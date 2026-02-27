Đàm phán Mỹ - Iran: Chưa đạt thỏa thuận nhưng có tiến triển

Bộ trưởng Ngoại giao Oman Badr Albusaidi, với vai trò trung gian của
cuộc đàm phán, cho biết các bên đã trao đổi những “ý tưởng sáng tạo và
tích cực” trong phiên làm việc buổi sáng ngày thứ Năm (26/2) trước khi tạm nghỉ.
Sau đó, truyền thông nhà nước Iran đưa tin cuộc thảo luận đã được tiếp tục vào buổi chiều.
Tham gia vòng đàm phán lần này có các đặc phái viên Mỹ Steve
Witkoff, Jared Kushner và Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi. Theo các
nguồn tin, thời gian làm việc của vòng này kéo dài hơn so với cả hai vòng đàm
phán trước đó trong năm nay.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết
cuộc thảo luận ngày thứ Năm diễn ra khẩn trương và nghiêm túc, đồng thời nói rằng
các bên sẽ tiếp tục đàm phán sau khi tham vấn với chính phủ mỗi nước. Các cuộc thảo luận kỹ thuật dự kiến diễn ra tại Vienna, Áo vào tuần tới với sự tham gia của đại diện cơ quan giám sát hạt nhân từ Liên hợp quốc (UN).
Ông Baghaei cũng cho biết các bên đã đưa ra những sáng kiến
“quan trọng và thực tế” liên quan tới cả chương trình hạt nhân của Iran và việc
Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Tehran coi đây là điều kiện then chốt để đạt được
một thỏa thuận bền vững và có thể chấp nhận đối với cả hai bên.
Theo Bộ Ngoại giao Oman, ông Rafael Grossi, Tổng giám đốc Cơ
quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cũng có mặt tại Geneva để tham gia các
cuộc tham vấn liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran.
Vấn đề làm giàu uranium tiếp tục là một trong những trở ngại
lớn nhất đối với nỗ lực đạt thỏa thuận giữa hai nước. Đầu tuần này, đặc phái
viên Mỹ Witkoff một lần nữa nhấn mạnh rằng yêu cầu Iran không làm giàu uranium
là “lằn ranh đỏ” của Washington.
Tehran nhiều lần bác bỏ điều kiện đó, cho rằng với tư cách
là thành viên Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), nước này có quyền
làm giàu uranium cho mục đích dân sự. Về phía Iran, việc chấp nhận từ bỏ quyền
này cũng được xem là “lằn ranh đỏ” của nhà lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali
Khamenei.
Bên cạnh đó, Iran cũng phản đối yêu cầu của Mỹ về việc mở rộng
nội dung đàm phán sang chương trình tên lửa đạn đạo và sự hậu thuẫn của Tehran
đối với các nhóm vũ trang trong khu vực, như Hezbollah - lực lượng vũ trang và
chính trị tại Lebanon. Theo lập luận của Washington, đây là những vấn đề gắn trực
tiếp với an ninh khu vực.
Hôm thứ Tư (25/2), Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết các
cuộc đàm phán với Iran sẽ “chủ yếu tập trung vào chương trình hạt nhân”. Tuy
nhiên, ông cũng chỉ trích Iran vì từ chối thảo luận về tên lửa đạn đạo, cho rằng
đây là “một trở ngại lớn”.
Ông Rubio đồng thời cảnh báo Iran đang sở hữu “hàng nghìn
tên lửa đạn đạo tầm ngắn”, có thể đe dọa lực lượng Mỹ, các căn cứ quân sự của Mỹ
và đối tác của Washington trong khu vực. Ông cũng nói rằng Iran không chỉ sở hữu
năng lực tên lửa mà còn có các khí tài hải quân có thể đe dọa hoạt động hàng hải,
gây sức ép với Hải quân Mỹ, cùng các loại vũ khí thông thường được thiết kế để
tấn công Mỹ.
Những phát biểu này được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống
Mỹ Donald Trump cáo buộc Tehran theo đuổi ý đồ “đen tối” liên quan tới chương
trình hạt nhân. Ông Rubio nhấn mạnh việc Iran không chỉ kiên quyết làm giàu
uranium mà còn muốn duy trì hoạt động này tại các cơ sở nằm sâu trong núi là điều
khiến Washington đặc biệt lo ngại.
Năm ngoái, ông Trump từng tuyên bố Mỹ đã “xóa sổ” chương
trình hạt nhân của Iran sau khi tham gia vào cuộc chiến kéo dài 12 ngày giữa
Israel và Iran.
Về phần mình, Tehran khẳng định sẽ không chấp nhận yêu cầu của
Mỹ về việc hạn chế chương trình tên lửa đạn đạo hoặc giảm hỗ trợ dành cho các
nhóm vũ trang đồng minh trong khu vực.
Cũng trong ngày thứ Tư, ông Rubio cho biết chính quyền Tổng
thống Trump hiện vẫn ưu tiên thúc đẩy tiến triển qua kênh ngoại giao.
“Tôi không kỳ vọng nhiều vào vòng đàm phán ngày thứ Năm
bởi đây chủ yếu là các cuộc trao đổi. Nếu chưa đạt được bước tiến ở vấn đề hạt
nhân, rất khó để tiến xa hơn với chương trình tên lửa đạn đạo”, ông Rubio phát
biểu.
Trước đó, cả Mỹ và Iran đều phát tín hiệu sẵn sàng cho
chiến tranh nếu đàm phán đổ vỡ. Iran cảnh báo sẽ trả đũa nếu Mỹ phát động tấn
công, trong bối cảnh Washington đã triển khai lực lượng hải quân lớn nhất tại
Trung Đông kể từ chiến tranh Iraq năm 2003.
Một nguồn tin thân cận với giới cầm quyền ở Tehran tiết lộ với
tờ báo Financial Times rằng Iran đã điều chỉnh chiến lược theo hướng khiến lực
lượng và khí tài của Mỹ phải chịu tổn thất đáng kể nếu xung đột bùng phát.
Ngay trước vòng đàm phán ở Geneve, Mỹ áp lệnh trừng phạt đối
với hơn 30 cá nhân, tổ chức và các tàu thuộc đội tàu “bóng đêm” - nhóm chuyên
chở dầu lách trừng phạt.