Giá dầu lùi về vùng 100 USD/thùng sau tin G7, chứng khoán châu Á thoát đáy

Giá dầu thế giới đã thu hẹp mức tăng trong chiều nay (9/3), sau khi có tin nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) trong đó có Mỹ, lên kế hoạch thảo luận về phối hợp xả dự trữ dầu lửa chiến lược...

Các thị trường chứng khoán ở khu vực châu Á cũng thoát khỏi đáy sâu của phiên sau khi bán tháo dữ dội vào buổi sáng do giá dầu tiến sát mốc 120 USD/thùng.

Tờ báo Financial Times dẫn nguồn thạo tin cho biết các bộ trưởng tài chính thành viên G7 sẽ có một cuộc điện đàm vào lúc 8h30 tối nay theo giờ Mỹ để thảo luận về ý tưởng xả dự trữ dầu để tăng cung cho thị trường và về tác động của của xung đột quân sự ở Trung Đông.

Vào buổi sáng, giá dầu Brent giao sau tại thị trường London tăng gần 30%, đạt xấp xỉ 119 USD/thùng, mức cao nhất kể từ giữa năm 2022 - thời điểm chiến tranh giữa Nga và Ukraine gây ra cuộc khủng hoảng gần đây nhất trên thị trường năng lượng toàn cầu.

Lúc 15h10 chiều, giá dầu WTI giao sau tại Mỹ giao dịch ở mức gần 103 USD/thùng, tăng hơn 13% so với mức chốt tuần trước. Giá dầu Brent giao dịch ở mức hơn 107 USD/thùng, tăng gần 16%.

Biến động thị trường cho thấy mối bất an cao độ của giới đầu tư toàn cầu khi chiến tranh lan rộng ở Trung Đông.

Ngày đầu tuần, Chính phủ Mỹ đã ra lệnh sơ tán toàn bộ nhân sự không khẩn cấp khỏi Saudi Arabia. Sứ quán Mỹ tại Riyadh gia tăng mức độ cảnh báo về nguy cơ khủng bố và tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái từ Yemen và Iran. Đây là lệnh sơ tán đầu tiên của Chính phủ Mỹ tại Saudi Arabia kể từ khi xung đột nổ ra.

Quân đội Israel tuyên bố đã bắt đầu một làn sóng các cuộc tấn công mới nhằm vào cơ sở hạ tầng ở khu vực miền Trung Iran. Trước đó, Israel đã tấn công nhiều cơ sở dầu lửa của Iran vào ngày Chủ nhật, đánh dấu đợt tấn công đầu tiên nhằm vào hạ tầng dầu khí của Iran kể từ khi chiến sự bắt đầu.

Trong khi đó, giao thông eo biển Hormuz vẫn gián đoạn. Tàu bè đã tránh đi qua đoạn đường biển huyết mạch này từ tuần trước, sau khi Iran tuyên bố đóng cửa eo biển và cảnh báo sẽ tấn công các con tàu tìm cách đi qua Hormuz. Do eo Hormuz đóng cửa, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Kuwait và Iraq đều đã phải cắt giảm sản lượng dầu vì dầu bơm lên không còn chỗ để chứa.

Trao đổi với hãng tin CNBC, ông Clayton Siegle, Chủ tịch phụ trách mảng năng lượng và địa chính trị tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và chiến lược (CSIS), nhận định: “Thời gian ân hạn mà thị trường có được trong phần lớn thời gian của tuần trước, khoảng thời gian mà nhà đầu tư tin rằng mọi thứ sẽ không vượt khỏi tầm kiểm soát và ảnh hưởng lan rộng trong nền kinh tế, rõ ràng đã chấm dứt. Có khả năng chúng ta sẽ ở trong thời gian khủng hoảng dài hơn, và thị trường đang điều chỉnh cho phù hợp với thực tế đó”.

Ngoài ra, theo hãng tin Bloomberg, giá dầu còn dịu đi sau khi có tin Saudi Arabia có động thái cung ứng thêm dầu thô ra thị trường qua đường ống dẫn dầu Yanbu đi qua Biển Đỏ. Lượng dầu cung ứng thêm là khoảng 4,6 triệu thùng.

Trong phiên sáng nay, chứng khoán châu Á bán tháo dữ dội. Tại thị trường Hàn Quốc, cơ chế ngắt mạch giao dịch được kích hoạt lần thứ hai trong vòng 4 phiên trở lại đây, khiến giao dịch tạm ngưng trong 20 phút sau khi chỉ số Kospi giảm hơn 8%.

Kết thúc phiên đầu tuần, Kospi giảm gần 6%, dẫn đầu là hai cổ phiếu chip Samsung Electronics với mức giảm hơn 7,8% và Hynix với mức giảm hơn 9,5%. Trước đó, thị trường Hàn Quốc có phiên giảm 12% vào hôm thứ Tư tuần trước, đánh dấu phiên giảm mạnh nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán nước này.

Chỉ số Nikkei 225 của chứng khoán Nhật Bản chốt phiên với mức giảm 5,2%; ASX 200 của Australia giảm gần 2,9%; Hang Seng của Hồng Kông giảm gần 1,4%; Shanghai Composite Index của Trung Quốc đại lục giảm gần 0,7%.

Ông Kim Yong-bae, một nghị sỹ đảng cầm quyền của Hàn Quốc, nói rằng ngành công nghiệp chip của nước này đang lo ngại rằng xung đột ở Iran sẽ dẫn tới giá năng lượng và các chi phí đầu vào khác tăng cao. Ngoài ra, sản xuất chip có thể bị gián đoạn nếu nguồn cung của những nguyên liệu như helium từ Trung Đông bị cắt đứt.

Tại thị trường Nhật Bản, mức giảm lớn nhất trong phiên này cũng thuộc về các cổ phiếu trong lĩnh vực công nghệ, như Softbank giảm 9,8%; Advantest và Lasertec giảm tương ứng 11% và 8%.

Việc chứng khoán Trung Quốc ghi nhận mức giảm ít hơn được cho là xuất phát từ việc nước này được đánh giá là có khả năng chống chịu tốt hơn trong cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay.

Sắc đỏ cũng phủ khắp các thị trường chứng khoán châu Âu ngay khi giao dịch vừa bắt đầu vào lúc hơn 15h chiều nay theo giờ Việt Nam. Mức giảm từ 2-2,5% được ghi nhận ở hầu hết các thị trường chủ chốt của khu vực, và chỉ số Stoxx600 của toàn châu Âu giảm 2,2%.

Trên thị trường Mỹ, các chỉ số tương lai báo hiệu một phiên giảm sâu nữa vào đêm nay. Dow Jones tương lai có lúc giảm 1,75%, trong khi S&P 500 tương lai và Nasdaq cùng giảm khoảng 1,6%.