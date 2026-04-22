Reuters: Sản lượng dầu của Nga giảm mạnh nhất 6 năm

Sản lượng dầu của Nga trong tháng 4 có thể giảm khoảng 300.000-400.000 thùng/ngày so với mức bình quân của những tháng đầu năm - mức giảm theo tháng mạnh nhất kể từ đại dịch Covid-19...

Theo các nguồn tin của hãng tin Reuters, Nga đã buộc phải giảm sản lượng dầu trong tháng 4/2026 sau khi các đợt tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine làm gián đoạn hoạt động tại các cảng và nhà máy lọc dầu nước này, đồng thời khiến tuyến đường ống dẫn dầu còn hoạt động duy nhất từ Nga sang châu Âu phải ngừng vận chuyển.

Các nguồn tin đề nghị giấu tên cho biết sản lượng dầu của Nga trong tháng 4/2026 có thể giảm khoảng 300.000-400.000 thùng/ngày so với mức bình quân của những tháng đầu năm. Nếu đúng, đây có thể là mức giảm sản lượng dầu theo tháng mạnh nhất của Nga trong 6 năm, kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Phần lớn dầu của Nga được khai thác từ các mỏ ở Tây Siberia. Đây là nguồn thu giữ vai trò sống còn với nền kinh tế quy mô khoảng 3 nghìn tỷ USD của Nga. Do đó, sản lượng giảm sẽ làm giảm nguồn thu của Nga - nước xuất khẩu dầu lớn thứ hai thế giới.

Dù vậy, theo các nhà phân tích, thiệt hại về doanh thu của Nga có thể được bù đắp phần nào nhờ giá dầu tăng trong bối cảnh chiến sự Iran đang gây ra cuộc khủng hoảng nguồn cung dầu toàn cầu. Thứ Năm tuần trước (16/4), Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết giá dầu ở mức cao sẽ hỗ trợ thu hẹp thâm hụt ngân sách của nước này.

Không lâu sau khi mở chiến dịch quân sự tại Ukraine vào đầu năm 2022, Nga đưa dữ liệu về sản lượng dầu vào diện tuyệt mật với lý do an ninh quốc gia. Sản lượng dầu của Nga đạt đỉnh vào cuối thập niên 1980, rồi giảm mạnh sau khi Liên Xô tan rã năm 1991 vì thiếu đầu tư. Sang các thập niên 2000 và 2010, sản lượng mới dần phục hồi và đến năm 2019 lên mức cao nhất kể từ sau khi Liên Xô sụp đổ, ngay trước khi xảy ra đại dịch Covid-19.

Theo tính toán của Reuters, mức sụt giảm trong tháng 4 cho thấy sản lượng dầu của Nga hiện thấp hơn khoảng 500.000-600.000 thùng/ngày so với cuối năm 2025. Tuy nhiên, việc sản lượng giảm trong một tháng chưa có nghĩa sản lượng của cả năm cũng sẽ đi xuống.

Vài tuần gần đây, Ukraine liên tiếp dùng máy bay không người lái tấn công các cảng xuất khẩu dầu lớn ở phía Tây của Nga, gây ra nhiều vụ cháy lớn, đồng thời nhắm vào các nhà máy lọc dầu của nước này. Theo một nguồn tin, nếu các cuộc tấn công này tiếp diễn, Nga sẽ khó duy trì đầu ra cho dầu mà không phải giảm sản lượng, đặc biệt khi nước này sắp bước vào mùa bảo trì thường niên.

Theo hãng thông tấn nhà nước RIA Novosti của Nga, nước này đã bắn hạ 11.211 máy bay không người lái của Ukraine trong tháng 3/2026, gần gấp đôi so với tháng 2/2026.

Các cuộc tấn công của Ukraine liên tiếp nhằm vào các cảng Ust-Luga và Primorsk trên biển Baltic, cùng cảng Novorossiysk trên biển Đen - những đầu mối xuất khẩu dầu quan trọng nhất của Nga ở phía Tây. Không chỉ các cảng, nhiều nhà máy lọc dầu của Nga cũng liên tục bị nhắm mục tiêu. Cuối tuần qua, Ukraine tiếp tục tấn công cảng Vysotsk trên biển Baltic.

Áp lực lên hoạt động xuất khẩu của Nga càng lớn hơn khi dòng chảy dầu qua đường ống Druzhba đi qua lãnh thổ Ukraine sang Hungary và Slovakia vẫn chưa được khôi phục sau các cuộc tấn công hồi cuối tháng 1/2026.

Trong bối cảnh đó, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã hạ dự báo nguồn cung dầu của Nga cho phần còn lại của năm nay xuống thấp hơn 120.000 thùng/ngày so với dự báo trước đó, do các cuộc tấn công kéo dài vào nhà máy lọc dầu và hạ tầng cảng của nước này. IEA cho rằng trong ngắn hạn, Nga sẽ khó nâng sản lượng vượt mức đầu quý 1/2026 vì cơ sở hạ tầng năng lượng và xuất khẩu đã bị ảnh hưởng nặng nề.

Theo IEA, sản lượng dầu thô của Nga trong tháng 3/2026 tăng lên 8,96 triệu thùng/ngày, từ mức 8,67 triệu thùng/ngày của tháng 2/2026. Tuy nhiên, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cho rằng sản lượng dầu của Nga trong tháng 3/2026 gần như không thay đổi, ở mức 9,167 triệu thùng/ngày.