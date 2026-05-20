Thứ Tư, 20/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Thị trường đang trưởng thành hơn trong việc lựa chọn doanh nghiệp chất lượng

Tuệ Lâm

20/05/2026, 10:31

Thị trường đang trưởng thành hơn trong việc lựa chọn chất lượng doanh nghiệp, vị thế ngành và vận động theo chu kỳ chính sách. Một giai đoạn củng cố, giúp cho xu hướng vận động dài hạn bền vững hơn.

TS. Trần Thăng Long, Phó Tổng giám đốc, Công ty CP Chứng khoán BIDV (BSC).
TS. Trần Thăng Long, Phó Tổng giám đốc, Công ty CP Chứng khoán BIDV (BSC).

Trong bối cảnh nền kinh tế tăng trưởng đều qua các quý, thị trường chứng khoán cũng đang có sự tăng trưởng về mặt chỉ số. Tuy nhiên, dòng tiền đang không dồi dào như giai đoạn trước và cũng chưa có sự lan tỏa đều ra các nhóm ngành.

Trong khi đó, khối ngoại cũng vẫn đang duy trì bán ròng. Câu chuyện hiện tại là làm sao để dòng vốn trong và ngoài nước gia tăng trên thị trường chứng khoán, giúp thị trường tăng trưởng thực chất và bền vững hơn, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026?

Trao đổi về vấn đề này trong Talk show Phố Tài chính mới đây, TS. Trần Thăng Long, Phó Tổng giám đốc, Công ty CP Chứng khoán BIDV (BSC) cho rằng, VN-Index đã tăng lên đỉnh ngắn hạn khi có phiên vượt 1.900 điểm, tuy nhiên thị trường phân hóa, có tính chọn lọc cao và chưa phản ánh đầy đủ bức tranh kết quả kinh doanh nói riêng và nền kinh tế nói chung.

Có một số yếu tố ảnh hưởng thị trường. Đầu tiên là về thanh khoản hệ thống tài chính không dồi dào, mặt bằng lãi suất nhích tăng do áp lực từ chênh lệch cung – cầu tiền tệ. Dòng tiền cho thị trường tài chính thu hẹp. Dòng tiền được dẫn dắt vào các cổ phiếu lớn có câu chuyện như kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân, tái cấu trúc, nâng hạng thị trường hoặc kỳ vọng chính sách. Các cổ phiếu midcap và smallcap không không hút được dòng tiền.

Tiếp theo là về cấu trúc dòng tiền thị trường cũng thay đổi, nếu trước đây dòng tiền cá nhân tăng mạnh mang tính đầu cơ thì hiện nay tỷ trọng giao dịch nhà đầu tư tổ chức trong nước đã tăng lên, tập trung vào các cổ phiếu có nền tảng, thanh khoản tốt và có tính dẫn dắt.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng thúc đẩy tăng trưởng tập trung vào đầu tư công, tái cơ cấu kinh tế, nâng cao vai trò doanh nghiệp nhà nước và một số doanh nghiệp tư nhân chủ chốt. Do vậy, thị trường chứng khoán Việt Nam đang phản yếu tố kỳ vọng về cấu trúc mới của nền kinh tế.

Trên thị trường hiện tại, nhiều nhà đầu tư đang khó kiếm tiền trong giai đoạn này, tuy nhiên, đây không hẳn là tín hiệu tiêu cực. Thị trường đang trưởng thành hơn trong việc lựa chọn chất lượng doanh nghiệp, vị thế ngành và vận động theo chu kỳ chính sách. Một giai đoạn củng cố, giúp cho xu hướng vận động dài hạn bền vững hơn.

Một số thị trường chứng khoán khác như thị trường Hàn Quốc, hay Đài Loan (Trung Quốc) gần đây cũng có hiện tượng chỉ số tăng mạnh nhưng sự tăng giá tập trung vào nhóm cổ phiếu công nghệ AI. Nếu so sánh với Việt Nam có điểm giá giống và khác nhau vào thời điểm này, theo ông?

Tính từ đầu năm 2026, thị trường chứng khoán Đài Loan (Trung Quốc) và thị trường Hàn Quốc ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng lần lượt 43% và 77%. Tuy nhiên, đà tăng trưởng của hai thị trường trên không đến từ tất cả các nhóm ngành. 

Còn ở Việt Nam, con số khoảng 117 điểm tăng thêm của VN-Index từ đầu năm đến nay gần như phụ thuộc hoàn toàn vào một vài mã trụ, tạo nên hiện tượng "xanh vỏ đỏ lòng".

Điều này phản ánh thực trạng dòng tiền nội đang co cụm phòng thủ vào các cổ phiếu vốn hóa lớn để giữ nhịp chỉ số và chờ đợi câu chuyện nâng hạng, trong khi phần lớn các doanh nghiệp sản xuất và nhóm cổ phiếu midcap vẫn đang chật vật đối phó với thách thức từ tỷ giá và chi phí đầu vào và các rào cản thương mại từ Hoa Kỳ.

"Để thoát khỏi tình trạng này, thị trường cần một sự lan tỏa dựa trên sự phục hồi lợi nhuận đồng đều hơn, điều mà tôi tin rằng sẽ rõ nét hơn vào nửa cuối năm 2026 khi các chính sách tháo gỡ khó khăn về thể chế bắt đầu tác động vào nền kinh tế", TS Trần Thăng Long nhấn mạnh. 

Đối với dòng vốn ngoại, mặc dù thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng từ thị trường cận biên lên mới nổi thứ cấp bởi FTSE trong kỳ Interim review tháng 3 năm nay, khối nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục duy trì xu hướng bán ròng.

Kể từ thời điểm ra thông báo đến nay khối ngoại đã có 5 tuần bán ròng liên tiếp với giá trị hơn 20.888 tỷ đồng. Động thái này đến từ nhiều nguyên nhân.

Thứ nhất là phản ứng phòng thủ “risk off” diễn ra trên toàn cầu không chỉ riêng tại thị trường Việt Nam. Cuộc xung đột địa chính trị giữa Mỹ/ Israel với Iran, thêm vào đó, chính sách thuế quan của Mỹ cũng khiến các nhà đầu tư quốc tế rút ròng và duy trì vị thế phòng thủ, hoặc tìm đến các tài sản an toàn hơn để trú ẩn.

Thứ hai là xu hướng chuyển dịch dòng vốn toàn cầu. Trong những năm gần đây, dòng vốn công nghệ dường như chiếm trọn tâm điểm. Dòng vốn ngoại tập trung đổ mạnh vào các quốc gia dẫn dắt làn sóng bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI) như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản hay Trung Quốc.

Thứ ba, khi thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng, theo nguyên tắc, các quỹ đầu tư vào thị trường cận biên buộc phải chủ động bán ra cổ phiếu Việt Nam để cơ cấu lại danh mục và quá trình bán thường sẽ diễn ra vào trước thời điểm chính thức chuyển đổi nâng hạng. Trong khi đó, các quỹ đầu tư vào thị trường mới nổi sẽ giải ngân sau khi quá trình chuyển đổi diễn ra và theo lộ trình từng giai đoạn.

Ngoài ra, là rào cản từ yếu tố “room ngoại”, dù theo luật pháp hiện hành đã cho phép mở room ngoại tối đa 100% cho các ngành nghề không hạn chế, nhưng trên thực tế, nhiều doanh nghiệp vẫn chủ động khóa room ở mức thấp vì lo ngại bị thâu tóm.

Tuy nhiên, nhìn vào bức tranh dài hạn, khối ngoại sẽ bắt đầu quay trở lại giải ngân trong giai đoạn từ quý 3, quý 4/2026. Kỳ vọng này đến từ việc quá trình chuyển đổi nâng hạng theo thông báo của FTSE sẽ bắt đầu diễn ra vào tháng 9/2026, và chia thành 4 chặng kéo dài đến hết tháng 9/2027.

Cuối cùng là, kỳ vọng về việc Việt Nam được thêm vào Watchlist của MSCI trong giai đoạn năm 2026 - 2027, điều này sẽ là cú hích tâm lý thu hút dòng vốn của khối nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại thị trường chứng khoán Việt Nam.

Bên cạnh đó, việc gia tăng thêm nguồn hàng hóa chất lượng cho thị trường, có thể sớm ban hành Nghị định mới hướng dẫn về hoạt động niêm yết, đăng ký giao dịch cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy hoạt động IPO, đăng ký giao dịch của các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp Nhà nước có kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn trên thị trường.

Trong năm 2026, thị trường đang chờ những thương vụ IPO mới từ các tập đoàn lớn như DMX (MWG), Highland, CP food, HDS, HD saison.

Diễn biến rung lắc quanh vùng đỉnh vẫn chưa kết thúc

21:44, 19/05/2026

Chứng khoán LPBS làm rõ kế hoạch IPO: Tháng 7 lên sàn, thu về 4.200 tỷ, mục tiêu tăng trưởng số 1 thị trường

18:54, 19/05/2026

Chứng khoán LPBS làm rõ kế hoạch IPO: Tháng 7 lên sàn, thu về 4.200 tỷ, mục tiêu tăng trưởng số 1 thị trường

Blog chứng khoán: Xả lớn, VN-Index gặp nguy

16:20, 19/05/2026

Blog chứng khoán: Xả lớn, VN-Index gặp nguy

Từ khóa:

cấu trúc dòng tiền cổ phiếu lớn Đầu tư công dòng vốn ngoại IPO 2026 nâng hạng thị trường tăng trưởng kinh tế thị trường chứng khoán Việt Nam TS. Trần Thăng Long VN-Index

Đọc thêm

Các ETF tiếp tục rút ròng mạnh khỏi Việt Nam

Các ETF tiếp tục rút ròng mạnh khỏi Việt Nam

Trong tuần từ ngày 11/5 đến ngày 15/5/2026, dòng vốn thông qua các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận bị rút ròng hơn 501 tỷ đồng. Trong đó, diễn biến rút ròng diễn ra ở 14/26 quỹ, tập trung chủ yếu ở nhóm ETF nội.

S&P 500 giảm ba phiên liên tiếp vì mối lo lãi suất tăng, giá dầu trượt nhẹ

S&P 500 giảm ba phiên liên tiếp vì mối lo lãi suất tăng, giá dầu trượt nhẹ

Không chỉ đặt ra trở ngại đối với triển vọng tăng trưởng kinh tế Mỹ trong dài hạn, lợi suất tăng còn đe dọa mức định giá đã bị đẩy lên rất cao ở nhiều cổ phiếu chip...

Giá vàng lao dốc khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ lên cao nhất gần 19 năm

Giá vàng lao dốc khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ lên cao nhất gần 19 năm

Từ tuần trước, tình trạng bán tháo trên thị trường trái phiếu chính phủ toàn cầu đã khiến thị trường kim loại quý “vạ lây”...

Diễn biến rung lắc quanh vùng đỉnh vẫn chưa kết thúc

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 20/5/2026.

Các chính phủ nước ngoài bán mạnh trái phiếu kho bạc Mỹ

Các chính phủ nước ngoài bán mạnh trái phiếu kho bạc Mỹ

Trong đó, Trung Quốc giảm lượng nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9/2008...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Hợp lực dòng vốn trong và ngoài nước: Động lực cốt lõi cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

eMagazine

Hợp lực dòng vốn trong và ngoài nước: Động lực cốt lõi cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

Nâng chất dòng vốn đầu tư, tạo động lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

eMagazine

Nâng chất dòng vốn đầu tư, tạo động lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

Qualcomm xây trung tâm R&D chuẩn toàn cầu tại Việt Nam, đẩy mạnh tuyển dụng kỹ sư

eMagazine

Qualcomm xây trung tâm R&D chuẩn toàn cầu tại Việt Nam, đẩy mạnh tuyển dụng kỹ sư

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

TAL chốt thời điểm trả cổ tức bằng tiền và phát hành thêm 144 triệu cổ phiếu tăng vốn

Doanh nghiệp niêm yết

2

Ba nội dung quan trọng trong chuyến thăm của Tổng thống Putin tới Trung Quốc

Thế giới

3

Mỹ kêu gọi G7 gây sức ép tài chính lên Iran

Thế giới

4

[Trực tiếp]: Tọa đàm “Đào tạo lại, nâng cao kỹ năng cho người thất nghiệp: Kết nối doanh nghiệp – nhà trường – bảo hiểm thất nghiệp”

Dân sinh

5

Đưa vào vận hành mạng quan trắc cảnh báo sớm bức xạ tại Việt Nam

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy