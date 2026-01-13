Bất chấp hoài nghi, Strategy mua thêm 1,25 tỷ USD bitcoin

Công ty Strategy Inc. đã mua 13.627 Bitcoin, nâng tổng số lên 687.410 Bitcoin, trị giá khoảng 62 tỷ USD, trong bối cảnh giá bitcoin giảm mạnh so với đỉnh ghi nhận hồi đầu tháng 10/2025...

Theo hồ sơ nộp cơ quan quản lý được công bố vào ngày thứ Hai (12/1), công ty Strategy Inc., có trụ sở tại bang Virginia (Mỹ), vừa mua thêm gần 1,25 tỷ USD Bitcoin, đánh dấu thương vụ thâu tóm tài sản số lớn nhất của doanh nghiệp này kể từ tháng 7/2025.

Hồ sơ cho thấy trong giai đoạn 5/1-11/1/2026, Strategy - trước đây là MicroStrategy - đã mua 13.627 bitcoin, với giá mua bình quân 91.519 USD/bitcoin đã gồm các loại phí.

Phần lớn thương vụ được thực hiện bằng tiền huy động từ việc phát hành cổ phiếu phổ thông hạng A theo hình thức chào bán trực tiếp trên thị trường.

Tính đến 11/1/2026, Strategy nắm giữ tổng cộng 687.410 Bitcoin với tổng giá vốn 51,8 tỷ USD, tương ứng giá vốn bình quân 75.353 USD/bitcoin.

Tuần trước, Strategy cho biết trong quý 4/2025 công ty ghi nhận khoản lỗ chưa thực hiện 17,44 tỷ USD do giá trị danh mục tiền số giảm. Công ty cũng áp dụng tiêu chuẩn kế toán yêu cầu ghi nhận giá trị hợp lý của lượng bitcoin đang nắm giữ vào kết quả kinh doanh, khiến lợi nhuận có thể biến động rất mạnh. Chỉ cần giá bitcoin lên hoặc xuống, lãi lỗ có thể đảo chiều với mức chênh hàng tỷ USD.

Từ đầu quý 4/2025 đến hết ngày 31/12/2025, giá bitcoin đã giảm 24% - mức giảm trong một quý lớn nhất kể từ quý 2/2022.

Khoản lỗ tỷ USD được công bố đúng lúc Strategy đối mặt nhiều hoài nghi về chiến lược “kho bạc bitcoin”. Từ một doanh nghiệp phần mềm thời dot-com, công ty chuyển trọng tâm sang tích lũy bitcoin và coi đây là tài sản dự trữ trên bảng cân đối, với danh mục tiền số trị giá khoảng 62 tỷ USD.

Theo mô hình “công ty kho bạc”, Strategy huy động vốn - chủ yếu qua bán cổ phiếu hoặc trái phiếu - rồi dùng phần lớn nguồn tiền đó để mua thêm bitcoin. Vì vậy, giá cổ phiếu thường biến động cùng chiều với bitcoin nhưng mức độ biến động thường mạnh hơn.

Tuy nhiên, giới đầu tư đang bắt đầu kém hào hứng với mô hình mà đồng sáng lập kiêm Chủ tịch Michael Saylor của Strategy theo đuổi hơn 5 năm qua. Sau giai đoạn tăng vượt trội so với các chỉ số chứng khoán nhờ chuyển hướng sang bitcoin, giá cổ phiếu Strategy giảm 48% trong năm 2025.

Sự sụt giảm này làm dấy lên lo ngại rằng Strategy có thể phải bán bớt bitcoin để đáp ứng các khoản chi trong thời gian tới, trong đó có cổ tức và chi phí lãi vay đang gia tăng. Rủi ro này càng được chú ý khi bitcoin không tạo ra dòng tiền, còn mảng phần mềm của công ty chỉ đem lại dòng tiền hạn chế.

Để trấn an thị trường, ngày 1/12/2025, Strategy đã lập quỹ dự trữ tiền mặt bằng cách bán cổ phiếu phổ thông. Tới ngày ngày 4/1/2026, quy mô quỹ này là 2,25 tỷ USD.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 12/1, cổ phiếu hạng A của Strategy tăng 3,11% lên 162,23 USD/cổ phiếu. Trong ngày, giá bitcoin biến động nhẹ, giao dịch quanh 91.000 USD.

Theo dữ liệu tổng hợp từ BitcoinTreasuries.net, dựa trên công bố công khai và hồ sơ doanh nghiệp, Strategy là công ty đại chúng nắm nhiều bitcoin nhất với 687.410 bitcoin. Theo sau là MARA Holdings với 53.250 bitcoin và Twenty One Capital với 43.514 bitcoin. Các công ty còn lại trong top 10 nắm giữ từ khoảng 13.000-35.000 bitcoin.

Nhóm ngay sau top 10 có một số tên quen thuộc như Trump Media & Technology Group (11.542 bitcoin), hãng xe điện Tesla (11.509 bitcoin) công ty Block (8.780 bitcoin), công ty dịch vụ tài sản số Galaxy Digital (6.894 bitcoin) và hãng bán lẻ GameStop (4.710 bitcoin).