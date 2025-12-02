Giá bạc còn dư địa tăng sau khi đạt kỷ lục?

Giá bạc đang ở mức cao chưa từng thấy, nhưng giới chuyên gia dự báo giá kim loại quý này vẫn còn dư địa tăng do tình trạng khan hiếm nguồn cung còn kéo dài...

Sau khi chốt tháng 11 với mức giá đóng cửa cao kỷ lục, giá bạc tiếp tục đà tăng mạnh trong phiên đầu tiên của tháng 12. Chiều ngày 1/12 theo giờ Việt Nam, giá bạc giao ngay tại thị trường châu Âu có thời điểm tăng hơn 2,2% so với mức chốt phiên ngày thứ Sáu tuần trước tại New York, giao dịch ở mức 57,7 USD/oz.

Xu hướng tăng của giá của bạc trong năm nay diễn ra song song với xu hướng tăng giá của vàng, trong đó giá vàng lập kỷ lục gần 4.400 USD/oz hồi cuối tháng 10 và hiện đang bứt phá qua vùng 4.250 USD/oz. So với cùng kỳ năm ngoái, giá bạc hiện tăng khoảng 75%.

Trao đổi với hãng tin CNBC, ông Paul Syms - trưởng bộ phận quản lý sản phẩm ETF hàng hóa và trái phiếu thị trường mới nổi tại công ty Invesco - tiết lộ: "Một số người đã phải vận chuyển bạc bằng máy bay thay vì tàu hàng để đáp ứng nhu cầu giao hàng”.

Ông Syms nhấn mạnh rằng giá bạc đã có sự gia tăng đột biến, nhưng trong dài hạn, có thể sẽ có một động lực giữ giá bạc ở mức cao và thậm chí còn tăng cao hơn. Lần lập kỷ lục vào cuối tháng 11 vừa qua chỉ là lần thứ tư trong 50 năm qua giá bạc đạt đỉnh. Những lần giá bạc đạt đỉnh khác bao gồm vào tháng 1/1980, khi anh em nhà Hunt tích trữ 1/3 nguồn cung bạc toàn cầu nhằm thao túng thị trường, và năm 2011 - thời điểm cuộc khủng hoảng trần nợ của Mỹ khiến bạc và vàng phát huy mạnh vai trò tài sản trú ẩn an toàn.

"Thị trường bạc hiện mới chỉ đạt quy mô tương đương khoảng 1/10 quy mô thị trường vàng, và bùng nổ gần đây của giá bạc đã khiến một số nhà đầu tư bất ngờ”, ông Syms cho biết.

Không giống như các đợt sốt bạc trước đây, cơn sốt bạc năm 2025 dựa trên sự kết hợp giữa nguồn cung bạc toàn cầu xuống thấp và nhu cầu cao từ Ấn Độ, cũng như nhu cầu tích trữ bạc cho sản xuất công nghiệp và phòng ngừa khả năng bạc bị Mỹ thuế quan.

Sau khi Tổng thống Donald Trump công bố kế hoạch thuế quan đối ứng hồi đầu tháng 4 năm nay, giá vàng tăng dữ dội, nhưng giá bạc lại đã giảm nhẹ. Tỷ lệ giá vàng/giá bạc đã tăng mạnh lên trên 100 lần, cho thấy bạc đang rẻ đi tương đối so với vàng. Vào tháng 4, tỷ lệ này đã lên tới mức cao kỷ lục. Hiện tại, tỷ lệ này đã giảm về mức khoảng 75 lần.

Bà Rhona O’Connell, trưởng bộ phận phân tích thị trường mới nổi tại công ty Stone X, phát biểu: "Các nhà quản lý rủi ro trong các tổ chức tài chính và công nghiệp ở Mỹ bây giờ không muốn bán kim loại nào, vì họ lo sẽ đến lúc phải mua lại với mức giá cao hơn 35%”.

Đến mùa thu, thị trường bạc bước vào giai đoạn nhu cầu cao nhất, đặc biệt là khi mùa mưa và mùa thu hoạch của nông dân Ấn Độ kết thúc. "Nông dân không thực sự thích gửi tiền vào ngân hàng, vì vậy vàng và sau đó là bạc, thường là lựa chọn đầu tiên khi họ có tiền từ việc bán nông sản của vụ thu hoạch”, bà O’Connell nói.

Ấn Độ cũng là nước tiêu thụ bạc lớn nhất thế giới, với khoảng 4.000 tấn được sử dụng mỗi năm, chủ yếu cho trang sức, đồ dùng và đồ trang trí. Sự hấp dẫn của bạc vào mùa thu năm nay cũng trùng với lễ hội Diwali, một lễ hội kéo dài năm ngày kỷ niệm sự thịnh vượng và may mắn, đồng thời là ngày lễ công cộng lớn nhất của Ấn Độ.

Dù vàng luôn là lựa chọn yêu thích của người Ấn Độ, năm nay chứng kiến bạc - một lựa chọn đầu tư hợp lý ở một quốc gia mà khoảng 55% dân số phụ thuộc vào nông nghiệp để kiếm sống -trở nên vượt trội hơn các kim loại khác. Vào ngày 17 /10, giá bạc tại Ấn Độ đạt mức cao kỷ lục 170.415 rupee mỗi kg, tăng 85% kể từ đầu năm. Tuy nhiên, 80% nguồn cung bạc của Ấn Độ là nhập khẩu.

UAE và Trung Quốc ngày càng đóng vai trò lớn trong việc đáp ứng nhu cầu bạc của Ấn Độ, nhưng Anh từ lâu vẫn là nhà cung cấp bạc lớn nhất của nước này. Song các kho bạc ở London đã cạn kiệt nhanh chóng trong vài năm qua. Vào tháng 6/2022, Hiệp hội Thị trường Vàng London (LBMA) nắm giữ 31.023 tấn bạc. Đến tháng 3/2025, khối lượng bạc do tổ chức này nắm giữ đã giảm khoảng 1/3 xuống còn 22.126 tấn - mức thấp nhất trong nhiều năm.

Giá bạc thế giới 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Trong tháng 10, nhiều vị thế bán khống bạc đã trở nên căng thẳng do giá tăng lên tục. Các nhà bán khống vì thế đã ồ ạt mua vào để đóng trạng thái, dẫn tới giá bạc càng tăng mạnh hơn.

Nguồn cung bạc từ các mỏ là một vấn đề khác đẩy giá bạc lên. Theo Báo cáo Khảo sát Bạc Thế giới năm 2025 của Silver Institute, sản lượng khai thác bạc đã giảm trong 10 năm qua, đặc biệt là ở Trung và Nam Mỹ.

Bà O’Connell cho biết: "Trong khoảng thời gian 12 tháng qua, sự dư thừa nguồn cung bạc đã bắt đầu chuyển thành thiếu hụt vì ba lý do: sự phổ biến của xe điện, trí tuệ nhân tạo (AI) và điện mặt trời”.

Còn theo ông Syms, mỗi chiếc ô tô điện tiêu chuẩn hiện nay sử dụng khoảng 25 gam bạc trong linh kiện, và số lượng bạc có thể lớn hơn 50 gam đối với những mẫu xe lớn hơn. “Nếu chuyển sang những loại pin bạc thể rắn, mỗi chiếc xe điện có thể cần 1 kg bạc trở lên”, ông nói thêm.

Và do bạc có độ dẫn nhiệt cao và độ dẫn điện cao hơn các kim loại khác, cũng như nhu cầu ngày càng tăng đối với xe điện, AI và năng lượng tái tạo, giá của kim loại này có khả năng tiếp tục đi lên mạnh mẽ. “Bạc vừa là kim loại quý, vừa là kim loại công nghiệp, và với sự phát triển của công nghệ hiện nay, bạc có những công dụng tuyệt vời khi chúng ta chuyển sang một thế giới có mức độ điện khí hóa gia tăng”, ông Syms nhấn mạnh.