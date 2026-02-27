Thứ Sáu, 27/02/2026

Trang chủ Thị trường

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh sản xuất, phối trộn và sử dụng nhiên liệu sinh học

Vũ Khuê

27/02/2026, 11:25

Dù đã có lộ trình áp dụng từ lâu, song việc tiêu thụ xăng sinh học tại Việt Nam vẫn đang đối mặt với nhiều điểm nghẽn từ hệ thống phân phối đến chính sách thuế, phí chưa đủ mạnh…

Tiêu thụ xăng sinh học vẫn chưa đạt mục tiêu.
Tiêu thụ xăng sinh học vẫn chưa đạt mục tiêu.

Ngày 26/2/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg nhằm thúc đẩy mạnh mẽ việc sản xuất, phối trộn và sử dụng nhiên liệu sinh học. Đây được coi là bước đi chiến lược để thay thế dần nhiên liệu hóa thạch, bảo đảm an ninh năng lượng và hiện thực hóa cam kết phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050.

CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC NHƯNG TIÊU THỤ VẪN CHƯA ĐẠT KỲ VỌNG

Trong thời gian qua, việc triển khai lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học theo Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã đạt được những kết quả nhất định nhờ sự vào cuộc của các bộ, ngành và địa phương.

Nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất đã được ban hành, công tác truyền thông bước đầu giúp cải thiện thu nhập cho người dân và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, thực tế cho thấy mức tiêu thụ hiện nay vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra.

Nguyên nhân chủ yếu do ở một số địa phương, người tiêu dùng còn e ngại sử dụng xăng sinh học vì công tác truyền thông chưa thường xuyên, thiếu thông tin chính thống và tin cậy về xăng sinh học.

Một số doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu chưa thực sự tập trung triển khai, triển khai chưa quyết liệt. Công tác kiểm tra, giám sát chưa liên tục; hệ thống phân phối vận hành chưa hiệu quả. Chính sách thuế, phí và các cơ chế tài chính chưa đủ mạnh, chưa đủ sức hấp dẫn để tạo động lực mạnh mẽ cho cả nhà sản xuất và người tiêu dùng.

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM CỤ THỂ CHO CÁC BỘ, NGÀNH CHỦ CHỐT

Để khắc phục các tồn tại, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành lồng ghép mục tiêu tiêu thụ nhiên liệu sinh học vào chiến lược phát triển ngành, đồng thời triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Bộ Công Thương được giao là cơ quan chủ trì xây dựng kế hoạch chi tiết lộ trình phối trộn, đảm bảo cung ứng xăng sinh học ổn định. Bộ có trách nhiệm nghiên cứu công nghệ sản xuất E100 thế hệ mới, xây dựng kịch bản ứng phó biến động thị trường và tổ chức truyền thông quy mô quốc gia. Đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Công Thương được quyền chủ động điều chỉnh tỷ lệ phối trộn phù hợp với thực tế.

Bộ Tài chính chủ trì nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế ưu đãi đầu tư, chính sách thuế, phí và tín dụng. Ưu tiên hỗ trợ nhập khẩu các thiết bị công nghệ cao mà trong nước chưa sản xuất được để phục vụ ngành. Huy động và bố trí nguồn lực tài chính phát triển hạ tầng; giám sát hiệu quả sử dụng nguồn lực gắn với mục tiêu giảm phát thải.

Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến sản xuất, tồn trữ, phối trộn, phân phối và chất lượng nhiên liệu sinh học; cải cách thủ tục hành chính; thúc đẩy nghiên cứu, đổi mới sáng tạo; kiểm định chặt chẽ thiết bị đo lường và bảo đảm tỷ lệ phối trộn đúng quy định.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường tập trung phát triển vùng nguyên liệu bền vững, đặc biệt là từ cây trồng phi lương thực, phụ phẩm nông nghiệp và chất thải hữu cơ. Lồng ghép mục tiêu giảm phát thải vào chiến lược khí hậu và kinh tế tuần hoàn; tăng cường giám sát môi trường trong quá trình sản xuất, phân phối và tiêu thụ.

Bộ Xây dựng đẩy mạnh sử dụng nhiên liệu sinh học trong giao thông vận tải; nghiên cứu, thử nghiệm, đánh giá hiệu quả trên các loại phương tiện; đề xuất chính sách phát triển nhiên liệu hàng không bền vững.

Các bộ: Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Ngoại giao theo chức năng được giao tăng cường tuyên truyền, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, mở rộng hợp tác quốc tế và quảng bá hình ảnh Việt Nam trong lĩnh vực nhiên liệu sinh học.

