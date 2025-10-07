Gặp khó ở Mỹ, hàng dệt may Trung Quốc “đổ bộ” thị trường châu Âu

Xuất khẩu hàng dệt may của Trung Quốc sang châu Âu tăng mạnh trong nửa đầu năm 2025, khi các nhà sản xuất Trung Quốc đẩy mạnh việc bán hàng sang thị trường này trong lúc bị ảnh hưởng bởi hàng rào thuế quan cao tại Mỹ...

Theo dữ liệu được hiệp hội dệt may châu Âu Euratex chia sẻ với tờ báo Financial Times, nhập khẩu các sản phẩm dệt và may mặc từ Trung Quốc vào Liên minh châu Âu (EU) đã tăng 20% cả về giá trị và khối lượng trong 6 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm trước. Phần lớn sự gia tăng về giá trị này đến từ việc kim ngạch nhập khẩu quần áo giá rẻ tăng thêm khoảng 2 tỷ USD.

Chủ tịch Mario Jorge Machado của Euratex cho biết do cuộc chiến thuế quan, Trung Quốc đang xuất khẩu hàng dệt may sang Mỹ ít hơn trước. Bán hàng sang Mỹ khó hơn, các nhà sản xuất dệt may Trung Quốc đang có những hành động rất quyết liệt để bán hàng tại châu Âu.

“Số lượng hàng dệt may của Trung Quốc xuất sang châu Âu tăng đáng kể, nhưng cũng đi kèm việc giá sản phẩm giảm”, ông Machado nói.

Tác động dây chuyền của thuế quan Mỹ đã kết hợp với tiến độ chậm chạp của EU trong việc hạn chế số lượng gói hàng giá trị thấp tràn vào khối này từ các nhà bán hàng trực tuyến Trung Quốc như Temu và Shein.

Ủy ban châu Âu (EC) đã đề xuất loại bỏ ngưỡng áp thuế đối với gói hàng nhỏ - hay quy tắc “de minimis” - ở mức 150 euro. Theo quy tắc miễn trừ hiện tại, những bưu kiện có giá trị dưới mức 150 euro có thể được miễn thuế khi vào EU, nhưng theo quy định mới được đề xuất, EU sẽ áp dụng mức phí cố định 2 euro cho các gói hàng có giá trị dưới 150 euro. Tuy nhiên, để trở thành luật, quy định này cần được phê chuẩn bởi tất cả các quốc gia thành viên.

Mỹ đã loại bỏ chế độ “de minimis” của nước này vào tháng 8. Các nhà bán hàng từ nước ngoài phải đối mặt với mức phí tối thiểu 80 USD cho các gói hàng vào Mỹ.

Ông Machado mô tả nỗ lực của EU là "nực cười" khi so sánh mức phí 2 euro mà EC đề xuất với mức 80 USD mà Mỹ đang áp dụng. Ông nói thêm: "Các chính trị gia châu Âu đã không bảo vệ nền công nghiệp của châu Âu trong suốt nhiều năm”.

Trong khi xuất khẩu hàng dệt may của Trung Quốc sang châu Âu tăng mạnh, giá trị xuất khẩu hàng dệt may từ EU sang Trung Quốc đã giảm 19% trong 6 tháng đầu năm nay, do giá quần áo ở châu Âu giảm vì áp lực cạnh tranh và đồng nhân dân tệ yếu hơn so với euro.

Bà Lea Marie, CEO của hãng đồ lót Pháp Le Slip Francais, cho biết công ty đang phải cạnh tranh trực tiếp với hàng nhập khẩu từ châu Á và phải đầu tư thêm vào việc truyền thông tới người tiêu dùng rằng "mua sản phẩm của chúng tôi giúp thúc đẩy tăng trưởng việc làm trong ngành dệt may Pháp" nhằm thuyết phục họ mua hàng Pháp.

Các nhà hoạch định chính sách EU đang cảnh giác cao độ với khả năng Trung Quốc bán phá giá hàng hóa vào EU, một phần vì việc bán phá giá có thể đẩy lạm phát tại khu vực này xuống - một thách thức mà Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đang nỗ lực chống lại.

Ngoài ra, châu Âu cũng đã bị ảnh hưởng bởi làn sóng thép nhập khẩu chuyển hướng khỏi thị trường Mỹ do thuế quan.

Chính sách thuế quan của Mỹ đã và đang gây ra những xáo trộn lớn trong các chuỗi cung ứng lâu năm, đặc biệt là từ Trung Quốc, khi các công ty Trung Quốc coi châu Âu như một đầu ra thay thế cho hàng hóa của họ trong bối cảnh họ gặp khó khăn tại thị trường Mỹ. Dù Bắc Kinh và Washington đang trong giai đoạn hòa hoãn thuế quan và đang đàm phán thương mại, Tổng thống Donald Trump đang áp thêm mức thuế 30% lên hàng hóa Trung Quốc nếu so với trước khi ông nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai.

Thực tế này khiến các công ty châu Âu “vạ lây”, khi họ vừa phải cạnh tranh khốc liệt hơn với hàng nhập khẩu giá rẻ từ Trung Quốc, vừa phải xoay sở với gánh nặng thủ tục hành chính và chi phí năng lượng cao hơn so với ở hầu hết các nền kinh tế khác.

Giống như phần lớn các ngành công nghiệp khác của EU, các doanh nghiệp dệt may của khu vực này cũng đang gặp khó khăn khi bán hàng sang Mỹ vì thuế quan cao hơn trước.

Trước khi có thỏa thuận thương mại Mỹ - EU mà trong đó Mỹ áp thuế quan 15% lên hàng hóa châu Âu, phần lớn các sản phẩm dệt may của EU xuất sang Mỹ bị áp thuế dưới 15%. Khi đó, chỉ 11% sản phẩm dệt may EU bán sang Mỹ chịu mức thuế trên 15%, theo Euratex.

Ngành công nghiệp dệt may EU có 170 tỷ euro doanh thu hàng năm và tạo việc làm cho 1,3 triệu lao động.