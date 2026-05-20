Dassault Systemes đẩy mạnh xây dựng hệ sinh thái AI công nghiệp tại Trung Quốc

Trung Quốc không chỉ là thị trường lớn mà còn trở thành một trong những trung tâm đổi mới nhanh nhất thế giới, thúc đẩy Dassault Systemes tăng tốc chiến lược AI công nghiệp và mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ nội địa…

Công ty phần mềm công nghiệp của Pháp Dassault Systemes đang hướng tới tăng cường hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo (AI) công nghiệp tại Trung Quốc, trong bối cảnh nước này đẩy mạnh phát triển lực lượng sản xuất chất lượng mới và thúc đẩy tích hợp AI với ngành sản xuất.

Trong cuộc phỏng vấn với China Daily, ông Pascal Daloz, Chủ tịch kiêm CEO của Dassault Systemes, cho biết hệ sinh thái đổi mới năng động của Trung Quốc đã khiến nước này không chỉ trở thành một thị trường lớn mà còn là động lực quan trọng của quá trình chuyển đổi công nghiệp toàn cầu.

Chúng tôi không có mặt tại Trung Quốc chỉ để phục vụ thị trường địa phương. Chúng tôi ở đây vì Trung Quốc đã trở thành một trong những nơi mà đổi mới diễn ra nhanh nhất thế giới. Đối với các công ty toàn cầu, việc trở thành một phần của hệ sinh thái này đang ngày càng trở nên thiết yếu để duy trì năng lực cạnh tranh dài hạn. Ông Pascal Daloz, Chủ tịch kiêm CEO của Dassault Systemes.

Mới đây, ông Daloz đã thực hiện chuyến công tác kéo dài ba ngày tại Trung Quốc, đi qua sáu thành phố. Theo ông, chuyến đi cho thấy các doanh nghiệp Trung Quốc đang vượt ra khỏi giai đoạn “đuổi kịp” về công nghệ và năng lực tổ chức để ngày càng hướng tới vai trò dẫn dắt toàn cầu.

Xpeng Motors được ông nhắc tới như một ví dụ điển hình. Ông cho biết ông đặc biệt ấn tượng với tốc độ phát triển sản phẩm của hãng xe điện này cũng như việc công ty đang mở rộng sang các lĩnh vực mới nổi như robot hình người và máy bay cất hạ cánh thẳng đứng chạy điện (eVTOL).

Theo ông Daloz, những thay đổi đó càng củng cố vai trò quan trọng của Trung Quốc đối với Dassault Systemes, đặc biệt trong bối cảnh AI đang chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang triển khai công nghiệp quy mô lớn. “AI không phải là thứ chúng tôi đặt lên trên, mà là thứ được tích hợp vào bên trong,” ông nói.

Khác với các mô hình ngôn ngữ lớn chủ yếu mạnh về xử lý văn bản, Dassault Systemes đang phát triển các mô hình AI dành riêng cho các kịch bản công nghiệp, nơi độ chính xác, vật lý và quy trình sản xuất đóng vai trò then chốt. “AI công nghiệp không chỉ cần hiểu các định luật vật lý mà còn phải hiểu cách những định luật đó được chuyển hóa vào sản xuất,” ông Daloz nhấn mạnh.

Theo ông, một khái niệm mới mang tên “industry world model” - kết hợp giữa AI vật lý và AI công nghiệp - hiện đang được tích hợp vào các giải pháp phần mềm công nghiệp thế hệ mới của Dassault Systemes.

Để thúc đẩy chiến lược này, đầu năm nay, Dassault Systemes đã công bố mở rộng hợp tác với hãng bán dẫn Mỹ Nvidia nhằm cùng phát triển một nền tảng AI công nghiệp.

Theo ông Daloz, mục tiêu của quan hệ hợp tác này là xây dựng một kiến trúc chung cho AI công nghiệp bằng cách kết hợp AI với công nghệ mô hình hóa và mô phỏng, qua đó giúp các ứng dụng công nghiệp vừa đảm bảo độ chính xác khoa học vừa có thể triển khai trên quy mô lớn.

Trung Quốc cũng được xác định sẽ đóng vai trò quan trọng trong chiến lược AI công nghiệp của Dassault Systemes. Công ty cho biết sẵn sàng hợp tác với các doanh nghiệp AI Trung Quốc và tích hợp các công nghệ AI nội địa nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của ngành công nghiệp nước này.

“Chúng tôi đã thử nghiệm hơn 80 mô hình nền tảng trên toàn cầu, trong đó có khoảng 20 mô hình đến từ Trung Quốc,” ông Daloz cho biết. Dù một số mô hình hiện vẫn thiên về xử lý ngôn ngữ hơn là vật lý, công ty đã xác định được nhiều doanh nghiệp Trung Quốc có năng lực trong lĩnh vực AI công nghiệp và AI vật lý.

Trong khuôn khổ chiến lược AI công nghiệp tại Trung Quốc, Dassault Systemes cũng đã thành lập một quỹ công nghiệp số tại nước này. Theo ông Daloz, quỹ hiện đã huy động được 750 triệu nhân dân tệ (110,25 triệu USD) và dự kiến sẽ nhận thêm 750 triệu nhân dân tệ trong tháng 5.

Quỹ sẽ tập trung đầu tư vào AI công nghiệp, bao gồm các công ty AI vật lý và các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ này trong robot, robot hình người, máy bay eVTOL và sản xuất thông minh, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương mở rộng ra thị trường quốc tế.

Nhìn về dài hạn, ông Daloz bày tỏ tin tưởng vào thế hệ doanh nhân và doanh nghiệp công nghiệp mới của Trung Quốc. Bên cạnh đó, quá trình nâng cấp công nghiệp đang tăng tốc tại Trung Quốc cũng đang tạo ra môi trường thuận lợi hơn cho việc ứng dụng rộng rãi AI trong sản xuất.

Cuối năm 2025, tám cơ quan chính phủ Trung Quốc, trong đó có Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, đã jointly ban hành một kế hoạch hành động nhằm thúc đẩy ứng dụng AI trong toàn ngành sản xuất. Theo kế hoạch này, Trung Quốc đặt mục tiêu phát triển 1.000 tác nhân thông minh công nghiệp trình độ cao và thúc đẩy 500 kịch bản ứng dụng tiêu biểu vào năm 2027.