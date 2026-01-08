Thứ Sáu, 09/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức cơ sở đảng

Hà Lê

08/01/2026, 22:00

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của tổ chức cơ sở đảng trong thời gian tới (Kết luận số 229-KL/TW, ngày 5/1/2026).

Sáng 16/9/2025, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc (trực tiếp kết hợp trực tuyến) quán triệt, triển khai thực hiện 4 nghị quyết của Bộ Chính trị (Nghị quyết số 59-NQ/TW, Nghị quyết số 70-NQ/TW, Nghị quyết số 71-NQ/TW, Nghị quyết số 72-NQ/TW) - TTXVN
Sáng 16/9/2025, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc (trực tiếp kết hợp trực tuyến) quán triệt, triển khai thực hiện 4 nghị quyết của Bộ Chính trị (Nghị quyết số 59-NQ/TW, Nghị quyết số 70-NQ/TW, Nghị quyết số 71-NQ/TW, Nghị quyết số 72-NQ/TW) - TTXVN

Kết luận nêu: Tại phiên họp ngày 30/12/2025, trên cơ sở Báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương về tình hình hoạt động của tổ chức cơ sở đảng quý IV/2025 (Báo cáo số 614-BC/BTCTW, ngày 29/12/2025 của Ban Tổ chức Trung ương), Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết luận như sau:

1. Cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo và kiến nghị, đề xuất của Ban Tổ chức Trung ương về tình hình hoạt động của tổ chức cơ sở đảng quý IV/2025. Yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng từ Trung ương đến địa phương xác định quý I/2026 là đợt cao điểm để đưa hoạt động của tổ chức cơ sở đảng vào nền nếp, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng; tập trung những nội dung trọng tâm sau:

2. Các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương chủ động:

(i) Tổ chức triển khai quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương, đơn vị; tập trung chỉ đạo, phối hợp chuẩn bị các nội dung phục vụ công tác tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

(ii) Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đặc biệt là sinh hoạt chuyên đề gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và của đảng bộ. Phân công các đồng chí cấp uỷ viên phụ trách các tổ chức đảng trực tiếp chỉ đạo công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên. Tiếp tục chủ động đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cấp uỷ viên, bí thư chi bộ và cán bộ, công chức, viên chức ở cơ sở đáp ứng yêu cầu về năng lực, trình độ, kỹ năng.

(iii) Huy động, phát huy vai trò, trí tuệ của lực lượng thanh niên tham gia hỗ trợ phong trào "bình dân học vụ số" trong cộng đồng dân cư. Đẩy mạnh xây dựng và kết nối các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hạ tầng công nghệ thông tin thông suốt trong toàn bộ hệ thống từ Trung ương đến cơ sở; tiếp tục rà soát, rút ngắn các thủ tục hành chính, tăng cường triển khai toàn bộ các thủ tục hành chính trên hệ thống dịch vụ công phục vụ hiệu quả người dân và doanh nghiệp.

3. Giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương:

(i) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thực hiện đổi mới cách thức tổ chức, bảo đảm thực sự hiệu quả (hoàn thành trước ngày 16/02/2026).

(ii) Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan tham mưu ban hành Quy định mới thay thế Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ nơi cư trú.

(iii) Chỉ đạo đẩy mạnh, kịp thời cung cấp văn bản, tài liệu của Đảng, Nhà nước, các cấp uỷ, tổ chức đảng, thông tin sinh hoạt chi bộ lên ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử để giúp đảng viên chủ động nghiên cứu, học tập.

4. Giao Văn phòng Trung ương Đảng:

(i) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, cắt giảm, hợp nhất các loại báo cáo hiện nay, bảo đảm tinh gọn báo cáo, hiệu quả, thông suốt thông tin, sát thực tiễn, phù hợp yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong tình hình mới.

(ii) Nghiên cứu tham mưu xây dựng Quy định về chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở.

(iii) Hướng dẫn về việc quản lý và sử dụng đảng phí; khẩn trương làm sạch cơ sở dữ liệu đảng viên; hướng dẫn, đánh giá, kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện Hệ thống phần mềm phục vụ triển khai các thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử nhằm thúc đẩy công tác chuyển đổi số trong Đảng, nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên, tạo sự kết nối kịp thời, nhanh chóng giữa cấp uỷ, tổ chức đảng và đảng viên.

5. Giao Ban Tổ chức Trung ương:

(i) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai cấp phát thẻ đảng viên thường xuyên.

(ii) Rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các loại hình tổ chức cơ sở đảng.

(iii) Nghiên cứu tham mưu sửa đổi, bổ sung Quy định số 169-QĐ/TW, ngày 24/6/2008 của Ban Bí thư về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cấp uỷ viên các cấp.

(iv) Báo cáo Bộ Chính trị về kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị năm 2025.

Giới thiệu 145 người ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI ở Trung ương

17:25, 08/01/2026

Giới thiệu 145 người ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI ở Trung ương

Thủ tướng: Chuyển đổi mô hình tăng trưởng để tạo nền tảng tăng trưởng hai con số từ năm 2026

17:00, 08/01/2026

Thủ tướng: Chuyển đổi mô hình tăng trưởng để tạo nền tảng tăng trưởng hai con số từ năm 2026

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai công tác năm 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phương

16:56, 08/01/2026

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai công tác năm 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phương

Từ khóa:

bầu cử Đại biểu Quốc hội Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng Thủ tục hành chính

Đọc thêm

Chính phủ nhìn lại năm 2025, xác lập các đột phá cho năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Chính phủ nhìn lại năm 2025, xác lập các đột phá cho năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Sáng 8/1, Chính phủ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 trong bối cảnh đất nước bước vào năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Hội nghị nhìn lại chặng đường vượt khó 2021–2025, đồng thời xác định các đột phá chiến lược cho giai đoạn phát triển mới.

Ban hành Nghị quyết 79-NQ/TW, đưa kinh tế nhà nước dẫn dắt “kỷ nguyên vươn mình”

Ban hành Nghị quyết 79-NQ/TW, đưa kinh tế nhà nước dẫn dắt “kỷ nguyên vươn mình”

Với tư duy kiến tạo, Nghị quyết số 79-NQ/TW vừa được Bộ Chính trị ban hành đã mở ra không gian phát triển cho kinh tế nhà nước nhằm đưa 1-3 doanh nghiệp nhà nước vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới…

Vượt toàn bộ chỉ tiêu năm 2025, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới

Vượt toàn bộ chỉ tiêu năm 2025, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 12/2025, Văn phòng Chính phủ cho biết năm 2025 và giai đoạn 2021–2025, trong bối cảnh nhiều bất định toàn cầu, Chính phủ đã điều hành quyết liệt, linh hoạt, hoàn thành và vượt hầu hết các mục tiêu chủ yếu, tạo nền tảng quan trọng bước vào giai đoạn phát triển mới từ năm 2026.

Giới thiệu 145 người ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI ở Trung ương

Giới thiệu 145 người ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI ở Trung ương

Chiều 8/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xem xét, cho ý kiến về việc giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khoá XVI ở Trung ương.

Thủ tướng: Chuyển đổi mô hình tăng trưởng để tạo nền tảng tăng trưởng hai con số từ năm 2026

Thủ tướng: Chuyển đổi mô hình tăng trưởng để tạo nền tảng tăng trưởng hai con số từ năm 2026

Sáng ngày 8/1/2025, phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và kết luận Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

Những quốc gia có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, Venezuela dẫn đầu

Thế giới

Những quốc gia có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, Venezuela dẫn đầu

Những ngân hàng trung ương nắm giữ nhiều tài sản nhất

Thế giới

Những ngân hàng trung ương nắm giữ nhiều tài sản nhất

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Khối ngoại bất ngờ mua ròng khớp lệnh gần 1.000 tỷ đồng

Chứng khoán

2

Bộ Tài chính nêu 5 điểm nhấn chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng mới

Tài chính

3

Vượt toàn bộ chỉ tiêu năm 2025, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới

Tiêu điểm

4

Vụ đưa 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh vào Công ty Đồ hộp Hạ Long: Khởi tố 9 bị can

Dân sinh

5

May 10 phấn đấu trở thành tập đoàn thời trang quốc tế, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy