Nhà đầu tư cá nhân đổ tiền mua ròng gần 1.600 tỷ, thanh khoản bùng nổ
Thu Minh
08/04/2026, 22:04
Nhà đầu tư cá nhân hôm nay mua ròng 1564,2 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 344,1 tỷ đồng.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 08/04/2026, chỉ số VN-Index tăng 4,71%, đóng cửa ở mức 1.756,55 điểm với giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 30.461,1 tỷ đồng, tăng 127,2% và chiếm 87,1% tổng giá trị giao dịch.
Tổng giá trị giao dịch trên 3 sàn đạt 37.630,4 tỷ đồng, tăng 120,6% so với phiên liền trước. Trong đó, giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 32.922,6 tỷ đồng, tăng 123,1% so với phiên liền trước, tăng 66,9% so với trung bình 5 phiên và tăng 41,6% so với trung bình 20 phiên.
Xét theo ngành, thanh khoản kèm giá cùng tăng ở hầu hết các nhóm ngành, đáng chú ý ở các nhóm ngành lớn Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản, Thép; ngoại trừ Chuyển phát nhanh, Hàng cá nhân ghi nhận giá tăng nhưng thanh khoản giảm.
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 602,2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 579,9 tỷ đồng.
Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Tài nguyên Cơ bản, Chứng khoán. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HPG, FPT, ACB, GMD, TCB, SSI, STB, VIX, VCI, CTG.
Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán rồng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: MBB, VCB, HDB, VGC, FRT, BSR, HCM, VPB, BID.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 9/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: MBB, VCB, VPB, MWG, CHI, BSR, DIG, VND, BMP, VIX.
Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 9/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Tài nguyên Cơ bản, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top bán ròng có: GEL, HPG, SHB, SSI, TPB, GMD, VRE, VIB, ACB.
Tự doanh bán ròng 64,7 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 25,9 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 9/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Bất động sản, Xây dựng và Vật liệu. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm HCM, VCG, VCI, MSN, FPT, VIB, TPB, NVL, NLG, TCB.
Top bán ròng là nhóm Tài nguyên Cơ bản. Top cổ phiếu được bán ròng gồm HPG, VSC, SSI, MWG, STB, VIX, ACB, CTG, BID, VPB.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 914,2 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 898,1 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 12/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Bất động sản Top bán ròng có HPG, FPT, TCB, VPB, CII, DIG, VIX, VND, VCI, MWG.
Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có HDB, SHB, GEL, MBB, VSC, VCB, SSI, VCK, BID, VIC.
Giá trị giao dịch thỏa thuận 4.707,8 tỷ đồng, tăng 104,5%, chiếm 12,5% tổng giá trị giao dịch.
Hôm nay có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu VIC với 8 triệu cổ phiếu, tương đương 1.147,2 tỷ được cá nhân trong nước mua từ nước ngoài. Bên cạnh đó cổ phiếu HPG với 19,97 triệu cổ phiếu, tương đương 539,9 tỷ đồng được trao tay giữa các tổ chức trong nước.
Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Chứng khoán, Thép, Xây dựng và Vật liệu, Thực phẩm, Công nghệ thông tin, Bán lẻ, Thiết bị điện trong khi giảm ở Ngân hàng, Bất động sản, Vận tải, Dầu khí, Hóa chất, Tiện ích, Du lịch & giải trí.
Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML.
