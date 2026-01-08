Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức cơ sở đảng

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của tổ chức cơ sở đảng trong thời gian tới (Kết luận số 229-KL/TW, ngày 5/1/2026).

Kết luận nêu: Tại phiên họp ngày 30/12/2025, trên cơ sở Báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương về tình hình hoạt động của tổ chức cơ sở đảng quý IV/2025 (Báo cáo số 614-BC/BTCTW, ngày 29/12/2025 của Ban Tổ chức Trung ương), Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết luận như sau:

1. Cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo và kiến nghị, đề xuất của Ban Tổ chức Trung ương về tình hình hoạt động của tổ chức cơ sở đảng quý IV/2025. Yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng từ Trung ương đến địa phương xác định quý I/2026 là đợt cao điểm để đưa hoạt động của tổ chức cơ sở đảng vào nền nếp, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng; tập trung những nội dung trọng tâm sau:

2. Các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương chủ động:

(i) Tổ chức triển khai quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương, đơn vị; tập trung chỉ đạo, phối hợp chuẩn bị các nội dung phục vụ công tác tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

(ii) Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đặc biệt là sinh hoạt chuyên đề gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và của đảng bộ. Phân công các đồng chí cấp uỷ viên phụ trách các tổ chức đảng trực tiếp chỉ đạo công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên. Tiếp tục chủ động đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cấp uỷ viên, bí thư chi bộ và cán bộ, công chức, viên chức ở cơ sở đáp ứng yêu cầu về năng lực, trình độ, kỹ năng.

(iii) Huy động, phát huy vai trò, trí tuệ của lực lượng thanh niên tham gia hỗ trợ phong trào "bình dân học vụ số" trong cộng đồng dân cư. Đẩy mạnh xây dựng và kết nối các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hạ tầng công nghệ thông tin thông suốt trong toàn bộ hệ thống từ Trung ương đến cơ sở; tiếp tục rà soát, rút ngắn các thủ tục hành chính, tăng cường triển khai toàn bộ các thủ tục hành chính trên hệ thống dịch vụ công phục vụ hiệu quả người dân và doanh nghiệp.

3. Giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương:

(i) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thực hiện đổi mới cách thức tổ chức, bảo đảm thực sự hiệu quả (hoàn thành trước ngày 16/02/2026).

(ii) Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan tham mưu ban hành Quy định mới thay thế Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ nơi cư trú.

(iii) Chỉ đạo đẩy mạnh, kịp thời cung cấp văn bản, tài liệu của Đảng, Nhà nước, các cấp uỷ, tổ chức đảng, thông tin sinh hoạt chi bộ lên ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử để giúp đảng viên chủ động nghiên cứu, học tập.

4. Giao Văn phòng Trung ương Đảng:

(i) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, cắt giảm, hợp nhất các loại báo cáo hiện nay, bảo đảm tinh gọn báo cáo, hiệu quả, thông suốt thông tin, sát thực tiễn, phù hợp yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong tình hình mới.

(ii) Nghiên cứu tham mưu xây dựng Quy định về chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở.

(iii) Hướng dẫn về việc quản lý và sử dụng đảng phí; khẩn trương làm sạch cơ sở dữ liệu đảng viên; hướng dẫn, đánh giá, kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện Hệ thống phần mềm phục vụ triển khai các thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử nhằm thúc đẩy công tác chuyển đổi số trong Đảng, nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên, tạo sự kết nối kịp thời, nhanh chóng giữa cấp uỷ, tổ chức đảng và đảng viên.

5. Giao Ban Tổ chức Trung ương:

(i) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai cấp phát thẻ đảng viên thường xuyên.

(ii) Rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các loại hình tổ chức cơ sở đảng.

(iii) Nghiên cứu tham mưu sửa đổi, bổ sung Quy định số 169-QĐ/TW, ngày 24/6/2008 của Ban Bí thư về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cấp uỷ viên các cấp.

(iv) Báo cáo Bộ Chính trị về kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị năm 2025.