S&P 500 giảm ba phiên liên tiếp vì mối lo lãi suất tăng, giá dầu trượt nhẹ

Bình Minh

20/05/2026, 08:20

Không chỉ đặt ra trở ngại đối với triển vọng tăng trưởng kinh tế Mỹ trong dài hạn, lợi suất tăng còn đe dọa mức định giá đã bị đẩy lên rất cao ở nhiều cổ phiếu chip...

Ảnh minh họa - Ảnh: Getty/CNBC.

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (19/5), với chỉ số S&P 500 có phiên giảm thứ ba liên tiếp, khi lợi suất trái phiếu tăng cao đe dọa thị trường giá lên của cổ phiếu ở Phố Wall.

Giá dầu thô giảm nhẹ trong lúc nhà đầu tư nghiền ngẫm những tín hiệu trái ngược về đàm phán Mỹ - Iran từ Tổng thống Donald Trump.

Lúc đóng cửa, S&P 500 giảm 0,67%, còn 7.353,61 điểm. Chỉ số Nasdaq trượt 0,84%, còn 25.870,71 điểm. Chỉ số Dow Jones mất 322,24 điểm, tương đương giảm 0,65%, còn 49.363,88 điểm.

Biến động trên thị trường trái phiếu đang gây áp lực lên giá cổ phiếu. Do lo ngại lạm phát tăng cao theo giá năng lượng sẽ dẫn tới việc các ngân hàng trung ương nâng lãi suất, nhà đầu tư đã bán mạnh trái phiếu chính phủ nhiều quốc gia trong những phiên gần đây, trong đó có trái phiếu kho bạc Mỹ, dẫn tới lợi suất trái phiếu tăng.

Phiên ngày thứ Ba, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm có lúc chạm mức 5,197%, cao nhất kể từ tháng 7/2007. Cuối phiên, lợi suất của kỳ hạn này đạt 5,183%, tăng hơn 3 điểm cơ bản so với mức chốt của phiên trước.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm - mốc tham chiếu cho các khoản vay thế chấp nhà, vay mua xe và thẻ tín dụng ở Mỹ - tăng 4 điểm cơ bản lên 4,667%. Trong phiên, có lúc lợi suất của kỳ hạn này đạt 4.687%, cao nhất kể từ tháng 1/2025.

Lợi suất của kỳ hạn 2 năm - có độ nhạy cảm cao với kỳ vọng về đường đi lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong ngắn hạn - tăng 3 điểm cơ bản, lên 4,12%.

Đà tăng mạnh và nhanh của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ còn có nguyên nhân là loạt báo cáo thống kê vào tuần trước cho thấy lạm phát tăng tốc ở nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng sẽ dẫn tới lãi suất tăng đối với các khoản vay như thẻ tín dụng, vay thế chấp nhà, vay mua xe… Từ đó, sức mua của người tiêu dùng có thể giảm xuống, khiến họ cắt giảm chi tiêu, mà tiêu dùng giữ vai trò là động lực tăng trưởng quan trọng của kinh tế Mỹ.

Không chỉ đặt ra trở ngại đối với triển vọng tăng trưởng kinh tế Mỹ trong dài hạn, lợi suất tăng còn đe dọa mức định giá đã bị đẩy lên rất cao ở nhiều cổ phiếu chip trên thị trường chứng khoán Mỹ.

“Các nhà đầu tư tổ chức đang bán tháo trái phiếu chính phủ. Ai cũng tin rằng giá năng lượng sẽ duy trì ở mức cao, dẫn tới lạm phát cao hơn”, Giám đốc đầu tư Will McGough của công ty Prime Capital Financial nhận định với hãng tin CNBC.

Việc trái phiếu bị bán tháo phản ánh quan điểm của thị trường là không đồng tình với chính sách tiền tệ của Mỹ ở thời điểm hiện tại, và cho thấy sự ủng hộ đối với việc tăng lãi suất.

Ông McGough nói nhà đầu tư có thể đang gửi tới Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) một thông điệp rằng Fed đang phản ứng chậm với lạm phát, trước thềm lễ tuyên thệ nhậm chức chủ tịch Fed của ông Kevin Warsh vào ngày thứ Sáu tuần này.

“Các chủ tịch mới nhậm chức của Fed thường bị thị trường thử thách. Có thể thấy là ông Warsh đang bị thử thách”, ông McGough nói thêm.

Giá dầu giảm nhưng vẫn neo ở mức cao trong lúc nhà đầu tư chờ những diễn biến tiếp theo trong tiến trình đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran. Tổng thống Donald Trump nói rằng Tehran có “thời gian rất hạn chế” để đi đến một thỏa thuận”, và nếu không có thỏa thuận, Mỹ có thể sẽ có “một cuộc tấn công lớn khác” nhằm vào Iran. Trước đó, vào hôm thứ Hai, ông Trump tuyên bố hủy kế hoạch tấn công Iran, theo đề nghị của các quốc gia ở Vùng Vịnh.

Giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm hơn 0,7 USD/thùng, còn 111,28 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm hơn 0,8 USD/thùng, còn 107,77 USD/thùng.

Cổ phiếu chip vẫn là nhóm bị bán nhiều trong phiên này, như Nvidia giảm gần 1%, Qualcomm giảm gần 4% và Broadcom giảm 2%.

“Đây là một sự thoái lui hợp lý sau một giai đoạn tăng nóng”, nhà quản lý danh mục Jed Ellerbroek của công ty Argent Capital Management nhận định với CNBC.

Trước chuỗi 3 phiên giảm này, chứng khoán Mỹ đã tăng mạnh trong tuần trước. Trong đó S&P 500 và Nasdaq cùng lập kỷ lục mới, còn Dow Jones tái lập mốc 50.000 điểm.

Một báo cáo của ngân hàng Goldman Sachs nhận định cứ mỗi tháng đóng cửa của eo biển Hormuz sẽ làm giá dầu vào cuối năm nay tăng thêm 10 USD/thùng.

Ngân hàng ING nhận định thị trường dầu đang tiếp tục phản ánh sự gián đoạn nguồn cung dai dẳng ở Trung Đông, một phần vì những tia hy vọng về việc Trung Quốc sẽ giúp giải quyết vấn đề này tại cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung vừa rồi đã bị dập tắt.

“Sự gián đoạn nguồn cung đang diễn ra đồng nghĩa rằng thị trường phải dựa vào nguồn dầu tồn trữ và các nguồn thay thế ở bất kỳ đâu có thể”, báo cáo của ING nhận định.

