam hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu này, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ giao thông và cải thiện trải nghiệm của người dân.

Ngày 30/9/2024, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định số 119/2024/NĐ-CP, quy định về thanh toán điện tử trong giao thông đường bộ. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc hiện đại hóa hệ thống thu phí giao thông, nhằm giảm thiểu ùn tắc và nâng cao hiệu quả quản lý.

Theo Cục Đường bộ, việc chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt vẫn đang gặp nhiều thách thức. Đến nay, đã có khoảng hơn 3 triệu/tổng số 5,8 triệu tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; còn khoảng 2,8 triệu tài khoản giao thông (gần 50%) chưa thực hiện kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Việc chuyển đổi này không chỉ đơn thuần là một yêu cầu kỹ thuật mà còn là một thay đổi trong thói quen của người dân. Nhiều chủ phương tiện vẫn chưa nhận thức được lợi ích của việc sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, dẫn đến việc chưa thực hiện kết nối tài khoản.

Theo đó, nguyên nhân chủ yếu được xác định là do một số chủ phương tiện chưa có nhu cầu lưu thông qua trạm thu phí, cũng như khó khăn trong việc liên kết với tài khoản ngân hàng. Điều này cho thấy cần có sự tăng cường công tác truyền thông để nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của việc thanh toán điện tử.

Thực tế, Cục Đường bộ và các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán đã triển khai nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ chủ phương tiện trong việc kết nối tài khoản giao thông, đã bố trí nhân sự thường trực tại các trạm thu phí để hướng dẫn và giải đáp thắc mắc cho người dân. Bên cạnh đó, các nhà cung cấp dịch vụ cũng đã cung cấp hướng dẫn chi tiết cho chủ phương tiện về cách thức thực hiện chuyển đổi, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân.

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu kết nối 100% tài khoản giao thông với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, nhà cung cấp dịch vụ và người dân. Việc này không chỉ giúp giảm thiểu ùn tắc giao thông mà còn tạo ra một hệ thống thu phí minh bạch, hiệu quả hơn.

Hệ thống thu phí điện tử không dừng đã chứng minh được hiệu quả trong việc giảm thiểu thời gian chờ đợi tại các trạm thu phí, và việc áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt sẽ tiếp tục mang lại những lợi ích tương tự.

Trong bối cảnh hiện nay, việc chuyển đổi sang thanh toán không dùng tiền mặt không chỉ là xu hướng toàn cầu mà còn là yêu cầu cấp thiết để nâng cao hiệu quả quản lý giao thông tại Việt Nam. Chính phủ và các cơ quan chức năng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ kỹ thuật và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc thực hiện chuyển đổi này.

Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các chủ phương tiện tiếp tục phối hợp để thực hiện kết nối tài khoản giao thông và với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. 

Đối với chủ phương tiện sử dụng dịch vụ VETC, chủ phương tiện thực hiện chuyển đổi tại: https://vetc.com.vn/tai-khoan-giao-thong-theo-nghi-dinh-1192024nd-cp-n278.html 

Đối với chủ phương tiện sử dụng dịch vụ Epass, thực hiện chuyển đổi theo hướng dẫn: https://giaothongso.com.vn/hd-lien-ket-nguon-tien-voi-tai-khoan-epass-theo-nghi-dinh-119/

Trong trường hợp vướng mắc, chủ phương tiện liên hệ với số điện thoại hỗ trợ của nhà cung cấp dịch vụ: 1900 6010 (VETC), 1900 9080 (Epass).

Quỹ Nhà ở quốc gia là nhiệm vụ cấp thiết, áp lực lớn nhưng phải thực hiện

Quỹ Nhà ở quốc gia là nhiệm vụ cấp thiết, áp lực lớn nhưng phải thực hiện

Việc thành lập, tổ chức hoạt động của Quỹ Nhà ở quốc gia là nhiệm vụ cấp thiết, áp lực lớn nhưng phải thực hiện, và bảo đảm được tính khả thi, gắn với nhu cầu thực tế, có cơ chế quản lý linh hoạt, tránh lãng phí…

Tháp ORION TT AVIO: Tạo sức hút trên thị trường bất động sản khu Đông Tp.HCM

Tháp ORION TT AVIO: Tạo sức hút trên thị trường bất động sản khu Đông Tp.HCM

Một chương mới của hành trình TT AVIO đã chính thức mở ra với Tháp ORION – giai đoạn 2, phiên bản nâng cấp hoàn hảo, kế thừa tinh hoa từ Tháp AVIS và tỏa sáng như “vì sao rực rỡ nhất” trên bầu trời bất động sản khu Đông TP.HCM.

The Solia - Khu đô thị kiểu mẫu, sẵn sàng chào đón cư dân về ở

The Solia - Khu đô thị kiểu mẫu, sẵn sàng chào đón cư dân về ở

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang thiếu vắng những dự án hoàn thiện và đảm bảo chất lượng, sự xuất hiện của The Solia được ví như một “làn gió mới” mang lại sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng.

SG Investment hợp tác Ecopark, phân phối The Campus 2 tại đại đô thị lớn nhất Nghệ An

SG Investment hợp tác Ecopark, phân phối The Campus 2 tại đại đô thị lớn nhất Nghệ An

Với đội ngũ kinh doanh chuyên nghiệp, tận tâm và am hiểu thị trường bất động sản, Công ty TNHH SG Investment (SGI) tiếp tục hợp tác với nhà sáng lập Ecopark tại Nghệ An, mở đầu là phân khu The Campus 2, thuộc đại đô thị xanh lớn nhất miền Trung - Eco Central Park.

Bộ Xây dựng: Vẫn còn tình trạng đầu cơ, đẩy giá nhà, đất

Bộ Xây dựng: Vẫn còn tình trạng đầu cơ, đẩy giá nhà, đất

Trong 9 tháng đầu năm 2025, giá bán căn hộ chung cư tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh vẫn duy trì xu hướng tăng so với cùng kỳ năm trước. Thị trường vẫn còn hiện tượng găm hàng, nâng giá, làm tăng mặt bằng giá bất động sản, gây mất cân đối cung - cầu và đẩy giá vượt quá khả năng chi trả của đa số người dân…

