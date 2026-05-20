Thứ Tư, 20/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng vững bất chấp cú sốc năng lượng

Ngọc Trang

20/05/2026, 10:47

Đây là quý tăng trưởng thứ 2 liên tiếp của Nhật Bản, cho thấy nền kinh tế này vẫn giữ được sức chống chịu trong bối cảnh giá năng lượng tăng mạnh do chiến sự Iran...

Ảnh minh họa - Ảnh: AP
Ảnh minh họa - Ảnh: AP

Theo số liệu sơ bộ do Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày thứ Ba (19/5), kinh tế Nhật Bản tăng trưởng 0,5% trong quý 1/2026 so với quý trước sau khi điều chỉnh theo mùa. Quy đổi theo năm, mức tăng này tương đương 2,1%.

Đây là quý tăng trưởng thứ 2 liên tiếp của Nhật Bản, cho thấy nền kinh tế này vẫn giữ được sức chống chịu trong bối cảnh giá năng lượng tăng mạnh do chiến sự Iran. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) thực tế - chỉ tiêu đo lường quy mô nền kinh tế sau khi đã điều chỉnh theo lạm phát - tiếp tục tăng nhờ chi tiêu của người tiêu dùng và doanh nghiệp trong nước duy trì ổn định.

Chi tiêu chính phủ tăng cũng góp phần quan trọng giúp kinh tế Nhật Bản đạt mức tăng trưởng cao hơn dự báo. Trong quý, tiêu dùng tư nhân tăng 0,3% so với quý trước, tương đương mức tăng 1,1% nếu quy đổi theo năm. Chi tiêu công cũng tăng 0,3%.

Trước đó, kinh tế Nhật Bản suy giảm trong quý 3/2025, trước khi tăng nhẹ 0,2% vào quý 4/2025. Kết quả quý 1/2026 cho thấy đà phục hồi của nền kinh tế đã rõ rệt.

Tuy nhiên, giá dầu tăng mạnh vẫn là thách thức lớn đối với Nhật Bản - nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu năng lượng. Trước khi chiến sự Iran nổ ra, dầu Brent giao dịch quanh 70 USD/thùng, nhưng gần đây đã tăng lên gần 110 USD/thùng.

Giá dầu tăng mạnh do eo biển Hormuz - tuyến hàng hải trọng yếu đối với dầu xuất khẩu từ Vịnh Ba Tư sang châu Á - gần như tê liệt vì chiến sự. Trước sức ép này, Nhật Bản đã xả một phần dự trữ dầu và tìm cách chuyển sang các tuyến vận chuyển thay thế.

Trong quý 1/2026, nhập khẩu của Nhật Bản tăng 0,5%, trong khi xuất khẩu tăng 1,7% so với quý trước.

Tại Nhật Bản, tình trạng thiếu naphtha - sản phẩm tinh chế từ dầu thô được dùng làm nguyên liệu đầu vào cho ngành hóa dầu - đang trở thành vấn đề đáng chú ý, trong bối cảnh chi phí năng lượng tăng mạnh. Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cam kết bảo đảm nguồn cung mặt hàng này để duy trì đà tăng trưởng, dù mục tiêu đó có thể đòi hỏi Chính phủ Nhật Bản tăng chi tiêu đáng kể.

Theo báo cáo gần đây của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Nhật Bản (JCER), nền kinh tế nước này nhiều khả năng vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng vừa phải, nhờ chi tiêu cho trí tuệ nhân tạo (AI) và quốc phòng tăng lên.

“Nhu cầu cải thiện ở nhiều khu vực của nền kinh tế cho thấy tăng trưởng có nền tảng tốt hơn. Điều này cũng có thể là bằng chứng cho thấy lạm phát đang tăng lên”, bà Naomi Fink, Giám đốc chiến lược toàn cầu của công ty quản lý tài sản Amova Asset Management, nhận xét với hãng tin AP.

Chi phí năng lượng tăng đang tiếp tục đẩy giá cả đi lên. Cùng với kết quả tăng trưởng mạnh hơn dự báo trong quý 1/2026, yếu tố này có thể khiến Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) có thêm lý do để tăng lãi suất, trong bối cảnh cơ quan này đang từng bước rời khỏi chính sách lãi suất siêu thấp kéo dài nhiều năm.

Dù lạm phát tại Nhật Bản vẫn thấp hơn Mỹ, tiền lương của người lao động nước này chưa theo kịp đà tăng giá. Trên thị trường chứng khoán, chỉ số Nikkei 225 giảm 1,3% trong phiên sáng thứ Tư (20/5). Trước đó, ngày 7/5, chỉ số này lập đỉnh lịch sử với mức đóng cửa kỷ lục 62.833,84 điểm.

