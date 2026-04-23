Thứ Năm, 23/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Giá dầu tăng gây thiệt hại cho Mỹ nhiều hơn với Trung Quốc

Ngọc Trang

23/04/2026, 11:11

Dù Trung Quốc phụ thuộc lớn vào năng lượng nhập khẩu, đây không phải điểm yếu chí mạng của nước này như suy nghĩ của nhiều người...

Ảnh minh họa - Ảnh: Getty Images

Nhiều ý kiến cho rằng khi nguồn cung thắt chặt vì chiến sự Iran đẩy giá dầu leo thang, Mỹ - với vị thế là nước xuất khẩu ròng các sản phẩm dầu mỏ - sẽ ít chịu tổn thương. Trong khi đó, Trung Quốc - nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới - mới là bên đối mặt rủi ro lớn hơn.

Tuy nhiên, ông Marko Papic, chiến lược gia địa chính trị của công ty nghiên cứu đầu tư toàn cầu BCA Research, cho rằng nhận định này chưa phản ánh đúng thực tế.

“Quan điểm rằng Mỹ có thể cắt nguồn cung dầu của Trung Quốc và làm suy yếu khả năng tiếp cận dầu thô của nước này là hoàn toàn thiếu thực tế. Không có kịch bản nào mà giá dầu tăng vọt lại có lợi cho Mỹ. Trái lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể chịu ảnh hưởng tiêu cực do lạm phát nhiều hơn so với giới lãnh đạo Trung Quốc”, ông Papic nhận xét với trang tin MarketWatch.

Theo ông Papic, dù Trung Quốc phụ thuộc lớn vào năng lượng nhập khẩu, đây không phải điểm yếu chí mạng của nước này như suy nghĩ của nhiều người. Nhờ duy trì mạng lưới nguồn cung đa dạng, Trung Quốc vẫn có thể xoay sang các nhà cung cấp khác ngay cả khi Mỹ chặn dòng chảy dầu thô từ Iran hoặc Venezuela.

Ông Papic cho rằng Trung Quốc không chỉ có thể tăng mua từ các nhà cung cấp lớn như Nga và Saudi Arabia, mà còn có thể tiếp cận dầu được vận chuyển qua mạng lưới tàu “bóng đêm” - tức các tàu chở dầu bị trừng phạt hoặc né lệnh trừng phạt - đi qua những điểm trung chuyển như Malaysia.

“Do đó, ngay cả khi một phần nguồn cung bị gián đoạn, Trung Quốc vẫn còn nhiều kênh khác để bù đắp thiếu hụt”, vị chuyên gia chỉ ra.

Ông Papic cũng nhấn mạnh rằng dầu thô là mặt hàng có thể mua bán và thay thế lẫn nhau trên thị trường toàn cầu. Vì vậy, Iran và Venezuela không bán được dầu cho Trung Quốc, lượng dầu đó sẽ chảy sang các thị trường khác, còn Trung Quốc sẽ chuyển sang mua từ những nguồn cung khác. Theo ông, chỉ khi cả thế giới cùng đồng loạt ngừng bán dầu cho Trung Quốc thì nước này mới thực sự chịu cú sốc lớn - nhưng đó là kịch bản gần như không thể xảy ra.

“Trung Quốc có thể không còn mua được dầu bị trừng phạt với mức giá rẻ như trước, nhưng phần chi phí tăng thêm này không quá lớn nếu xét trên tổng thể. Một lợi thế khác của Trung Quốc là các nhà máy lọc dầu của nước này có thể điều chỉnh khá nhanh để xử lý nhiều loại dầu thô khác nhau. Nhờ những yếu tố này, cùng với cơ chế điều phối tập trung của nhà nước, Trung Quốc có thể thích ứng nhanh hơn và linh hoạt hơn trong việc tìm kiếm nguồn cung mới”, ông Papic chỉ ra.

Ông Papic cũng cho rằng nhiều người đang nhầm khi xem Mỹ là nước xuất khẩu ròng dầu thô. Theo ông, Mỹ xuất khẩu ròng các sản phẩm dầu tinh chế, chứ không phải dầu thô - và đây là khác biệt rất quan trọng.

Trên thực tế, Mỹ vẫn phải nhập khẩu ròng dầu thô, trong khi các nhà máy lọc dầu của nước này chủ yếu được thiết kế để xử lý dầu thô nặng. Điều này khiến Mỹ phần nào kém linh hoạt hơn so với Trung Quốc khi phải thay đổi nguồn cung đầu vào.

Ngoài ra, ông Papic cho rằng điểm quan trọng nhất nằm ở cấu trúc của kinh tế Mỹ. Lĩnh vực năng lượng chỉ đóng góp chưa tới 10% GDP và sử dụng khoảng 5% lực lượng lao động, trong khi tiêu dùng mới là động lực chính của nền kinh tế Mỹ, đóng góp gần 3/4 GDP. Vì vậy, nếu giá xăng tăng lên 6,5 USD/gallon ở California hoặc khoảng 4 USD/gallon ở nhiều bang khác tại Mỹ, người dân sẽ buộc phải cắt giảm chi tiêu. Theo ông, đây mới là rủi ro lớn đối với kinh tế lớn nhất thế giới.

