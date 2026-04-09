Chứng khoán

Giá dầu khó ổn định dưới 90 USD/thùng, kịch bản nào cho VN-Index?

Thu Minh

09/04/2026, 09:47

Chứng khoán KBSV cho rằng ngay cả trong kịch bản tích cực 2 bên sớm đạt được đồng thuận trên bàn đàm phán, giá dầu Brent vẫn khó giảm sâu và ổn định ở dưới mức 90 USD/thùng.

Mỹ và Iran đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời kéo dài 2 tuần. Thỏa thuận ngừng bắn được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố trên mạng xã hội, vài giờ sau khi Pakistan – bên trung gian trong tranh chấp - kêu gọi nhà lãnh đạo Mỹ lùi lại hạn chót vào 20h ngày 7/4 theo giờ miền Đông Mỹ mà ông đã đặt ra cho Iran.

Pakistan đề xuất mỗi bên tuân thủ một lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần, và trong thời gian đó Iran cho phép các tàu chở dầu, khí đốt và hàng hóa khác đi qua tuyến đường biển quan trọng này mà không bị cản trở.

Về phía Iran, Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran đã tuyên bố chiến thắng và cho rằng Mỹ đã buộc phải chấp nhận kế hoạch 10 điểm của Tehran làm cơ sở cho cuộc đàm phán. Trong thời hạn 2 tuần, việc đi lại an toàn thông qua eo biển Hormuz có thể được thực hiện nếu tuân thủ các hướng dẫn từ phía Iran. 

Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi, phát ngôn thay mặt Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, cho biết: “Trong thời hạn 2 tuần, việc đi lại an toàn qua eo biển Hormuz sẽ có thể thực hiện được thông qua sự phối hợp với lực lượng vũ trang Iran và có tính đến các hạn chế về mặt kỹ thuật”.

Đây là thông tin tích cực cho thị trường và giá dầu Brent đã giảm mạnh hơn 12%, xuống quanh 95 USD/thùng từ mức đỉnh trên 110 USD trước đó. Phiên giao dịch hôm qua 8/4, hợp đồng tương lai của hai chỉ số S&P 500 và Down Jones cũng đều bật tăng hơn 2%.

Sau một thời gian căng thẳng quân sự leo thang và đóng cửa eo biển Hormuz, thông tin đạt được thỏa thuận ngừng bắn là động thái xoa dịu mạnh đối với tâm lý đầu tư trên thị trường, vốn trong trạng thái bi quan trước đó. Trong ngắn hạn, thông tin này là chất xúc tác giúp VN-Index mở rộng nhịp hồi phục.

Trong nhận định về thị trường mới đây, Chứng khoán KBSV cho rằng dù giá dầu đã lao dốc nhanh và mạnh chỉ trong vài tiếng đồng hồ sau khi thỏa thuận ngừng bắn được thiết lập, ngay cả trong kịch bản tích cực 2 bên sớm đạt được đồng thuận trên bàn đàm phán, giá dầu Brent vẫn khó giảm sâu và ổn định ở dưới mức 90 USD/thùng do 2 nguyên nhân:

Thứ nhất, theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), ít nhất 40 cơ sở năng lượng trên khắp 9 quốc gia ở Trung Đông đã bị hư hại nghiêm trọng (khu vực chiếm khoảng 30% tổng nguồn cung dầu toàn cầu.

Theo ước tính của Goldman Sachs tại các cú sốc năng lượng trước đó, sản lượng dầu của các quốc gia tham chiến vẫn thấp hơn đáng kể - khoảng hơn 40% so với giai đoạn bình thường, chủ yếu do cơ sở hạ tầng dầu khí bị hư hại và nguồn lực để đầu tư sau chiến tranh bị hạn chế. 

Thứ hai, khả năng Iran mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz vẫn rất thấp. Thay vào đó là kịch bản chỉ mở một phần eo biển, đi kèm các hoạt động thu phí các tàu qua lại, làm tăng giá vốn của khu vực này.

Trên cơ sở đó, KBSV đưa ra hai kịch bản chính cho VN-Index: Kịch bản tích cực (xác suất 60%): Nếu giá dầu duy trì quanh mức 90-95 USD/thùng, ước tính chỉ số CPI Việt Nam có thể tăng 4,5%-5% so với cùng kỳ vào thời điểm cuối năm. Với mức lạm phát này, mặc dù dư địa không lớn nhưng Ngân hàng Nhà nước vẫn có một phần không gian cho việc nới lỏng chính sách tiền tệ, hạ nhiệt đà tăng của mặt bằng lãi suất, từ đó tạo động lực cho VN-Index hồi phục và hướng lên vùng đỉnh cũ quanh 1900 điểm.

Kịch bản tiêu cực (xác suất 40%): Sau 2 tuần đàm phán, hai bên không tìm được tiếng nói chung, chiến sự bùng phát và leo thang trở lại, eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa, giá dầu lại vượt 110 USD/thùng và tiếp tục xu hướng tăng.

Trong kịch bản này, lạm phát cuối năm có thể vượt 5% và dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước trở nên rất hạn chế. Lãi suất sẽ tiếp tục có xu hướng tăng và thị trường nhiều khả năng sẽ rơi vào nhịp điều chỉnh trung hạn, hướng xuống vùng quanh 1500 điểm sau đó.

Nhà đầu tư cổ phiếu ở Phố Wall phấn khởi khi giá dầu thô WTI giao sau tại thị trường New York giảm hơn 16%, cú sụt mạnh nhất 6 năm...

Việc nâng hạng nên được nhìn nhận như một yếu tố hỗ trợ, và đóng vai trò là chất xúc tác quan trọng trong việc thu hút dòng vốn, trong khi các yếu tố vĩ mô vẫn sẽ yếu tố quyết định xu hướng vận động của thị trường.

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 9/4/2026

Giá vàng thế giới thoái lui về vùng 4.700 USD/oz từ mức gần cao nhất 3 tuần trên 4.850 USD/oz trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (8/4), sau khi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn...

Nhà đầu tư cá nhân hôm nay mua ròng 1564,2 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 344,1 tỷ đồng.

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy