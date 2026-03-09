Dự kiến trình duyệt đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm vào 30/3

Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội cùng Liên danh tư vấn vừa báo cáo tiến độ và nội dung triển khai nghiên cứu lập Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Theo kế hoạch, các sản phẩm sẽ lấy ý kiến của các sở, ngành, địa phương và chuyên gia trước khi hoàn thiện. Dự kiến, đồ án quy hoạch được trình duyệt vào ngày 30/3 tới…

Báo cáo tiến độ, ông Lưu Quang Huy, Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội - đơn vị đứng đầu Liên danh tư vấn, cho biết: "Ngay sau khi Thành phố phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, các đơn vị đã tập trung làm việc nhằm đáp ứng tiến độ yêu cầu".

Đến ngày 6/3 có 1 Bộ, 17 sở, ban, ngành cùng 60 phường, xã đã cung cấp dữ liệu, tài liệu cho Liên danh tư vấn phục vụ nghiên cứu. Trên cơ sở đó, đơn vị tư vấn đang hoàn thành các sản phẩm và gửi xin ý kiến các sở, ngành, địa phương.

Theo kế hoạch, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội sẽ gửi mã QR để các đơn vị, sở, ngành tra cứu, nghiên cứu tài liệu trong thời gian tối đa 10 ngày. Việc lấy ý kiến tại phường, xã tối đa 20 ngày. Trong thời gian chờ lấy ý kiến, nhóm Liên danh sẽ hoàn thiện nội dung nghiên cứu.

Giai đoạn tiếp theo, Liên danh tổ chức các hội thảo, tọa đàm nhằm lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học, đồng thời, tiếp nhận thêm ý kiến từ đại diện các tỉnh trong Vùng Thủ đô. Dự kiến, đồ án quy hoạch hoàn thiện và trình duyệt theo đúng kế hoạch vào ngày 30/3 tới.

Đại diện đơn vị tư vấn trình bày tại buổi làm việc. Ảnh: hanoi.gov

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội cùng các đơn vị tư vấn quốc tế cũng báo cáo nội dung công việc thực hiện theo nhiệm vụ được giao, đồng thời đề xuất một số nội dung cần nghiên cứu sâu hơn.

Thay mặt chủ đầu tư, ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, đánh giá cao sự phối hợp triển khai giữa các đơn vị tư vấn trong thời gian qua và nhận định khả năng có được sản phẩm trọn vẹn để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 tới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn phát biểu. Ảnh: hanoi.gov

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn cho biết do khối lượng nghiên cứu lớn, đòi hỏi đa ngành, đa lĩnh vực chuyên sâu, tạo tính hệ thống trong triển khai, nên các đơn vị tư vấn cần tiếp tục lượng hóa rõ hơn nhiều nội dung công việc.

Nhấn mạnh mốc thời gian hoàn thành sản phẩm là ngày 30/3; kết thúc hồ sơ bản vẽ trước ngày 15/4, Phó Chủ tịch Thường trực yêu cầu phải đảm bảo đồng bộ với việc hoàn thành thể chế của Thủ đô cho thời kỳ mới, gồm: Nghị quyết của Bộ Chính trị thay thế Nghị quyết số 15-NQ/TW về phát triển Thủ đô dài hạn trong kỷ nguyên mới và Luật Thủ đô sửa đổi thay thế Luật Thủ đô năm 2024.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn lưu ý Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm thể hiện những nội dung khung, chiến lược, tổng thể và tổng quát, còn lại tầng bậc các hệ thống quy hoạch triển khai tuân thủ hai luật: Luật Quy hoạch năm 2025 và Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn năm 2024. Vì vậy, sản phẩm Quy hoạch tổng thể Thủ đô cần có quy định về tổ chức triển khai các quy hoạch cấp dưới.

Bên cạnh đó, trên tinh thần Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội, thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô và Nghị quyết số 84/2025/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội quy định nội dung, định mức chi phí, đơn giá, thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể Thủ đô, yêu cầu các đơn vị tư vấn nước ngoài hỗ trợ Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội chuẩn hóa thành phần hồ sơ pháp lý.

Trong đó, phần thuyết minh tổng hợp về Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm được tích hợp từ Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Hệ thống bản vẽ và minh họa khu vực đô thị được củng cố, thể hiện đúng tính chất của hai quy hoạch nêu trên kết hợp theo tỷ lệ 1/25.000 và minh họa khu vực đô thị theo tỷ lệ 1/10.000, bảo đảm tính hoàn chỉnh, toàn diện; củng cố Báo cáo đánh giá tác động môi trường, thực hiện mô hình 4D thể hiện rõ những mốc phát triển của Thủ đô theo trục thời gian…