Đồng quan điểm, ông Jacob Shapiro, giám đốc nghiên cứu tại công ty Bespoke Group, cho rằng Mỹ “có nhiều thứ để mất hơn” so với Trung Quốc khi giá năng lượng tăng cao.

Giới phân tích đánh giá cao tư duy chiến lược của Trung Quốc trong vấn đề an ninh năng lượng.

“Năm 2020, khi giá dầu rơi xuống mức âm vì đại dịch, Trung Quốc đã tranh thủ mua vào và tích trữ một lượng lớn dầu thô. Phần lớn số dầu này được lưu trữ trong các kho dưới lòng đất. Dù chưa có nhiều đánh giá đáng tin cậy về quy mô chính xác, lượng dầu dự trữ của Trung Quốc được cho là vào khoảng 1,2 tỷ thùng, tương đương 104 ngày sử dụng”, ông Shapiro nhận định.

Trong khi đó, Mỹ không tận dụng cơ hội theo cách tương tự. Dưới cả chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden và chính quyền Tổng thống Trump, nước này đều xả kho dự trữ dầu chiến lược nhằm kiềm chế lạm phát. Vì vậy, ông Shapiro cho rằng trong kịch bản Trung Quốc thực sự không thể nhập được dù chỉ một thùng dầu, Mỹ mới là bên chịu tác động nặng nề hơn.

“Rất nhiều hàng hóa phục vụ đời sống hàng ngày của người Mỹ đều đến từ Trung Quốc”, ông Shapiro chỉ ra.

Chứng khoán Mỹ cao kỷ lục dù giá dầu lại vượt 100 USD/thùng

08:21, 23/04/2026

Chứng khoán Mỹ cao kỷ lục dù giá dầu lại vượt 100 USD/thùng

Các nhà giao dịch cảnh báo về cú sốc nhu cầu do giá dầu tăng cao

07:02, 23/04/2026

Các nhà giao dịch cảnh báo về cú sốc nhu cầu do giá dầu tăng cao

Reuters: Sản lượng dầu của Nga giảm mạnh nhất 6 năm

14:17, 22/04/2026

Reuters: Sản lượng dầu của Nga giảm mạnh nhất 6 năm

Từ khóa:

giá dầu Mỹ thế giới Trung Quốc

Đọc thêm

Vào ngày 22/4, Liên minh châu Âu (EU) đạt được sự đồng thuận về mở khóa khoản vay trị giá 90 tỷ euro (tương đương 106 tỷ USD) cho Ukraine, đồng thời thông qua một gói trừng phạt mới đối với Nga...

Nga và Uzbekistan đã ký kết lộ trình hợp tác trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, đồng thời triển khai các bước thi công ban đầu cho dự án nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Uzbekistan, đánh dấu bước tiến mới trong chương trình phát triển năng lượng của quốc gia Trung Á này…

Trong tháng 3, Trung Quốc xuất khẩu lượng thiết bị năng lượng mặt trời tương đương 68 gigawatt (GW), gấp đôi so với tháng 2. Quy mô này xấp xỉ toàn bộ công suất điện mặt trời hiện có của Tây Ban Nha...

Các nhà giao dịch trên thị trường tài chính toàn cầu đang rút lui khỏi đặt cược vào sự tăng giá của đồng USD, khi những tia hy vọng về việc chấm dứt cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran đang làm giảm sức hấp dẫn của bạc xanh với tư cách một "hầm trú ẩn" an toàn...

Với S&P 500 cao kỷ lục và Nasdaq cũng đang ở gần mức kỷ lục, nhà đầu tư đang bỏ lại phía sau mối lo về cuộc xung đột ở Trung Đông...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

30 nền kinh tế xuất khẩu nhiều nhất thế giới năm 2025, Việt Nam và Thái Lan cùng góp mặt

Thế giới

30 nền kinh tế xuất khẩu nhiều nhất thế giới năm 2025, Việt Nam và Thái Lan cùng góp mặt

Những quốc gia có tỷ lệ dân số tốt nghiệp cao đẳng trở lên cao nhất thế giới

Thế giới

Những quốc gia có tỷ lệ dân số tốt nghiệp cao đẳng trở lên cao nhất thế giới

[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Video

[Trực tiếp] Tọa đàm: "Cú sốc" Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

The Rey Edition: Bài toán đầu tư dài hạn từ sản phẩm hữu hạn

Bất động sản

2

Sửa 4 luật thuế: Nới thẩm quyền điều hành, gia hạn ưu đãi xe điện đến 2030

Tiêu điểm

3

Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 11 tuyến phố theo khung giờ từ 1/7

Kinh tế xanh

4

Du lịch Đất Tổ chuyển mình từ không gian lễ hội

Du lịch

5

Dệt lại thế giới thời trang từ những sợi chỉ ban đầu

Kinh tế xanh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy