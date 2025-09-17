Gần 600 chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp trong nước, quốc tế dự hội nghị nông nghiệp hữu cơ tại Ninh Bình
Nguyễn Thuấn
17/09/2025, 15:44
Hội nghị Hữu cơ Châu Á lần thứ 8 khai mạc ngày 17/9 ở Ninh Bình. Sự kiện quốc tế này mở ra cơ hội để nông nghiệp hữu cơ Việt Nam khẳng định vai trò trên bản đồ khu vực, đồng thời thúc đẩy hợp tác, giao lưu và quảng bá hình ảnh đất nước ra thế giới.
Hội nghị Hữu cơ Châu Á (Organic
Asia Congress – OAC) là sự kiện quốc tế được tổ chức luân phiên từ năm 2012, nhằm
thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững, đặc biệt là nông nghiệp hữu cơ. Năm
nay, hội nghị thu hút gần 600 đại biểu trong nước và quốc tế đến từ 33 quốc
gia, gồm các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp
và tổ chức phát triển nông nghiệp. Đây được xem là cơ hội để Việt Nam quảng bá
hình ảnh văn hóa, con người, nông nghiệp, đồng thời thúc đẩy đầu tư xanh và
giao lưu tri thức trong tiến trình chuyển đổi nông nghiệp thân thiện với môi
trường.
Phát biểu khai mạc, ông Mathew
John – Chủ tịch Liên đoàn Hữu cơ Châu Á - bày tỏ sự cảm ơn tới các cơ quan Trung
ương và chính quyền tỉnh Ninh Bình đã tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức thành
công hội nghị. Ông đánh giá cao những nỗ lực của Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt
Nam trong việc nâng cao nhận thức xã hội, hỗ trợ nông dân sản xuất sạch và thúc
đẩy sản phẩm vươn ra thị trường khu vực, toàn cầu.
Những năm qua, Chính phủ Việt Nam
đã coi nông nghiệp hữu cơ là một trong những định hướng chiến lược quan trọng.
Đây không chỉ là giải pháp đảm bảo an ninh lương thực, bảo vệ sức khỏe và môi
trường sinh thái, mà còn là động lực cho kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và
thích ứng biến đổi khí hậu.
Với chính sách khuyến khích cùng sự tham gia tích cực
của người dân và doanh nghiệp, nông nghiệp hữu cơ Việt Nam đã có bước tiến vượt
bậc, thuộc nhóm có tốc độ tăng trưởng diện tích canh tác hữu cơ nhanh nhất thế
giới. Mục tiêu đến năm 2030, diện tích canh tác hữu cơ của Việt Nam sẽ đạt 2,5
– 3% đất nông nghiệp, hướng đến xây dựng thương hiệu uy tín trên thị trường quốc
tế.
Phát biểu tại hội nghị, ông Trần
Anh Dũng – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình - khẳng định việc đăng cai
sự kiện lần này là niềm tự hào lớn của địa phương. Theo ông, hội nghị không chỉ
là dịp giao lưu quốc tế mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế xanh, nông nghiệp
hữu cơ, góp phần quảng bá Ninh Bình như một điểm đến an toàn, bền vững.
Trong bối cảnh châu Á đang nổi
lên như một trung tâm phát triển nông nghiệp hữu cơ với diện tích canh tác đạt
9,1 triệu hecta vào năm 2023, chiếm hơn 9% diện tích toàn cầu, hội nghị lần này
trở thành diễn đàn quan trọng để các nước trao đổi kinh nghiệm. Trung Quốc, Ấn
Độ và Việt Nam là những quốc gia tiêu biểu về tốc độ tăng trưởng, trong đó Việt
Nam được đánh giá đang khai thác hữu cơ như một chiến lược gắn với an ninh
lương thực và phát triển kinh tế xanh.
Ông Yoshikuni Watanabe, Thị trưởng
thành phố Kisarazu (Nhật Bản) cho rằng Việt Nam đã có những bước đi mạnh mẽ
trong phát triển hữu cơ, góp phần tạo nền tảng hợp tác quốc tế. Trong khi đó,
TSKH Hà Phúc Mịch – Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam khẳng định chủ đề “Hữu cơ vì tương lai tốt đẹp hơn” đã phản ánh đúng xu thế phát triển và
cam kết hội nhập quốc tế của Việt Nam. Ông nhấn mạnh, Việt Nam vẫn đang ở giai
đoạn đầu, cần tiếp tục trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ bạn bè quốc tế để phát
triển toàn diện hơn.
Trong 3 ngày làm việc (từ 17 đến
19/9), các phiên thảo luận tập trung vào chính sách, thị trường, chứng nhận, đổi
mới công nghệ và thực hành tốt trong sản xuất hữu cơ. Đây cũng là dịp kết nối hợp
tác thương mại, du lịch giữa các địa phương trong cả nước với bạn bè quốc tế.
Đặc
biệt, một hội chợ thương mại quốc tế với 250 gian hàng trưng bày sản phẩm nông
nghiệp hữu cơ và sản phẩm du lịch được tổ chức trong 7 ngày tại Trung tâm huấn
luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình, nhằm quảng bá thế mạnh địa
phương cũng như các vùng miền của Việt Nam.
Hội nghị Hữu cơ Châu Á lần thứ 8
tại Ninh Bình không chỉ khẳng định vai trò ngày càng lớn của Việt Nam trong
phát triển nông nghiệp hữu cơ khu vực, mà còn mở ra cơ hội để nền nông nghiệp
nước nhà bước sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, cùng các quốc gia châu Á hướng
tới một tương lai xanh, sạch và bền vững.
