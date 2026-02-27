Thứ Sáu, 27/02/2026

Trang chủ Bất động sản

Tăng cường liên kết, mở rộng hợp tác giữa các nhà thầu xây dựng Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Xuân

27/02/2026, 10:14

Hàn Quốc là đối tác chiến lược toàn diện, có nhiều kinh nghiệm và là nhà đầu tư FDI hàng đầu tại Việt Nam. Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh đầu tư các công trình hạ tầng quy mô lớn hiện nay, hai bên càng có điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực xây dựng…

Hai hiệp hội xây dựng Việt Nam - Hàn Quốc tăng cường liên kết, mở ra cơ hội mới.

Ngày 26/2/2026, Hiệp hội các Nhà thầu xây dựng Việt Nam (VACC) đã có buổi gặp gỡ, trao đổi với đoàn công tác của Liên đoàn các Hiệp hội Xây dựng Hàn Quốc (FCA) nhằm tăng cường kết nối và thúc đẩy hợp tác phát triển bền vững trong lĩnh vực xây dựng giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch VACC, chia sẻ năm 2025, ngành xây dựng Việt Nam đã nỗ lực tạo đột phá trong phát triển hạ tầng. Nổi bật là việc hoàn thành trục cao tốc “xương sống” từ Cao Bằng đến Cà Mau, với tổng chiều dài các tuyến cao tốc đưa vào khai thác đạt 3.345km, cùng 458km đường dẫn – nút giao và khoảng 1.700km đường ven biển. Hệ thống này đã góp phần tăng liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển, thu hút đầu tư và giảm chi phí vận chuyển.

Đồng thời, năng lực cảng biển cũng tăng gần 1,3 lần, công suất cảng hàng không tăng 1,6 lần so với năm 2020, qua đó, kéo giảm chi phí logistics từ mức 21% GDP năm 2018 xuống còn 17% hiện nay.

Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội các Nhà thầu xây dựng Việt Nam.

Theo ông Hiệp, năm 2026 được xác định là năm khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới. Việt Nam dự kiến bố trí 1 triệu tỷ đồng ngân sách và vay thêm 5 tỷ USD để đầu tư các công trình trọng điểm, trong đó có công trình giao thông, năng lượng và công nghệ số.

Riêng về năng lượng, giai đoạn 2026–2030, hệ thống điện Việt Nam sẽ bổ sung hàng chục nghìn MW, trọng tâm là điện khí LNG. Ngoài ra, hệ thống đường sắt cũng được nâng cấp và phát triển, trong đó, đáng chú ý là hệ thống đường sắt tốc độ cao Bắc Nam dài 1.541km, tổng mức đầu tư khái toán là 65 tỷ USD, dự kiến khởi công vào cuối năm 2026.

Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 10%/năm trong năm 2026, lĩnh vực công nghiệp và xây dựng phải tăng khoảng 12% (năm 2025 đạt 8,9%), đã đặt ra yêu cầu lớn về năng lực lẫn chất lượng. Vì vậy, ngành xây dựng xác định tăng cường hợp tác quốc tế là giải pháp quan trọng, đặc biệt với những đối tác chiến lược của khu vực.

Ông Hiệp đánh giá Hàn Quốc là đối tác chiến lược toàn diện, có nhiều kinh nghiệm và là nhà đầu tư FDI hàng đầu tại Việt Nam. Hai bên có điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hợp tác ở lĩnh vực công nghệ xây dựng công trình đặc biệt, ứng dụng BIM và đào tạo nhân lực kỹ thuật…

Đoàn công tác của Liên đoàn các Hiệp hội Xây dựng Hàn Quốc đang làm việc với VACC.

Tiếp nối định hướng hợp tác mà phía Việt Nam đề cập, ông Han Seung-goo, Chủ tịch FCA nhận định quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc còn nhiều dư địa phát triển, đặc biệt giữa bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh đầu tư các công trình hạ tầng quy mô lớn.

Theo ông Han, FCA quy tụ nhiều tập đoàn xây dựng hàng đầu Hàn Quốc như Daewoo, Samsung… Đây đều là những doanh nghiệp có năng lực triển khai các dự án phức tạp. Trong nội bộ Hiệp hội, các doanh nghiệp thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ công nghệ và phối hợp mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế.

Ông cho biết năm 2024, các doanh nghiệp xây dựng Hàn Quốc đã thực hiện các dự án tại Việt Nam với tổng giá trị khoảng 700 triệu USD; hiện nay giá trị này cũng rất tích cực. Ông đánh giá tiềm năng tăng trưởng tại Việt Nam là rất tích cực, nhất là khi Việt Nam bước vào giai đoạn đầu tư mạnh cho hạ tầng giao thông, năng lượng và công nghệ.

Chủ tịch FCA khẳng định Hàn Quốc sẵn sàng tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ kỹ thuật và phối hợp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho Việt Nam. Đối với lĩnh vực Việt Nam quan tâm như điện hạt nhân, giao thông…, các doanh nghiệp thành viên FCA mong muốn được tham gia, đồng hành cùng đối tác Việt Nam trong quá trình triển khai.

 "Trong thời gian tới, nếu Việt Nam có nhu cầu hợp tác ở lĩnh vực nào của ngành xây dựng, FCA sẵn sàng làm đầu mối kết nối, hỗ trợ tối đa nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước", ông Han nhấn mạnh.