Mối lo tài khóa khiến lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản cao chưa từng thấy

16:24, 19/05/2026

Mối lo tài khóa khiến lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản cao chưa từng thấy

Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản tăng vọt, nhà đầu tư Nhật có thể ồ ạt rút vốn về nước

07:57, 18/05/2026

Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản tăng vọt, nhà đầu tư Nhật có thể ồ ạt rút vốn về nước

Tỷ giá đồng yên biến động mạnh trong lúc Bộ trưởng Bessent thăm Nhật Bản

10:47, 13/05/2026

Tỷ giá đồng yên biến động mạnh trong lúc Bộ trưởng Bessent thăm Nhật Bản

Từ khóa:

kinh tế nhật bản Nhật bản tăng trưởng kinh tế Nhật Bản thế giới

Đọc thêm

Bán tháo trên thị trường trái phiếu có thể lan sang thị trường cổ phiếu

Bán tháo trên thị trường trái phiếu có thể lan sang thị trường cổ phiếu

Các nhà đầu tư lớn đang cảnh báo rằng lãi vay tăng cao có thể dẫn đến một "cuộc điều chỉnh" trên thị trường chứng khoán Mỹ...

Lo khủng hoảng lương thực, EU cân nhắc dự trữ phân bón

Lo khủng hoảng lương thực, EU cân nhắc dự trữ phân bón

Đây là một trong những biện pháp mà châu Âu đưa ra để giải quyết vấn đề giá phân bón tăng cao do tác động từ cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh...

Singapore chuẩn bị “bài kiểm tra hạt nhân” với IAEA: Bước đi thận trọng trước ngã rẽ năng lượng tương lai

Singapore chuẩn bị “bài kiểm tra hạt nhân” với IAEA: Bước đi thận trọng trước ngã rẽ năng lượng tương lai

Quốc đảo này sẽ trải qua cuộc đánh giá toàn diện của IAEA vào năm 2027 nhằm xác định liệu đã đủ năng lực để đưa ra quyết định về điện hạt nhân hay chưa, trong bối cảnh nhu cầu điện tăng mạnh và làn sóng phát triển năng lượng hạt nhân đang quay trở lại tại châu Á…

Ba nội dung quan trọng trong chuyến thăm của Tổng thống Putin tới Trung Quốc

Ba nội dung quan trọng trong chuyến thăm của Tổng thống Putin tới Trung Quốc

Ngày 19/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới Trung Quốc trong chuyến thăm Bắc Kinh kéo dài 2 ngày. Với chuyến đi này, Moscow không chỉ muốn củng cố quan hệ với Bắc Kinh, mà còn tìm kiếm các kết quả cụ thể trong lĩnh vực thương mại và năng lượng...

Mỹ kêu gọi G7 gây sức ép tài chính lên Iran

Mỹ kêu gọi G7 gây sức ép tài chính lên Iran

Cùng ngày, Mỹ công bố lệnh trừng phạt mới lên Iran liên quan tới lĩnh vực tài chính...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Hợp lực dòng vốn trong và ngoài nước: Động lực cốt lõi cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

eMagazine

Hợp lực dòng vốn trong và ngoài nước: Động lực cốt lõi cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

Nâng chất dòng vốn đầu tư, tạo động lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

eMagazine

Nâng chất dòng vốn đầu tư, tạo động lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

Qualcomm xây trung tâm R&D chuẩn toàn cầu tại Việt Nam, đẩy mạnh tuyển dụng kỹ sư

eMagazine

Qualcomm xây trung tâm R&D chuẩn toàn cầu tại Việt Nam, đẩy mạnh tuyển dụng kỹ sư

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

PC1 ra báo cáo tài chính, lợi nhuận quý 1/2026 tăng 86%

Doanh nghiệp niêm yết

2

Làn sóng IPO thứ ba xuất hiện: Thị trường chứng khoán có thể hút vốn thêm 600.000 tỷ đồng

Chứng khoán

3

Bán tháo trên thị trường trái phiếu có thể lan sang thị trường cổ phiếu

Thế giới

4

Giá mua vàng miếng SJC giảm mạnh hơn so với giá vàng nhẫn

Tài chính

5

Tranh bán hạ giá, thị trường lao dốc toàn diện, VN-Index mất ngưỡng 1900 điểm

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy