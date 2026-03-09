Dự kiến trình duyệt đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm vào 30/3
Thanh Xuân
09/03/2026, 15:18
Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội cùng Liên danh tư vấn vừa báo cáo tiến độ và nội dung triển khai nghiên cứu lập Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Theo kế hoạch, các sản phẩm sẽ lấy ý kiến của các sở, ngành, địa phương và chuyên gia trước khi hoàn thiện. Dự kiến, đồ án quy hoạch được trình duyệt vào ngày 30/3 tới…
Báo cáo tiến độ, ông Lưu Quang
Huy, Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội - đơn vị đứng đầu Liên danh tư
vấn, cho biết: "Ngay sau khi Thành phố phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, các đơn vị
đã tập trung làm việc nhằm đáp ứng tiến độ yêu cầu".
Đến ngày 6/3 có 1 Bộ, 17 sở,
ban, ngành cùng 60 phường, xã đã cung cấp dữ liệu, tài liệu cho Liên danh tư vấn
phục vụ nghiên cứu. Trên cơ sở đó, đơn vị tư vấn đang hoàn thành các sản phẩm và
gửi xin ý kiến các sở, ngành, địa phương.
Theo kế hoạch, Viện Quy hoạch xây
dựng Hà Nội sẽ gửi mã QR để các đơn vị, sở, ngành tra cứu, nghiên cứu tài liệu
trong thời gian tối đa 10 ngày. Việc lấy ý kiến tại phường, xã tối đa 20 ngày.
Trong thời gian chờ lấy ý kiến, nhóm Liên danh sẽ hoàn thiện nội dung nghiên cứu.
Giai đoạn tiếp theo, Liên danh tổ
chức các hội thảo, tọa đàm nhằm lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà
khoa học, đồng thời, tiếp nhận thêm ý kiến từ đại diện các tỉnh trong Vùng Thủ
đô. Dự kiến, đồ án quy hoạch hoàn thiện và trình duyệt theo đúng kế hoạch vào
ngày 30/3 tới.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo Viện
Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội cùng các đơn vị tư vấn quốc tế
cũng báo cáo nội dung công việc thực hiện theo nhiệm vụ được giao, đồng thời đề
xuất một số nội dung cần nghiên cứu sâu hơn.
Thay mặt chủ đầu tư, ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, đánh giá cao sự phối hợp triển
khai giữa các đơn vị tư vấn trong thời gian qua và nhận định khả năng có được
sản phẩm trọn vẹn để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt vào cuối
tháng 3, đầu tháng 4 tới.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc,
Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn cho biết do khối lượng nghiên cứu lớn, đòi hỏi đa ngành, đa lĩnh vực
chuyên sâu, tạo tính hệ thống trong triển khai, nên các đơn vị tư vấn cần tiếp
tục lượng hóa rõ hơn nhiều nội dung công việc.
Nhấn mạnh mốc thời gian hoàn
thành sản phẩm là ngày 30/3; kết thúc hồ sơ bản vẽ trước ngày 15/4, Phó Chủ tịch
Thường trực yêu cầu phải đảm bảo đồng bộ với việc hoàn thành thể chế của Thủ đô
cho thời kỳ mới, gồm: Nghị quyết của Bộ Chính trị thay thế Nghị quyết số
15-NQ/TW về phát triển Thủ đô dài hạn trong kỷ nguyên mới và Luật Thủ đô sửa đổi
thay thế Luật Thủ đô năm 2024.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND
Thành phố Dương Đức Tuấn lưu ý Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm thể
hiện những nội dung khung, chiến lược, tổng thể và tổng quát, còn lại tầng bậc
các hệ thống quy hoạch triển khai tuân thủ hai luật: Luật Quy hoạch năm 2025 và
Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn năm 2024. Vì vậy, sản phẩm Quy hoạch tổng thể
Thủ đô cần có quy định về tổ chức triển khai các quy hoạch cấp dưới.
Bên cạnh đó, trên tinh thần Nghị
quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội, thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù
để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô và Nghị quyết số
84/2025/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội quy định nội dung, định mức chi phí,
đơn giá, thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh
Quy hoạch tổng thể Thủ đô, yêu cầu các đơn vị tư vấn nước ngoài hỗ trợ Viện Quy
hoạch xây dựng Hà Nội, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội chuẩn
hóa thành phần hồ sơ pháp lý.
Trong đó, phần thuyết minh tổng hợp
về Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm được tích hợp từ Quy hoạch Thủ đô
Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh Quy hoạch chung
Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.
Hệ thống bản vẽ và minh họa khu vực
đô thị được củng cố, thể hiện đúng tính chất của hai quy hoạch nêu trên kết hợp
theo tỷ lệ 1/25.000 và minh họa khu vực đô thị theo tỷ lệ 1/10.000, bảo đảm
tính hoàn chỉnh, toàn diện; củng cố Báo cáo đánh giá tác động môi trường, thực
hiện mô hình 4D thể hiện rõ những mốc phát triển của Thủ đô theo trục thời
gian…
Hà Nội dự kiến đấu giá 27 thửa đất tại xã Tiến Thắng vào ngày 21/3
16:00, 05/03/2026
Hà Nội: UBND phường Hồng Hà tạm dừng cấp phép xây dựng trong phạm vi dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng
14:16, 04/03/2026
Hà Nội xếp hạng thêm 37 di tích, siết chặt quản lý khu vực bảo vệ
Lâm Đồng xây dựng kế hoạch phát triển hơn 17.000 căn nhà ở xã hội
Thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-CP của Chính phủ, chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội của tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2026 – 2030 tổng cộng là 9.637 căn, tuy nhiên, để bù số căn chưa hoàn thành của giai đoạn trước, tỉnh đã xây dựng kế hoạch cao hơn, với mục tiêu hoàn thành 17.219 căn trong giai đoạn 2026 – 2030…
Tín dụng và lãi suất thúc đẩy quá trình sàng lọc thị trường bất động sản
Thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào giai đoạn điều chỉnh khi nguồn cung dần cải thiện, trong khi dòng vốn tín dụng và mặt bằng lãi suất có nhiều biến động. Những thay đổi này không chỉ ảnh hưởng đến nhịp vận động của thị trường mà còn thúc đẩy quá trình sàng lọc và tái cấu trúc các chủ thể tham gia…
Thanh tra phát hiện nhiều sai phạm quản lý đất đai tại TP. Cần Thơ
Thanh tra TP. Cần Thơ vừa công bố kết luận thanh tra về quản lý nhà, đất công, chỉ ra hàng loạt vi phạm nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ lãng phí và thất thoát tài sản nhà nước…
Centa Riverside: Biệt thự ven sông khan hiếm thu hút đầu tư với giá dưới 20 tỷ đồng
Biệt thự ven sông đang trở thành điểm nóng đầu tư nhờ giá trị sản phẩm cao cấp kết hợp với nguồn cung hạn chế trên thị trường. Tại cửa ngõ Hà Nội, Centa Riverside nổi bật trong phân khúc biệt thự dưới 20 tỷ đồng – phân khúc đang ngày càng khan hiếm.
Từ dịch chuyển đến “sống đủ tại một nơi”: Cuộc trải nghiệm đô thị của cư dân toàn cầu
Thay vì dịch chuyển liên tục để tìm kiếm sự mới mẻ, họ khao khát một hệ sinh thái đa chiều, nơi mọi chức năng từ làm việc, vui chơi đến giải trí đều được tích hợp hoàn hảo trong cùng một tọa độ đô thị tiện nghi.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: