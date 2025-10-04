Gấp rút chuẩn bị tổ chức Hội chợ mùa Thu 2025

Chiều 3/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn chủ trì Hội nghị triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Hội chợ mùa Thu 2025. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối điểm cầu chính từ trụ sở Chính phủ với các điểm cầu tại các địa phương trên cả nước.

Mục tiêu của Hội chợ là tạo ra kênh xúc tiến thương mại tập trung, tạo môi trường kết nối cung-cầu, kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, mở rộng xuất nhập khẩu và thu hút đầu tư.

Khẳng định đây sẽ là hội chợ có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cho biết Hội chợ dự kiến sử dụng toàn bộ Nhà triển lãm Kim Quy với diện tích sàn lên đến 100.000 m2, tương ứng với 3.000 gian hàng tiêu chuẩn.

Hội chợ được đề xuất sẽ được bố trí theo 5 phân khu chính bao gồm: “Công nghiệp, thương mại, dịch vụ - Thu thịnh vượng”; “Công nghiệp văn hóa - Mùa vàng thứ nhất”; “Tinh hoa thu Hà Nội”; “Thu đất Việt - Sắc nước hương thu” và “Thu gia đình”.

Sau khi nghe Bộ Công Thương đã báo cáo về tiến độ triển khai công tác chuẩn bị, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao nỗ lực của Bộ Công Thương, các bộ, ngành, thành phố Hà Nội và Tập đoàn Vingroup trong việc xây dựng Đề án tổ chức. Tập đoàn Vingroup thông báo tài trợ gói tư vấn thiết kế tổng thể, thiết kế chi tiết, hệ thống nhận diện, sơ đồ mặt bằng từng phân khu; miễn phí sử dụng mặt bằng và các chi phí dịch vụ điện, nước, vệ sinh, bảo vệ.

Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị cần quán triệt rõ quan điểm Hội chợ không chỉ để trưng bày, quảng bá sản phẩm, mà quan trọng hơn là để thương mại hóa, ký kết hợp đồng, bán sản phẩm từ các vùng miền trên cả nước.

Các bộ, ngành, địa phương được yêu cầu huy động sự tham gia đông đảo nhất, bao gồm tất cả các bộ, ngành, tỉnh, thành phố cùng cộng đồng doanh nghiệp (doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, FDI). Các sản phẩm tham gia cần phong phú, đa dạng, phát huy thế mạnh của từng vùng miền.

Nhấn mạnh khối lượng công việc chuẩn bị rất lớn trong khi thời gian đến ngày khai mạc chỉ còn hơn 3 tuần lễ, Phó Thủ tướng đưa ra các chỉ đạo cụ thể với thời hạn gấp rút. Theo đó, Bộ Công Thương hoàn thiện Đề án tổ chức Hội chợ mùa Thu 2025 để trình Trưởng ban Chỉ đạo Hội chợ phê duyệt trong ngày 4/10.

Công ty Cổ phần Triển lãm Việt Nam (VEC) khẩn trương hoàn thiện thiết kế tổng thể và sơ đồ các phân khu chậm nhất vào ngày 6/10. Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương cử cán bộ đầu mối khẩn trương liên hệ với VEC để nhận mặt bằng chậm nhất vào ngày 6/10, đồng thời chủ động lên phương án thiết kế, thi công ngay.

Về kinh phí, Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương có nhu cầu hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Trung ương gửi dự toán kinh phí cho Bộ Công Thương trong sáng 4/10. Tập đoàn Vingroup và VEC cần thông báo bằng văn bản các khoản chi phí nếu có trước ngày 6/10.

UBND thành phố Hà Nội và VEC được giao trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối về an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường, vệ sinh thực phẩm và y tế.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương chủ động đẩy mạnh tuyên truyền, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí (như Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ) để lan tỏa thông tin trước, trong và sau Hội chợ.

Về tầm nhìn dài hạn, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương nghiên cứu phát triển thêm các mô hình hội chợ phù hợp, nâng cấp Hội chợ mùa Thu lên tầm khu vực và quốc tế sau sự kiện lần này.