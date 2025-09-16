Thứ Ba, 16/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế xanh

Cam sạch Cẩm Thạch và hành trình làm giàu từ đổi mới cách nghĩ, phát triển nông nghiệp hữu cơ

Nguyễn Thuấn

16/09/2025, 13:37

Trong khi nhiều địa phương miền núi Thanh Hóa vẫn loay hoay với bài toán sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, thì tại xã Cẩm Thạch, một số hộ dân đã mạnh dạn, tiên phong bằng việc tích tụ đất đai, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng bền vững. Mô hình trồng cam sạch của ông Đinh Văn Bê, người dân thôn Phâng Khánh, đang trở thành điểm sáng khi cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi vụ, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Ông Đinh Văn Bê, người tiên phong tích tụ đất đai và chuyển đổi cây trồng cam tại thôn Phâng Khánh, xã Cẩm Thạch.
Ông Đinh Văn Bê, người tiên phong tích tụ đất đai và chuyển đổi cây trồng cam tại thôn Phâng Khánh, xã Cẩm Thạch.

Con đường dẫn vào xã Cẩm Thạch hai bên vẫn còn dày đặc luồng, keo và những khoảnh đồi cỏ mọc dại bỏ không. “Đấy, nhiều nhà giờ không còn mặn mà với cây luồng nữa. Trồng trọt thì vất vả mà lợi nhuận thu về chẳng được bao nhiêu", ông Đinh Văn Bê, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Phâng Khánh, vừa đi vừa chỉ tay về những đồi đất loang lổ đầy tâm tư. 

Chúng tôi theo ông men theo con đường nhỏ, ngoằn ngoèo lên đồi. Bất ngờ hiện ra trước mắt là một vườn cam xanh mướt, những cây cam tròn tán, cỏ được phát gọn gàng, đất tơi xốp. Ông Bê chia sẻ: “chỗ này trước cũng là luồng, nhưng tôi đã quyết định thay đổi.”

Trước đây, cây luồng từng được người dân Cẩm Thạch xem như cây trồng nuôi sống cả vùng, là nguồn sinh kế chính cho họ. Tuy nhiên, khi giá luồng giảm mạnh, việc chặt bán không đủ bù đắp cho công sức, chi phí vận chuyển. Ông Bê chia sẻ: “Chúng tôi làm nhiều nhưng chẳng dư dả, đất đai thì bỏ không, khiến bà con ai nấy đều cảm thấy chán nản.”

Năm 2021, ông Bê quyết định gom đất. Ban đầu, nhiều hộ còn e dè, sợ “mất đất cha truyền con nối”. Ông kiên trì thuyết phục, giải thích việc tích tụ đất không phải để chiếm, mà để cùng nhau phát triển. Cuối cùng, ông có trong tay hơn 3,5 ha – điều hiếm có ở vùng núi vốn quen sản xuất manh mún.

Vườn cam rộng 3,5 ha được trồng trên đất đồi trung du, tận dụng hiệu quả quỹ đất bỏ hoang sau khi chuyển đổi từ trồng luồng.
Vườn cam rộng 3,5 ha được trồng trên đất đồi trung du, tận dụng hiệu quả quỹ đất bỏ hoang sau khi chuyển đổi từ trồng luồng.

Sau khi gom được đất, ông đã quyết định chọn trồng cây cam, vì loại cây này rất phù hợp với điều kiện đất đồi, lại bán được giá, cho giá trị kinh tế cao. Ông Bê đã lặn lội ra Hà Nội để mua giống cam chuẩn, chất lượng từ Học viện Nông nghiệp, đồng thời tham gia các lớp tập huấn về nông nghiệp hữu cơ để nâng cao kiến thức và kỹ năng trồng trọt của mình.

Chỉ vào những bình nhựa trong suốt đặt dưới gốc cam, ông Bê chia sẻ: “Đây là thuốc trừ sâu tự chế của tôi, được làm từ tỏi, gừng và ớt ngâm rượu. Phân bón mà tôi sử dụng hoàn toàn là phân chuồng hoai mục và phân vi sinh. Cỏ dại cũng không bị phun thuốc, mà tôi chỉ phát thủ công.”

Cuối năm 2023, vườn cam cho vụ đầu tiên. Ông Bê nhớ như in ngày cân từng quả cam Canh, cam Cao Phong, bán cho thương lái. “Cam Canh được 28 nghìn đồng/kg, cam Cao Phong 15 nghìn đồng/kg. Hơn 12 tấn quả, thu về khoảng 300 triệu đồng. Lúc ấy mới thấy, hóa ra mình chọn đúng,” ông kể, ánh mắt rạng rỡ.

Đứng trong vườn, ông nhẩm tính: “Ngày trước trồng luồng, bán được vài chục triệu đồng một năm mà vất vả gấp mấy lần. Giờ trồng cam, vừa đỡ công, vừa hợp khí hậu, ít nước tưới, lại được giá.”

Từ thành công của vườn cam Phâng Khánh, nhiều hộ dân trong xã bắt đầu thay đổi cách nghĩ. Có gia đình trẻ mạnh dạn thuê đất trồng bưởi da xanh, chuối tây, dứa. Một số hộ chuyển dần sang dùng phân hữu cơ, chế phẩm sinh học thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào hóa chất.

“Lúc đầu ai cũng nghi ngại, bảo làm trồng trọt hữu cơ thì sâu bệnh nhiều, năng suất thấp. Nhưng thấy tôi làm vài vụ đất tốt lên, quả đẹp, bán được giá cao, giờ bà con tin rồi,” ông Bê cho biết.

Đặc biệt, giờ đây nhiều người dân dần sẵn sàng cho thuê lại đất hoang, góp đất để sản xuất tập trung.

Hiện nay, vườn cam của ông Bê đang được chăm sóc theo quy trình hữu cơ bền vững, hướng đến xây dựng thương hiệu và đăng ký tiêu chuẩn VietGAP, tiến tới sản phẩm OCOP. Một số hợp tác xã trong tỉnh đã bắt đầu ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm.

Tuy nhiên, con đường phía trước vẫn còn nhiều thách thức: yêu cầu vốn đầu tư ban đầu lớn, thời gian thu hồi vốn kéo dài, và thị trường tiêu thụ vẫn chưa thật sự ổn định. Dẫu vậy, từ những vườn cam của các hộ dân, một hướng đi mới đang dần hình thành cho nông nghiệp miền núi: phát triển hàng hóa có giá trị cao, thân thiện với môi trường và có khả năng mở rộng quy mô.

Rời Phâng Khánh, trong ánh nắng cuối chiều phủ vàng cả đồi cam, tôi vẫn nhớ lời ông Bê: “Người nông dân mà biết đổi mới, dám thay đổi, thì cái đất miền núi này không lo đói nghèo mãi đâu.”

Mô hình kinh tế mới, bền vững ở Mỹ Quang với cây "vàng đỏ"

16:33, 04/09/2025

Mô hình kinh tế mới, bền vững ở Mỹ Quang với cây

Thanh Hóa: Một mô hình nông nghiệp sạch từ những mảnh ruộng bỏ hoang

10:41, 31/07/2025

Thanh Hóa: Một mô hình nông nghiệp sạch từ những mảnh ruộng bỏ hoang

Từ khóa:

Cẩm Thạch Kinh tế xanh luồng nông nghiệp hữu cơ tích tụ đất đai vườn cam

Đọc thêm

13,4 triệu USD phòng chống sa mạc hóa ven biển

13,4 triệu USD phòng chống sa mạc hóa ven biển

Trước thách thức sa mạc hóa ngày càng nghiêm trọng ở dải ven biển Bắc Trung Bộ, Hà Tĩnh vừa phối hợp với KOICA Việt Nam bàn thảo về dự án quy mô hơn 13 triệu USD nhằm phục hồi hệ sinh thái, cải thiện sinh kế và bảo vệ môi trường biển.

Bước tiến hợp tác giảm phát thải khí nhà kính, phát triển dự án tín chỉ carbon Việt Nam và Singapore

Bước tiến hợp tác giảm phát thải khí nhà kính, phát triển dự án tín chỉ carbon Việt Nam và Singapore

Thỏa thuận thiết lập khuôn khổ pháp lý song phương ràng buộc, tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam phát triển dự án giảm phát thải khí nhà kính. Điều này đồng nghĩa các tín chỉ carbon tạo ra từ các dự án này sẽ được công nhận và chuyển giao cho Singapore, mở cơ hội cho Việt Nam tham gia thị trường carbon quốc tế...

Việt Nam - EU đẩy mạnh hợp tác hướng tới phát triển bền vững

Việt Nam - EU đẩy mạnh hợp tác hướng tới phát triển bền vững

Việt Nam - EU thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, môi trường, thương mại, tháo gỡ thủ tục, hướng tới phát triển bền vững...

“Kỳ tích Bắc Kinh” với chiến lược phát triển giao thông xanh “4+1”

“Kỳ tích Bắc Kinh” với chiến lược phát triển giao thông xanh “4+1”

Sự phát triển giao thông xanh ở Bắc Kinh không phải là bước chuyển mang tính ngẫu nhiên, mà là một quá trình được hoạch định và quản lý chặt chẽ theo từng giai đoạn, cho thấy tầm nhìn chiến lược và khả năng thích ứng linh hoạt trước sức ép của đô thị hóa và ô nhiễm môi trường. Chuyên gia đã chỉ ra con đường phát triển giao thông xanh của Bắc Kinh được tóm tắt trong mô hình "4+1"…

Công bố quy hoạch Khu lâm nghiệp công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ

Công bố quy hoạch Khu lâm nghiệp công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ

Việc công bố quy hoạch chung xây dựng Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2045 mở ra cơ hội để Nghệ An trở thành trung tâm nghiên cứu, sản xuất và chế biến lâm sản hiện đại, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế rừng gắn với mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, đóng góp vào cam kết NetZero của Việt Nam tại COP26...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Giữ vững “mạch sống” nông nghiệp trước thách thức toàn cầu

eMagazine

Giữ vững “mạch sống” nông nghiệp trước thách thức toàn cầu

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Thế giới

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Đề xuất ba nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược ưu tiên triển khai trong 2025

Kinh tế số

2

Bộ Xây dựng thúc tiến độ 2 cao tốc nối Cần Thơ tới Cà Mau

Đầu tư

3

Bảo đảm khởi công Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng vào 19/12/2025

Đầu tư

4

Triển khai giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

Tiêu điểm

5

Đẩy nhanh thủ tục bay tự động với công nghệ sinh trắc học

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: