Giá bán USD tại các ngân hàng thấp hơn ngưỡng trần 30-60 VND/USD
Kỳ Phong
27/02/2026, 12:04
Ngày 27/2, tỷ giá trần ở mức 26.296 VND/USD. Chênh lệch giữa tỷ giá chính thức và tỷ giá trên thị trường tự do từ mức xấp xỉ 600 đồng/USD trước đó xuống khoảng 490 đồng/USD...
Ngày 27/2, tỷ giá trung tâm USD/VND do Ngân hàng Nhà nước
công bố ở mức 25.044 VND/USD, giảm 20 đồngso với 2 phiên trước
đó. Tỷ
giá trần là 26.296VND/USD.
Hôm
nay, chỉ có một số ngân hàng thương mại tư nhân niêm yết giá bán USD sát mức tỷ
giá trần như Eximbank,
ABBank 26.296 VND/USD; SeABank 26.290
VND/USD,
HDBank 26.290 VND/USD .
Trong khi đó, nhóm ngân hàng Nhà nước chi phối như Vietcombank, BIDV, Agribank niêm yết giá bán quanh 26.230 – 26.260
VND/USD, thấp hơn trần khoảng 30 - 60 đồng.
Cụ
thể, Vietcombank và BIDV cùng niêm yết giá mua USD ở mức
25.850 VND/USD và giá bán ra 26.230 VND/USD. Agribank đặt giá mua 25.880 đồng và bán ra 26.260 VND/USD.
Techcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.850 đồng chiều mua và 26.210 đồng chiều bán. TPBank tiếp tục là
ngân hàng có mức giá cao nhất trong nhóm khảo sát, với giá mua chuyển khoản lên
tới 26.162 VND/USD và bán ra 26.502 VND/USD. HDBank giao dịch
USD ở mức 25.920 đồng chiều mua và 26.290 đồng chiều bán.
Xét trên toàn hệ thống, 5 ngân hàng có giá mua USD cao nhất
sáng nay gồm TPBank (26.162 VND/USD), VIB (26.140 VND/USD), SHB (26.100 VND/USD), HDBank (25.920 VND/USD) và SeABank
(25.910 VND/USD). Nhóm này đang niêm yết giá mua cao hơn đáng kể so với mặt
bằng chung quanh vùng 25.850 VND/USD.
Ngược lại, ở chiều bán ra, 5 ngân hàng có giá bán USD thấp
nhất gồm ACB và NCB (cùng ở mức 26.200 VND/USD),
Techcombank (26.210 VND/USD), Vietcombank và BIDV (26.230 VND/USD).
Về chênh lệch giá mua – bán USD, TPBank ghi nhận biên độ khoảng 340 VND/USD, thuộc
nhóm thấp nhất thị trường. SHB duy trì mức chênh lệch quanh 275–350 đồng/USD
tùy hình thức giao dịch tiền mặt hay chuyển khoản. Vietcombank, BIDV và Agribank có biên độ phổ biến khoảng 380 VND/USD, tương đối ổn định so với mặt bằng chung.
Ở chiều ngược lại, ngân hàng có chênh lệch giá mua – bán USD cao nhất gồm Eximbank và ABBank (khoảng 406 VND/USD).
Nhìn chung, tỷ giá
USD tại các ngân hàng sáng 27/2 dao động trong vùng 25.850 – 26.160 VND/USD ở chiều mua và 26.200 – 26.296 VND/USD ở chiều bán.
Ngày 27/2, tỷ giá USD trên thị trường tự do giảm mạnh so với đầu
tuần (23/2). Cụ thể, giá USD tự do ngày 27/2 được giao dịch ở mức
26.680 VND/USD (mua vào) và 26.720 VND/USD (bán ra).
Đối chiếu giá với hôm qua, khi mua vào 26.700 đồng và bán ra 26.750 đồng/USD, tỷ giá ngày 27/2 đã giảm 20 đồng ở chiều
mua và giảm 30 đồng ở chiều bán.
So với đầu tuần (23/2), giá mua USD
trên thị trường tự do đã giảm 120 đồng, còn giá bán giảm
130 đồng. Biên độ mua – bánUSD trên thị trường tự do ngày 27/2 thu hẹp còn 40 đồng, thấp hơn so với mức 50 đồng của ngày 23/2.
Chênh lệch giữa tỷ giá thị trường tự do và ngân hàng đang thu hẹp dần. Từ mức gần 600 đồng/USD
ngày 23/2, khoảng cách đã giảm về quanh 490 đồng/USD vào ngày 27/2.
Tỷ giá đồng yên giằng co giữa những tín hiệu trái chiều từ Nhật Bản
