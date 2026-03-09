Nhà đầu tư quốc tế tìm cơ hội tại Venezuela

Hàng chục nhà đầu tư Mỹ và quốc tế dự kiến tới Venezuela để thăm dò cơ hội đầu tư trong bối cảnh quốc gia này đang trải qua những thay đổi nhanh chóng sau khi cựu Tổng thống Nicolas Maduro bị Mỹ bắt giữ...

Theo một số nguồn tin của hãng tin Reuters, trong vài tuần tới, hàng chục nhà đầu tư Mỹ và quốc tế - từ các nhà quản lý quỹ phòng hộ tới nhà đầu tư năng lượng - dự kiến sẽ tới Venezuela để gặp một số quan chức cấp cao và lãnh đạo doanh nghiệp nước này, qua đó thăm dò cơ hội đầu tư.

Một nguồn tin trong giới đầu tư cho biết hiện có 3 chuyến đi dành cho nhà đầu tư do các công ty tư vấn khác nhau tổ chức. Trong đó, công ty nghiên cứu Trans-National Research có trụ sở tại New Jersey, Mỹ, và Orinoco Research có trụ sở tại Caracas, Venezuela, đang lên kế hoạch cho các chuyến đi tương tự như chương trình mà công ty tư vấn Signum Global Advisors từng triển khai trước đó.

Theo các nhà phân tích, sự quan tâm của giới đầu tư đối với Venezuela đã tăng mạnh kể từ khi Mỹ bắt giữ cựu Tổng thống Nicolas Maduro hồi tháng 1. Quốc gia này hiện sở hữu trữ lượng dầu mỏ đã được chứng minh lớn nhất thế giới, đồng thời đang gánh khối nợ hơn 100 tỷ USD cần tái cơ cấu.

Việc Washington và Caracas nhất trí khôi phục quan hệ ngoại giao hôm thứ Năm tuần trước (5/3) được xem là một bước tiến quan trọng trong quá trình nối lại quan hệ giữa Mỹ với Venezuela - nền kinh tế từng thuộc nhóm thịnh vượng nhất khu vực Latin.

“Venezuela đang mở ra một cơ hội đầu tư lớn”, ông Jesse Cole, Chủ tịch quỹ Sky Drop Capital, nhận xét và cho biết ông dự kiến sẽ tới nước này trong thời gian tới.

Ông Cole đánh giá Venezuela đặc biệt hấp dẫn trong các lĩnh vực năng lượng, tài chính và công nghệ. Ông từng điều hành một cơ sở sản xuất tại Venezuela từ năm 1998 nhưng rời khỏi đây vào năm 2011, sau khi làn sóng quốc hữu hóa kéo dài nhiều năm dưới thời cựu Tổng thống Hugo Chavez khiến nhiều nhà đầu tư nước ngoài tháo chạy.

Theo ông Cole, môi trường đầu tư tại Venezuela đang cải thiện nhanh chóng và bắt đầu thu hút sự quan tâm của các công ty quản lý tài sản gia đình, các cá nhân siêu giàu và quỹ đầu tư tư nhân, với quy mô dự kiến của mỗi khoản đầu tư từ 25 triệu đến 100 triệu USD.

“Venezuela nơi tôi từng rời khỏi có lẽ không còn là đất nước mà tôi sắp trở lại”, ông Cole nói.

Một nguồn tin của Reuters cho biết công ty Trans-National Research đang lên kế hoạch cho một chuyến đi tới Venezuela trong hai ngày 16-17/3.

Ông Marc Zeepvat, Chủ tịch kiêm Giám đốc nghiên cứu của Trans-National, xác nhận công ty có tổ chức chuyến đi này nhưng không tiết lộ lịch trình cụ thể hay chương trình làm việc chi tiết. Ông cho biết Trans-National chuyên hỗ trợ nhà đầu tư xây dựng quan hệ tại các thị trường cận biên.

“Điều các nhà đầu tư quan tâm rõ ràng là đánh giá mức độ ổn định của Venezuela, cả về kinh tế vĩ mô lẫn chính trị”, ông Zeepvat nói.

Trong khi đó, ông Elias Ferrer, nhà sáng lập Orinoco Research, cũng đang chuẩn bị một chuyến đi khác dành cho nhà đầu tư vào tháng 4. Ông cho biết một số quan chức cấp cao của Venezuela sẽ tham gia các cuộc gặp riêng với nhà đầu tư. Thành phần tham dự chủ yếu là các trái chủ muốn thu thập thêm thông tin và trao đổi quan điểm về quá trình tái cơ cấu nợ của nước này. Bên cạnh đó, một số nhà đầu tư trong lĩnh vực dầu mỏ và bất động sản cũng đăng ký tham gia.

Theo ông Ferrer, phần lớn người đăng ký sự kiện kéo dài 2 ngày này - với mức phí 7.000 USD/người - là nhà đầu tư Mỹ và công ty của ông sẽ hỗ trợ họ xin thị thực. Sau chương trình làm việc, đoàn còn có chuyến đi tới quần đảo Los Roques gần đó để du lịch.

Trong khi đó, công ty Signum Global Advisors dự kiến tổ chức một hội nghị từ ngày 22-24/3 tại Venezuela với sự tham gia của 55 người.

“Venezuela đang có một số lợi thế lớn, nổi bật là trữ lượng năng lượng dồi dào và sự hậu thuẫn từ Mỹ”, ông Charles Myers, Chủ tịch kiêm nhà sáng lập Signum, nhận định.

Ông Myers cho biết khoảng một nửa số người tham gia chương trình này là đại diện của các công ty quản lý tài sản và quỹ phòng hộ. Nhiều đơn vị trong số đó đang nắm giữ hoặc mới mua trái phiếu do Chính phủ Venezuela hoặc tập đoàn dầu khí quốc doanh PDVSA phát hành. Các trái phiếu này thuộc nhóm nợ vỡ nợ từ năm 2017.

Việc Mỹ bắt giữ cựu Tổng thống Maduro hồi tháng 1 đã làm thay đổi đáng kể cách giới đầu tư nhìn nhận về Venezuela. Diễn biến này không chỉ làm dấy lên kỳ vọng về một đợt tái cơ cấu nợ quy mô lớn, mà còn mở ra triển vọng rót vốn vào nhiều lĩnh vực như khai khoáng, năng lượng, bất động sản và du lịch tại quốc gia này.

Tuy nhiên, không phải nhà đầu tư nào cũng sẵn sàng tới Caracas vào thời điểm này. Ông Petar Atanasov, đồng phụ trách nghiên cứu trái phiếu chính phủ tại quỹ phòng hộ Gramercy Funds Management - đơn vị hiện có các khoản đầu tư dài hạn tại Venezuela - cho biết quỹ này hiện chưa tính tới việc sang Venezuela. Theo ông, nếu tình hình tiếp tục bình thường hóa, một chuyến đi có thể được cân nhắc trong tương lai không xa. Dù vậy, tâm lý thận trọng của một bộ phận nhà đầu tư đối với Venezuela vẫn chưa biến mất.

Một trở ngại lớn là các biện pháp trừng phạt nhằm vào nước này. Washington hiện vẫn chưa dỡ bỏ trừng phạt đối với Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez và một số quan chức cấp cao khác của Venezuela, khiến nhà đầu tư chưa thể dễ dàng tiến hành giao dịch.

“Ở thời điểm hiện tại, các giao dịch thực tế vẫn chưa thể diễn ra”, ông Zeepvat của Trans-National cho biết, đồng thời nhấn mạnh rằng công ty phải tránh tư vấn hoặc cung cấp dịch vụ cho bất kỳ đối tác nào đang nằm trong diện bị trừng phạt.