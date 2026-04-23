Chứng khoán Mỹ cao kỷ lục dù giá dầu lại vượt 100 USD/thùng

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (22/4), với hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq cùng đóng cửa ở mức cao kỷ lục, nhờ tin thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran được gia hạn và một số báo cáo tài chính khả quan đến từ các công ty niêm yết.

Giá cổ phiếu đi lên ngay cả khi tình trạng bế tắc tiếp diễn ở eo biển Hormuz đẩy giá dầu vượt mốc 100 USD/thùng.

Lúc đóng cửa, S&P 500 tăng 1,05%, chốt ở mức 7.137,9 điểm. Nasdaq tăng 1,64%, đạt 24.657,57 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 340,65 điểm, tương đương tăng 0,69%, chốt ở mức 49.490,03 điểm.

Đến tuần trước, S&P 500 đã lấy lại toàn bộ phần điểm số bị mất kể từ khi chiến tranh giữa Mỹ và Iran nổ ra. Động lực cho sự phục hồi này một phần đến từ niềm tin của các nhà đầu tư rằng Washington và Tehran rốt cuộc sẽ đạt được một thỏa thuận để kết thúc chiến tranh.

Sau khi thị trường đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Ba, Tổng thống Donald Trump tuyên bố gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với Iran, với lý do nội bộ ở Tehran đang có sự “chia rẽ sâu sắc”. Ông Trump nói lệnh ngừng bắn sẽ duy trì cho tới khi giới chức Iran đưa ra được một đề xuất thống nhất với phía Mỹ.

Tuy nhiên, triển vọng đạt thỏa thuận hòa bình vẫn còn mong manh, do Tehran chưa đưa ra bất kỳ cam kết nào và cũng chưa có mốc thời gian nào được chốt để hai bên nối lại đàm phán. Truyền thông nhà nước Iran nói rằng đàm phán với Mỹ chỉ là một “sự lãng phí thời gian”.

Trong khi đó, giao thông qua eo biển Hormuz vẫn trong tình trạng tê liệt, khi cả Mỹ và Iran tiếp tục phong tỏa eo biển này để gây sức ép lên nhau. Vào ngày thứ Tư, Iran tuyên bố đã bắt hai tàu container ở eo biển Hormuz khi những con tàu này cố gắng vượt qua eo biển “mà không được cho phép”.

Sau diễn biến này, giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London - giá tham chiếu của thị trường dầu lửa toàn cầu - tăng hơn 3%, đóng cửa ở mức 101,91 USD/thùng. Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng hơn 3%, chốt ở mức 92,96 USD/thùng.

Ông Bob McNally, Chủ tịch công ty Rapidan Energy, nhận định Tehran đang tự tin rằng họ có ưu thế so với Mỹ. “Họ sẵn sàng chấp nhận khó khăn trong 6 tháng để duy trì sự bế tắc ở eo biển Hormuz, sao cho giá dầu tăng cao hơn”, ông nhận định với hãng tin Reuters.

Diễn biến giá dầu thô Brent giao sau tại London trong 6 tháng qua. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

Tuy nhiên, CEO Ben Fulton của công ty WEBs Investments nhận định rằng với S&P 500 cao kỷ lục và Nasdaq cũng đang ở gần mức kỷ lục, nhà đầu tư đang bỏ lại phía sau mối lo về cuộc xung đột ở Trung Đông. Ông nhận định thị trường chứng khoán Mỹ sẽ dễ dàng có được mức tăng mạnh mẽ hơn các thị trường khác trong thời gian tới, một phần nhờ động lực từ tăng trưởng lợi nhuận khả quan của các công ty niêm yết.

“Đã đến lúc bỏ lại mối lo này. Thị trường sẽ duy trì xu hướng tăng”, ông Fulton nói với hãng tin CNBC.

Mùa báo cáo tài chính quý 1/2026 ở Phố Wall đang có sự khởi đầu tích cực. Trong số các công ty thuộc S&P 500 đã công bố báo cáo tính đến thời điểm này, hơn 80% đạt kết quả tốt hơn dự báo - theo dữ liệu từ FactSet. Phiên ngày thứ Tư, cổ phiếu Boeing tăng 5,5% sau khi hãng chế tạo máy bay này công bố mức lỗ ít hơn dự báo.

Theo dữ liệu từ LSEG, các công ty thuộc S&P 500 có thể đạt mức tăng trưởng lợi nhuận quý 1 khoảng 14% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, do giá dầu neo cao, khả năng lạm phát và lãi suất cao hơn lâu hơn vẫn đang là một mối lo của nhà đầu tư. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, các nhà giao dịch hiện đặt cược khả năng chỉ hơn 30% Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ có một đợt hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong năm nay.