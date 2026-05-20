Các ETF tiếp tục rút ròng mạnh khỏi Việt Nam

Trong tuần từ ngày 11/5 đến ngày 15/5/2026, dòng vốn thông qua các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận bị rút ròng hơn 501 tỷ đồng. Trong đó, diễn biến rút ròng diễn ra ở 14/26 quỹ, tập trung chủ yếu ở nhóm ETF nội.

Cụ thể, nhóm quỹ ETF nội bị rút ròng hơn 284 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở quỹ MAFM VN30 ETF với 112,9 tỷ đồng và quỹ VFM VN30 ETF với 102,1 tỷ đồng. Ngoài ra, quỹ VFMVN Diamond ETF và quỹ KIM Growth VNFinselect ETF lần lượt bị rút ròng hơn 36 tỷ đồng và hơn 19 tỷ đồng.

Tương tự, các quỹ ETF ngoại ghi nhận dòng tiền rút ròng hơn 217 tỷ đồng, tập trung phần lớn ở quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF với giá trị 277,9 tỷ đồng. Ngược lại, quỹ VanEck Vietnam ETF và quỹ CGS Fullgoal Vietnam 30 Sector Cap ETF hút ròng lần lượt hơn 50 tỷ đồng và hơn 17 tỷ đồng.

Với dòng tiền từ Thái Lan thông qua chứng chỉ lưu ký (DRs), nhà đầu tư Thái Lan bán ròng hơn 1,1 triệu chứng chỉ lưu ký ở quỹ VFMVN30 ETF (mã E1VFVN30), tương đương mức rút ròng hơn 42 tỷ đồng. Tương tự, nhà đầu tư bán ra 800 nghìn chứng chỉ lưu ký ở quỹ VFM VNDiamond ETF (mã FUEVFVND), tương đương hơn 29 tỷ đồng.

Trong tháng 5/2026, các quỹ ETF ghi nhận dòng tiền bị rút ròng hơn 670 tỷ đồng, nâng tổng giá trị rút ròng từ đầu năm 2026 lên hơn 3,5 nghìn tỷ đồng.

Tính đến ngày 15/5, tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ ETF (chỉ tính các quỹ phân bổ vào thị trường Việt Nam) đạt hơn 63,7 nghìn tỷ đồng, giảm 3,9% so với mức cuối năm 2025.

Top cổ phiếu bị các quỹ bán ròng trong tuần từ ngày 11-15/5 bao gồm VIC, HPG, VHM, MSN, STB.

Riêng trong ngày 18/5/2026, quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF bị rút ròng 47 tỷ đồng và tiếp tục bán ròng các cổ phiếu trong danh mục. Top cổ phiếu bị bán ròng gồm HPG (-159 nghìn cổ phiếu, -4,2 tỷ đồng), VIX (-121 nghìn cổ phiếu, -2,3 tỷ đồng), SSI (-88 nghìn cổ phiếu, -2,5 tỷ đồng), SHB (-77 nghìn cổ phiếu, -1,1 tỷ đồng), VCK (-63 nghìn cổ phiếu, -2,1 tỷ đồng).

Quỹ VEM VN30 ETF và quỹ VFM VNDiamond ETF lần lượt bị rút ròng 3 tỷ đồng và hơn 14 tỷ đồng. Trong khi đó, quỹ VFM VNMIDCAP ETF không có biến động về dòng tiền.

Trên thị trường toàn cầu, tuần qua, thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận tuần điều chỉnh nhẹ sau chuỗi 6 tuần tăng liên tiếp khi áp lực chốt lời ở nhóm công nghệ khiến Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (DJIA) và Nasdaq chốt tuần giảm lần lượt 0,17% và 0,08%, trong khi S&P 500 ngược chiều tăng 0,13%. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên trên ngưỡng 4,5% sau dữ liệu lạm phát gia tăng trong tháng 4.

Dòng vốn ETF vào cổ phiếu tại Mỹ tăng trưởng trở lại khi hút thêm 29,1 tỷ USD (+29,1% so với tuần trước) khi thị trường đang kỳ vọng câu chuyện tăng trưởng ở nhóm sản xuất chip sau kết quả kinh doanh quý I khá tích cực. Trong khi đó, ETF trái phiếu Mỹ cũng được rót thêm 12,9 tỷ USD (+27,8% so với tuần trước) khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng mạnh lên trên mức 4,5%, đây là ngưỡng quan trọng khi lợi suất trái phiếu trở nên hấp dẫn hơn.

Dòng vốn vào các quỹ ETF cổ phiếu ngoài Mỹ cũng cùng xu hướng mở rộng quy mô khi hút thêm 4,6 tỷ USD (+77% so với tuần trước). Điều này tiếp tục củng cố xu hướng dòng vốn trong 2 tuần gần đây là phân bổ sang các thị trường ngoài Mỹ như châu Âu hoặc các thị trường mới nổi. Tương tự, các quỹ ETF trái phiếu ngoài Mỹ hút ròng thêm hơn 1,6 tỷ USD (+49% so với tuần trước).

Các quỹ ETF hàng hóa tiếp tục được hút ròng tuần thứ 2 liên tiếp với giá trị 1,8 tỷ USD (+202% so với tuần trước). Đáng chú ý, mặc dù giá vàng có xu hướng điều chỉnh trong tuần qua nhưng quỹ iShares Gold Trust vẫn ghi nhận dòng vốn dương, cho thấy nhu cầu trú ẩn ở kim loại quý nói riêng và nhóm ETF hàng hóa nói chung vẫn còn hiện hữu.

Nhìn chung, dòng vốn trong tuần qua vẫn duy trì trạng thái “risk-on” nhưng vẫn giữ vị thế phòng thủ khi phân bổ sang các lớp tài sản khác như trái phiếu và kim loại quý. Ngoài ra, các khu vực ngoài Mỹ cũng ghi nhận diễn biến hút ròng tích cực.

Tại châu Á, dòng vốn có diễn biến rút ròng là chủ đạo. Hàn Quốc dẫn đầu chiều rút ròng với hơn 13,1 tỷ USD và đang là quốc gia bị rút ròng mạnh nhất từ đầu năm 2026. Ngoài ra, Đài Loan và Ấn Độ cũng bị rút lần lượt 2,5 tỷ USD và 1,2 tỷ USD. Ngược lại, Thái Lan được hút ròng hơn 283 triệu USD.

ETF vào khu vực Đông Nam Á có diễn biến tích cực khi hút ròng 66,7 triệu USD với các thị trường Singapore dẫn đầu (55,6 triệu USD), Indonesia (19,5 triệu USD), Malaysia (6,8 triệu USD), khi đây là nhóm hưởng lợi từ trí tuệ nhân tạo (AI), chip và trung tâm dữ liệu. Ngược lại, Việt Nam bị rút ròng với giá trị gần 16 triệu USD.