Chỉ thị nhấn mạnh UBND các tỉnh, thành phố phải ban hành kế hoạch triển khai cụ thể, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư hạ tầng và tăng cường kiểm tra giám sát tại địa bàn. Các cơ quan báo chí cần đẩy mạnh tuyên truyền nhằm thay đổi thói quen tiêu dùng của người dân.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, Thủ tướng yêu cầu chủ động đầu tư, đảm bảo chất lượng sản phẩm và ưu tiên tiêu thụ nguồn E100, xăng không chì sản xuất trong nước. Các viện nghiên cứu và trường đại học đóng vai trò then chốt trong việc chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành.

Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị. Định kỳ trước ngày 10/12 hằng năm, các đơn vị phải báo cáo kết quả thực hiện.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn được phân công trực tiếp chỉ đạo triển khai các nội dung của Chỉ thị này. Việc quyết liệt thực hiện Chỉ thị 07 được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt cho thị trường nhiên liệu sinh học, góp phần bảo vệ môi trường và thúc đẩy kinh tế xanh bền vững.

Chính phủ yêu cầu kiên trì sử dụng xăng sinh học

09:52, 13/10/2016

Chính phủ yêu cầu kiên trì sử dụng xăng sinh học

Áp dụng xăng E10 trên toàn quốc từ tháng 6/2026

06:46, 12/12/2025

Áp dụng xăng E10 trên toàn quốc từ tháng 6/2026

“Hồi sinh” Bắc Hưng Hải thành mô hình thủy lợi hiện đại, đa mục tiêu

“Hồi sinh” Bắc Hưng Hải thành mô hình thủy lợi hiện đại, đa mục tiêu

Tổng kinh phí dự kiến cho “đại tu” toàn diện hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải khoảng 38.500 tỷ đồng (chưa bao gồm giải phóng mặt bằng). Nếu được triển khai đồng bộ và hiệu quả, Bắc Hưng Hải sẽ trở thành hình mẫu về thủy lợi hiện đại của cả nước, góp phần nâng cao chất lượng sống cho hàng triệu người dân và tạo động lực tăng trưởng bền vững cho toàn vùng Đồng bằng sông Hồng trong giai đoạn mới...

Ngành Nông nghiệp và Môi trường sẵn sàng liên thông dữ liệu quốc gia

Ngành Nông nghiệp và Môi trường sẵn sàng liên thông dữ liệu quốc gia

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang đẩy mạnh kết nối, đồng bộ dữ liệu lên Trung tâm Dữ liệu quốc gia, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái dữ liệu toàn ngành. Từ đất đai, nghề cá, lâm nghiệp đến môi trường, nhiều cơ sở dữ liệu quy mô lớn đã được xây dựng, làm sạch và sẵn sàng tích hợp, tạo nền tảng cho quản trị hiện đại, minh bạch và hiệu quả hơn...

Giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh trong kỳ điều hành ngày 26/2

Giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh trong kỳ điều hành ngày 26/2

Trong kỳ điều hành ngày 26/2, giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng mạnh theo đà thế giới. Cụ thể, xăng RON95-III tăng 999 đồng/lít, xăng E5RON92 tăng 889 đồng/lít. Tương tự, các loại dầu cũng có mức tăng từ 754 - 854 đồng/lít; riêng dầu madút 180CST 3.5S giảm 173 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành…

Thanh Hoá tập trung phát triển hơn 24.000 ha lúa năng suất cao

Thanh Hoá tập trung phát triển hơn 24.000 ha lúa năng suất cao

Với hơn 24.000 ha được xác lập quy hoạch, Thanh Hóa đặt mục tiêu phát triển các vùng sản xuất lúa tập trung, áp dụng giống và quy trình canh tác tiên tiến, hướng tới gia tăng hiệu quả kinh tế cho nông dân...

TP.Hồ Chí Minh tăng tốc chống khai thác IUU, chuẩn bị làm việc với EC

TP.Hồ Chí Minh tăng tốc chống khai thác IUU, chuẩn bị làm việc với EC

Dự kiến từ ngày 10/3/2026, Đoàn công tác của Ủy ban châu Âu (EC) sẽ kiểm tra công tác triển khai chống đánh bắt IUU tại TP.HCM. Trước mốc thời gian này, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến yêu cầu lực lượng chức năng thành phố mạnh tay hơn, xử lý nghiêm các tàu cá vi phạm, “làm tới tận cùng, phạt thật nặng” để tạo tính răn đe...

Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

Thế giới

Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

eMagazine

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

