Gấp rút chuẩn bị tổ chức Hội chợ mùa Thu 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thứ Bảy, 04/10/2025
Minh Hiếu
04/10/2025, 07:56
Chiều 3/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn chủ trì Hội nghị triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Hội chợ mùa Thu 2025. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối điểm cầu chính từ trụ sở Chính phủ với các điểm cầu tại các địa phương trên cả nước.
Mục tiêu của Hội chợ là tạo ra kênh xúc tiến thương mại tập trung, tạo môi trường kết nối cung-cầu, kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, mở rộng xuất nhập khẩu và thu hút đầu tư.
Khẳng định đây sẽ là hội chợ có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cho biết Hội chợ dự kiến sử dụng toàn bộ Nhà triển lãm Kim Quy với diện tích sàn lên đến 100.000 m2, tương ứng với 3.000 gian hàng tiêu chuẩn.
Hội chợ được đề xuất sẽ được bố trí theo 5 phân khu chính bao gồm: “Công nghiệp, thương mại, dịch vụ - Thu thịnh vượng”; “Công nghiệp văn hóa - Mùa vàng thứ nhất”; “Tinh hoa thu Hà Nội”; “Thu đất Việt - Sắc nước hương thu” và “Thu gia đình”.
Sau khi nghe Bộ Công Thương đã báo cáo về tiến độ triển khai công tác chuẩn bị, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao nỗ lực của Bộ Công Thương, các bộ, ngành, thành phố Hà Nội và Tập đoàn Vingroup trong việc xây dựng Đề án tổ chức. Tập đoàn Vingroup thông báo tài trợ gói tư vấn thiết kế tổng thể, thiết kế chi tiết, hệ thống nhận diện, sơ đồ mặt bằng từng phân khu; miễn phí sử dụng mặt bằng và các chi phí dịch vụ điện, nước, vệ sinh, bảo vệ.
Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị cần quán triệt rõ quan điểm Hội chợ không chỉ để trưng bày, quảng bá sản phẩm, mà quan trọng hơn là để thương mại hóa, ký kết hợp đồng, bán sản phẩm từ các vùng miền trên cả nước.
Các bộ, ngành, địa phương được yêu cầu huy động sự tham gia đông đảo nhất, bao gồm tất cả các bộ, ngành, tỉnh, thành phố cùng cộng đồng doanh nghiệp (doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, FDI). Các sản phẩm tham gia cần phong phú, đa dạng, phát huy thế mạnh của từng vùng miền.
Nhấn mạnh khối lượng công việc chuẩn bị rất lớn trong khi thời gian đến ngày khai mạc chỉ còn hơn 3 tuần lễ, Phó Thủ tướng đưa ra các chỉ đạo cụ thể với thời hạn gấp rút. Theo đó, Bộ Công Thương hoàn thiện Đề án tổ chức Hội chợ mùa Thu 2025 để trình Trưởng ban Chỉ đạo Hội chợ phê duyệt trong ngày 4/10.
Công ty Cổ phần Triển lãm Việt Nam (VEC) khẩn trương hoàn thiện thiết kế tổng thể và sơ đồ các phân khu chậm nhất vào ngày 6/10. Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương cử cán bộ đầu mối khẩn trương liên hệ với VEC để nhận mặt bằng chậm nhất vào ngày 6/10, đồng thời chủ động lên phương án thiết kế, thi công ngay.
Về kinh phí, Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương có nhu cầu hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Trung ương gửi dự toán kinh phí cho Bộ Công Thương trong sáng 4/10. Tập đoàn Vingroup và VEC cần thông báo bằng văn bản các khoản chi phí nếu có trước ngày 6/10.
UBND thành phố Hà Nội và VEC được giao trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối về an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường, vệ sinh thực phẩm và y tế.
Phó Thủ tướng cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương chủ động đẩy mạnh tuyên truyền, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí (như Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ) để lan tỏa thông tin trước, trong và sau Hội chợ.
Về tầm nhìn dài hạn, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương nghiên cứu phát triển thêm các mô hình hội chợ phù hợp, nâng cấp Hội chợ mùa Thu lên tầm khu vực và quốc tế sau sự kiện lần này.
Hội chợ mùa Thu 2025 dự kiến diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), từ ngày 26/10 đến ngày 4/11/2025.
Lễ khai mạc dự kiến diễn ra vào 9 giờ Chủ nhật, ngày 26/10, được kỳ vọng là hoạt động xúc tiến thương mại quy mô lớn, kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8% trong năm 2025, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn 2026-2030.
Bão số 11 (Matmo) được nhận định là nguy hiểm, xảy ra ngay sau hai cơn bão số 9 và 10. Chính phủ yêu cầu cảnh giác cao, chuẩn bị toàn diện, đồng bộ, với kịch bản ứng phó chi tiết để giảm thiểu thiệt hại cho người dân và hạ tầng.
Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ trưa ngày 3/10, Thủ tướng đã nhấn mạnh không thể để người dân phải sống trong cảnh "màn trời chiếu đất", đói khát sau những cơn bão tàn phá. Đây không chỉ là một lời kêu gọi mà còn là một cam kết hành động cụ thể từ phía Chính phủ…
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2171/QĐ-TTg ngày 2/10/2025 hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho một số địa phương khắc phục hậu quả cơn bão số 10 và các đợt thiên tai khác từ đầu năm 2025.
Tối 2/10, tại Hà Nội, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tham dự buổi chiêu đãi nhân dịp kỷ niệm lần thứ 80 Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (10/10/1945 - 10/10/2025)...
Chiều ngày 2/10/2025, Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam (Vietnam New Economy Forum - VNEF) lần thứ ba với chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam từ nội lực đến chuỗi giá trị toàn cầu" đã được tổ chức tại Hà Nội. Diễn đàn thu hút sự tham gia của đại diện nhiều doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước, các chuyên gia kinh tế cũng như các nhà quản lý...
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.
Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy
VnEconomy Interactive
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: