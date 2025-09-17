Thứ Tư, 17/09/2025

Trang chủ Kinh tế xanh

Gần 600 chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp trong nước, quốc tế dự hội nghị nông nghiệp hữu cơ tại Ninh Bình

Nguyễn Thuấn

17/09/2025, 15:44

Hội nghị Hữu cơ Châu Á lần thứ 8 khai mạc ngày 17/9 ở Ninh Bình. Sự kiện quốc tế này mở ra cơ hội để nông nghiệp hữu cơ Việt Nam khẳng định vai trò trên bản đồ khu vực, đồng thời thúc đẩy hợp tác, giao lưu và quảng bá hình ảnh đất nước ra thế giới.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Cường
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Cường

Hội nghị Hữu cơ Châu Á (Organic Asia Congress – OAC) là sự kiện quốc tế được tổ chức luân phiên từ năm 2012, nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững, đặc biệt là nông nghiệp hữu cơ. Năm nay, hội nghị thu hút gần 600 đại biểu trong nước và quốc tế đến từ 33 quốc gia, gồm các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và tổ chức phát triển nông nghiệp. Đây được xem là cơ hội để Việt Nam quảng bá hình ảnh văn hóa, con người, nông nghiệp, đồng thời thúc đẩy đầu tư xanh và giao lưu tri thức trong tiến trình chuyển đổi nông nghiệp thân thiện với môi trường.

Phát biểu khai mạc, ông Mathew John – Chủ tịch Liên đoàn Hữu cơ Châu Á - bày tỏ sự cảm ơn tới các cơ quan Trung ương và chính quyền tỉnh Ninh Bình đã tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức thành công hội nghị. Ông đánh giá cao những nỗ lực của Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam trong việc nâng cao nhận thức xã hội, hỗ trợ nông dân sản xuất sạch và thúc đẩy sản phẩm vươn ra thị trường khu vực, toàn cầu.

Ông Mathew John, Chủ tịch Liên đoàn châu Á. Ảnh: Đức Cường
Ông Mathew John, Chủ tịch Liên đoàn châu Á. Ảnh: Đức Cường

Những năm qua, Chính phủ Việt Nam đã coi nông nghiệp hữu cơ là một trong những định hướng chiến lược quan trọng. Đây không chỉ là giải pháp đảm bảo an ninh lương thực, bảo vệ sức khỏe và môi trường sinh thái, mà còn là động lực cho kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và thích ứng biến đổi khí hậu.

Với chính sách khuyến khích cùng sự tham gia tích cực của người dân và doanh nghiệp, nông nghiệp hữu cơ Việt Nam đã có bước tiến vượt bậc, thuộc nhóm có tốc độ tăng trưởng diện tích canh tác hữu cơ nhanh nhất thế giới. Mục tiêu đến năm 2030, diện tích canh tác hữu cơ của Việt Nam sẽ đạt 2,5 – 3% đất nông nghiệp, hướng đến xây dựng thương hiệu uy tín trên thị trường quốc tế.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Anh Dũng – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình - khẳng định việc đăng cai sự kiện lần này là niềm tự hào lớn của địa phương. Theo ông, hội nghị không chỉ là dịp giao lưu quốc tế mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế xanh, nông nghiệp hữu cơ, góp phần quảng bá Ninh Bình như một điểm đến an toàn, bền vững.

Ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Đức Cường
Ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Đức Cường

Trong bối cảnh châu Á đang nổi lên như một trung tâm phát triển nông nghiệp hữu cơ với diện tích canh tác đạt 9,1 triệu hecta vào năm 2023, chiếm hơn 9% diện tích toàn cầu, hội nghị lần này trở thành diễn đàn quan trọng để các nước trao đổi kinh nghiệm. Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam là những quốc gia tiêu biểu về tốc độ tăng trưởng, trong đó Việt Nam được đánh giá đang khai thác hữu cơ như một chiến lược gắn với an ninh lương thực và phát triển kinh tế xanh.

Ông Yoshikuni Watanabe, Thị trưởng thành phố Kisarazu (Nhật Bản) cho rằng Việt Nam đã có những bước đi mạnh mẽ trong phát triển hữu cơ, góp phần tạo nền tảng hợp tác quốc tế. Trong khi đó, TSKH Hà Phúc Mịch – Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam khẳng định chủ đề “Hữu cơ vì tương lai tốt đẹp hơn” đã phản ánh đúng xu thế phát triển và cam kết hội nhập quốc tế của Việt Nam. Ông nhấn mạnh, Việt Nam vẫn đang ở giai đoạn đầu, cần tiếp tục trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ bạn bè quốc tế để phát triển toàn diện hơn.

Ông Yoshikuni Watanabe, Thị trưởng Thành phố Kisarazu, Nhật Bản. Ảnh: Đức Cường
Ông Yoshikuni Watanabe, Thị trưởng Thành phố Kisarazu, Nhật Bản. Ảnh: Đức Cường

Trong 3 ngày làm việc (từ 17 đến 19/9), các phiên thảo luận tập trung vào chính sách, thị trường, chứng nhận, đổi mới công nghệ và thực hành tốt trong sản xuất hữu cơ. Đây cũng là dịp kết nối hợp tác thương mại, du lịch giữa các địa phương trong cả nước với bạn bè quốc tế.

Đặc biệt, một hội chợ thương mại quốc tế với 250 gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp hữu cơ và sản phẩm du lịch được tổ chức trong 7 ngày tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình, nhằm quảng bá thế mạnh địa phương cũng như các vùng miền của Việt Nam.

250 gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp hữu cơ và sản phẩm du lịch được giới thiệu đến bạn bè quốc tế
250 gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp hữu cơ và sản phẩm du lịch được giới thiệu đến bạn bè quốc tế

Hội nghị Hữu cơ Châu Á lần thứ 8 tại Ninh Bình không chỉ khẳng định vai trò ngày càng lớn của Việt Nam trong phát triển nông nghiệp hữu cơ khu vực, mà còn mở ra cơ hội để nền nông nghiệp nước nhà bước sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, cùng các quốc gia châu Á hướng tới một tương lai xanh, sạch và bền vững.

Lấp

Lấp "khoảng trống" nhân lực kỹ năng phát triển xanh, năng lượng tái tạo

Chuyển đổi xanh đang mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam nhưng cũng đặt ra thách thức về nguồn nhân lực chất lượng cao. Việc “lấp đầy khoảng trống kỹ năng” là một trong những điều kiện tiên quyết để làm chủ công nghệ mới trong sản xuất xanh và năng lượng tái tạo…

Đánh giá rủi ro và mức độ tổn thương do biến đổi khí hậu với các đô thị

Đánh giá rủi ro và mức độ tổn thương do biến đổi khí hậu với các đô thị

Việc đánh giá rủi ro, tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu đối với đô thị là cần thiết để nhận diện các nguy cơ, từ đó xây dựng các giải pháp quy hoạch, quản lý và đầu tư thích hợp. Hiện nay, Việt Nam vẫn chưa có các tài liệu, hướng dẫn chuyên biệt để đánh giá tính dễ bị tổn thương và rủi ro do biến đổi khí hậu áp dụng cho khu vực đô thị...

Nâng tầm giá trị cây luồng, xây dựng kinh tế rừng bền vững

Nâng tầm giá trị cây luồng, xây dựng kinh tế rừng bền vững

Những năm gần đây, cây luồng không chỉ mang lại thu nhập ổn định mà còn trở thành “cây thoát nghèo” cho đồng bào dân tộc ở Phú Lệ, vùng miền núi xứ Thanh. Từ cách làm truyền thống dựa vào tự nhiên, người dân nơi đây đang từng bước thay đổi tập quán, áp dụng kỹ thuật thâm canh và hướng tới quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế...

Cam sạch Cẩm Thạch và hành trình làm giàu từ đổi mới cách nghĩ, phát triển nông nghiệp hữu cơ

Cam sạch Cẩm Thạch và hành trình làm giàu từ đổi mới cách nghĩ, phát triển nông nghiệp hữu cơ

Trong khi nhiều địa phương miền núi Thanh Hóa vẫn loay hoay với bài toán sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, thì tại xã Cẩm Thạch, một số hộ dân đã mạnh dạn, tiên phong bằng việc tích tụ đất đai, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng bền vững. Mô hình trồng cam sạch của ông Đinh Văn Bê, người dân thôn Phâng Khánh, đang trở thành điểm sáng khi cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi vụ, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

13,4 triệu USD phòng chống sa mạc hóa ven biển

13,4 triệu USD phòng chống sa mạc hóa ven biển

Trước thách thức sa mạc hóa ngày càng nghiêm trọng ở dải ven biển Bắc Trung Bộ, Hà Tĩnh vừa phối hợp với KOICA Việt Nam bàn thảo về dự án quy mô hơn 13 triệu USD nhằm phục hồi hệ sinh thái, cải thiện sinh kế và bảo vệ môi trường biển.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

eMagazine

Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Thế giới

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

VnEconomy