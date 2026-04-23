Chứng khoán Mỹ cao kỷ lục dù giá dầu lại vượt 100 USD/thùng

Bình Minh

23/04/2026, 08:21

Với S&P 500 cao kỷ lục và Nasdaq cũng đang ở gần mức kỷ lục, nhà đầu tư đang bỏ lại phía sau mối lo về cuộc xung đột ở Trung Đông...

Ảnh minh họa - Ảnh: Getty/CNBC.

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (22/4), với hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq cùng đóng cửa ở mức cao kỷ lục, nhờ tin thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran được gia hạn và một số báo cáo tài chính khả quan đến từ các công ty niêm yết.

Giá cổ phiếu đi lên ngay cả khi tình trạng bế tắc tiếp diễn ở eo biển Hormuz đẩy giá dầu vượt mốc 100 USD/thùng.

Lúc đóng cửa, S&P 500 tăng 1,05%, chốt ở mức 7.137,9 điểm. Nasdaq tăng 1,64%, đạt 24.657,57 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 340,65 điểm, tương đương tăng 0,69%, chốt ở mức 49.490,03 điểm.

Đến tuần trước, S&P 500 đã lấy lại toàn bộ phần điểm số bị mất kể từ khi chiến tranh giữa Mỹ và Iran nổ ra. Động lực cho sự phục hồi này một phần đến từ niềm tin của các nhà đầu tư rằng Washington và Tehran rốt cuộc sẽ đạt được một thỏa thuận để kết thúc chiến tranh.

Sau khi thị trường đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Ba, Tổng thống Donald Trump tuyên bố gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với Iran, với lý do nội bộ ở Tehran đang có sự “chia rẽ sâu sắc”. Ông Trump nói lệnh ngừng bắn sẽ duy trì cho tới khi giới chức Iran đưa ra được một đề xuất thống nhất với phía Mỹ.

Tuy nhiên, triển vọng đạt thỏa thuận hòa bình vẫn còn mong manh, do Tehran chưa đưa ra bất kỳ cam kết nào và cũng chưa có mốc thời gian nào được chốt để hai bên nối lại đàm phán. Truyền thông nhà nước Iran nói rằng đàm phán với Mỹ chỉ là một “sự lãng phí thời gian”.

Trong khi đó, giao thông qua eo biển Hormuz vẫn trong tình trạng tê liệt, khi cả Mỹ và Iran tiếp tục phong tỏa eo biển này để gây sức ép lên nhau. Vào ngày thứ Tư, Iran tuyên bố đã bắt hai tàu container ở eo biển Hormuz khi những con tàu này cố gắng vượt qua eo biển “mà không được cho phép”.

Sau diễn biến này, giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London - giá tham chiếu của thị trường dầu lửa toàn cầu - tăng hơn 3%, đóng cửa ở mức 101,91 USD/thùng. Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng hơn 3%, chốt ở mức 92,96 USD/thùng.

Ông Bob McNally, Chủ tịch công ty Rapidan Energy, nhận định Tehran đang tự tin rằng họ có ưu thế so với Mỹ. “Họ sẵn sàng chấp nhận khó khăn trong 6 tháng để duy trì sự bế tắc ở eo biển Hormuz, sao cho giá dầu tăng cao hơn”, ông nhận định với hãng tin Reuters.

Diễn biến giá dầu thô Brent giao sau tại London trong 6 tháng qua. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

Tuy nhiên, CEO Ben Fulton của công ty WEBs Investments nhận định rằng với S&P 500 cao kỷ lục và Nasdaq cũng đang ở gần mức kỷ lục, nhà đầu tư đang bỏ lại phía sau mối lo về cuộc xung đột ở Trung Đông. Ông nhận định thị trường chứng khoán Mỹ sẽ dễ dàng có được mức tăng mạnh mẽ hơn các thị trường khác trong thời gian tới, một phần nhờ động lực từ tăng trưởng lợi nhuận khả quan của các công ty niêm yết.

“Đã đến lúc bỏ lại mối lo này. Thị trường sẽ duy trì xu hướng tăng”, ông Fulton nói với hãng tin CNBC.

Mùa báo cáo tài chính quý 1/2026 ở Phố Wall đang có sự khởi đầu tích cực. Trong số các công ty thuộc S&P 500 đã công bố báo cáo tính đến thời điểm này, hơn 80% đạt kết quả tốt hơn dự báo - theo dữ liệu từ FactSet. Phiên ngày thứ Tư, cổ phiếu Boeing tăng 5,5% sau khi hãng chế tạo máy bay này công bố mức lỗ ít hơn dự báo.

Theo dữ liệu từ LSEG, các công ty thuộc S&P 500 có thể đạt mức tăng trưởng lợi nhuận quý 1 khoảng 14% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, do giá dầu neo cao, khả năng lạm phát và lãi suất cao hơn lâu hơn vẫn đang là một mối lo của nhà đầu tư. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, các nhà giao dịch hiện đặt cược khả năng chỉ hơn 30% Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ có một đợt hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong năm nay.

Toàn cảnh mua bán vàng của các ngân hàng trung ương trong 2 tháng đầu năm 2026

Trong khi ngân hàng trung ương của Ba Lan, Uzbekistan và Trung Quốc tiếp tục mua thêm vàng để tăng dự trữ, một số nước khác như Nga và Thổ Nhĩ Kỳ lại bán ra nhằm giảm bớt sức ép kinh tế...

Các nhà giao dịch cảnh báo về cú sốc nhu cầu do giá dầu tăng cao

Các công ty giao dịch dầu lửa hàng đầu thế giới nói rằng sự phá hủy nhu cầu (demand destruction) do tác động của cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran sẽ trở nên nghiêm trọng hơn...

Giá vàng trồi sụt khi căng thẳng ở Vùng Vịnh leo thang, SPDR Gold Trust xả hơn 9 tấn

Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust bán ròng mạnh, cho thấy tâm lý có phần bi quan của nhà đầu tư về triển vọng của giá vàng trong ngắn hạn...

Những thị trường chứng khoán giảm mạnh nhất vì chiến sự Iran đang phục hồi mạnh mẽ

Sau cú hoảng loạn liên quan tới eo biển Hormuz trong tháng 3, thị trường chứng khoán toàn cầu đang bật tăng mạnh, tạo nên một trong những nhịp phục hồi ấn tượng nhất trong nhiều năm qua...

Nhân dân tệ tăng giá, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu của Trung Quốc gặp khó

Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đang trong xu hướng tăng giá mạnh, và điều này đã gây ra không ít khó khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

30 nền kinh tế xuất khẩu nhiều nhất thế giới năm 2025, Việt Nam và Thái Lan cùng góp mặt

30 nền kinh tế xuất khẩu nhiều nhất thế giới năm 2025, Việt Nam và Thái Lan cùng góp mặt

"Nhóm ngân hàng triệu tỷ" sắp có thêm thành viên

Chủ động ứng phó với cú sốc năng lượng toàn cầu

SCD thua lỗ liên tục 5 năm, nguy cơ không còn tiền để hoạt động

Doanh thu vàng PNJ tăng 324,7% trong quý 1/2026

MWG hoàn thành 25% kế hoạch năm 2026, doanh thu đạt 46.508 tỷ đồng

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

