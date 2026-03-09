Thị trường xăng dầu trong nước ổn định, nỗ lực đảm bảo không đứt gãy nguồn cung

Theo thông tin từ Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng, ngày 8/3, trong những ngày vừa qua, do tâm lý lo sợ giá xăng dầu tăng cao và đứt gãy nguồn cung, người dân đổ xô đi mua hàng, tích trữ xăng dầu bằng nhiều hình thức như mua bằng can, phi, mang xe ô tô tải bốn chân xếp hàng đi đổ dầu ở các cây Petrolimex và quay đầu đổ ở các cửa hàng khác, góp phần làm nhu cầu mua xăng dầu tăng đột biến trong thời gian ngắn...

Hiện tượng này xảy ra nhiều ở khu vực các tỉnh phía Bắc, nhất là địa bàn Hà Nội, các tỉnh phía Nam và miền Trung ít hơn. Để có động lực cho các thương nhân nhập khẩu xăng dầu và chấm dứt tình trạng găm hàng chờ tăng giá, liên bộ Công thương – Tài chính đã điều chỉnh giá xăng dầu trong nước bám sát với diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới.

Cụ thể, tình hình xăng dầu theo báo cáo nhanh từ Sở Công Thương các tỉnh/thành phố sau thời điểm điều hành giá xăng dầu lúc 15h ngày 07/03/2026 như sau:

Thành phố Hà Nội: Các doanh nghiệp đầu mối trên địa bàn (Petrolimex, PVOIL, Tổng công ty Xăng dầu quân đội) báo cáo nguồn cung hiện tại và dự báo những ngày tới ổn định; lượng bán ra hàng ngày từ 4/3/2026 đến 8/3/2026 tăng 50% so với bình quân tháng 01/2026.

Về thực trạng tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu: Ngày 07/03 có 17 cửa hàng ngưng kinh doanh một số mặt hàng, tuy nhiên chiều ngày 07/3/2026 đã bán đủ tất cả các mặt hàng do bổ sung nguồn cung. Trên địa bàn Hà Nội xuất hiện hiện tượng người dân mang can, thùng đến mua xăng tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu để tích trữ, xuất hiện tình trạng bán xăng dầu bằng chai lọ tại khu vực gần các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Chi cục QLTT HN hiện đang phối hợp với UBND xã, phường kiểm tra, xử lý.

Thành phố Hồ Chí Minh: Tình hình kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tương đối ổn định, các cửa hàng xăng dầu vẫn mở cửa hoạt động bình thường để phục vụ nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp, chưa phát hiện tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bán bất hợp lý.

Thành phố Cần Thơ: Qua công tác nắm địa bàn, hoạt động kinh doanh của các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn hoạt động bình thường; nguồn cung ứng cơ bản đáp ứng cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng và đi lại của người dân. Do ảnh hưởng của chiến sự Trung Đông, các thương nhân đầu mối đang nỗ lực duy trì nguồn cung ứng xăng dầu; để phòng chống cháy nổ, các cửa hàng bán lẻ xăng dầu hiện hạn chế bán cho khách hàng sử dụng phi, can để mua về tích trữ; trên địa bàn không xảy ra các trường hợp đầu cơ, găm hàng, chờ tăng giá; đa số các cửa hàng kinh doanh xăng dầu đều nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật.

Thành phố Hải Phòng: Trên địa bàn thành phố Hải Phòng, hiện có 10 kho xăng dầu với tổng dung tích gần 467.700 m3, gần 498 cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu với 02 thương nhân đầu mối, 5 thương nhân nhận ủy quyền là thương nhân đầu mối, 16 thương nhân phân phối, gần 250 thương nhân kinh doanh bán lẻ, hiện vẫn đáp ứng và duy trì nguồn cung xăng dầu cho địa bàn thành phố.

Đối với các thương nhân kinh doanh bán lẻ tại thành phố Hải Phòng (trong đó các doanh nghiệp thuộc đơn vị Nhà nước như Petrolimex, PVOIL, xăng dầu quân đội, công ty nông sản Agrixim với hệ thống 146 cửa hàng, 56 hệ thống đại lý, nhượng quyền; sản lượng cung ứng chiếm trên 55% thị phần bán lẻ xăng dầu). Hiện tại thị trường ổn định, không có hiện tượng đứt gãy nguồn cung.

Thành phố Đà Nẵng: Qua công tác giám sát, nắm tình hình và kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, nhìn chung thị trường xăng dầu cơ bản ổn định, nguồn cung tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu được đảm bảo, không ghi nhận tình trạng gián đoạn nguồn hàng, đầu cơ, găm hàng hoặc tăng giá trái quy định.

Hoạt động kinh doanh xăng dầu của các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối và cửa hàng bán lẻ diễn ra bình thường; việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết được thực hiện theo quy định.

Thành phố Huế: Đến nay, trên địa bàn thành phố có 128 cửa hàng xăng dầu bán lẻ đang hoạt động, đa số các cửa hàng xăng dầu vẫn hoạt động bình thường, chưa có cửa hàng xăng dầu nào xin tạm dừng hoạt động và nguồn cung ứng vẫn đảm bảo cho tiêu dùng và người dân.

Tỉnh Nghệ An: Thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An, các thương nhân đầu mối, phân phối xăng dầu vẫn đang cung ứng đủ xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống, duy trì hoạt động tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu, cung ứng kịp thời, đầy đủ xăng dầu, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và sản xuất trên địa bàn và chưa xảy ra tình trạng đứt gãy nguồn cung cục bộ.

Tỉnh Thanh Hóa: Hiện nay, nguồn cung xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cơ bản được các doanh nghiệp đầu mối và thương nhân phân phối bảo đảm, dự kiến đáp ứng nhu cầu tiêu dùng đến hết tháng 3. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại các doanh nghiệp đầu mối và thương nhân phân phối chưa có thông tin về kế hoạch đặt hàng cho tháng 4. Thời gian gần đây, sản lượng bán ra tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tăng mạnh, bình quân tăng khoảng 80%–100% so với thời gian trước; cá biệt hệ thống phân phối của Petrolimex ghi nhận mức tăng trên 100%.

Tỉnh An Giang: Các thương nhân phân phối chỉ cung cấp theo kế hoạch thường ngày cho các cửa hàng trong hệ thống, theo phản ánh của thương nhân phân phối sản lượng đảm bảo trong vòng 7-10 ngày. tuy nhiên lượng tiêu thụ trực tiếp tại các cửa hàng xăng dầu và sản lượng tiêu thụ đối với sản xuất nông nghiệp (vào mùa thu hoạch lúa), các dự án lớn đặc biệt các công trình APEC ở Phú Quốc tăng rất nhiều, nguy cơ ảnh hường đến tiến độ các dự án.

Một số tỉnh như Bắc Ninh, Thái Nguyên, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Gia Lai:

Có hiện tượng tích trữ dầu diesel dưới hình thức các xe ô tô tải bốn chân xếp hàng đi đổ dầu ở các cây Petrolimex và quay đầu đổ ở các cửa hàng khác. Các lực lượng chức năng của địa phương đã hết sức tích cực để đảm bảo nguồn cung ko bị gián đoạn.

Theo thông tin ghi nhận từ các Sở Công Thương, từ ngày 08/3/2026, sau khi liên Bộ Công Thương – Tài chính điều chỉnh giá bán xăng dầu, tình trạng mua tích trữ đã giảm. Tuy nhiên, ngày 08/3/2026, ở một số tỉnh như Tây Ninh, Gia Lai, Nghệ An, tại địa bàn các xã biên giới xuất hiện người dân sang Việt Nam mua xăng dầu do giá của Việt Nam đang rẻ hơn:

Campuchia giá xăng Ron 95: 31.000VNĐ (Việt Nam 27.047VND); Diesel: 25.000VND (Chính phủ chưa cho tăng giá dầu, dự kiến tuần tới điều chỉnh).

Lào giá: Xăng Ron 95: 39.000VNĐ; Diesel: 36.600 VNĐ (Việt Nam 30.239 VND). Ở Lào đã thiếu nguồn cung do Thái Lan đã hạn chế bán, nhiều cửa hàng đóng cửa.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết hai cơ quan này sẽ tiếp tục theo dõi, bám sát giá xăng dầu thị trường và tình hình cung cấp xăng dầu trong nước để phản ánh kịp thời trong thời gian tới.