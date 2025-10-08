Giá dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt tại Hà Nội sẽ tăng từ quý I/2026

Theo quy định mới, mức giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt với cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cụm công nghiệp và hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ tăng dần từ quý 1/2026...

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Trọng Đông vừa ký quyết định ban hành giá cụ thể dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cụm công nghiệp và hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026- 2027.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2026. Bãi bỏ Điều 2 Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND TP. Hà Nội ban hành giá dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt; giá dịch vụ vệ sinh môi trường đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường trên địa bàn thành phố.

Theo đó quy định mới, phí thu gom rác thải sinh hoạt tăng cao. Cụ thể, đối với các hộ gia đình, cá nhân và các chủ nguồn thải nhỏ tại khu vực phường, mức giá được tính theo khối lượng rác phát sinh với đơn giá lần lượt là: giá thu gom 242,4 đồng/kg trong quý I, II/2026; giá thu gom và một phần giá vận chuyển là 384,6 đồng/kg trong quý III, IV/2026.

Mức giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trong quý I, II/2027 sẽ là 539,8 đồng/kg và tăng lên 771,1 đồng/kg trong quý III, IV/2027.

Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải qua các giai đoạn.

Đối với hộ gia đình, cá nhân cư trú tại khu vực xã, đơn giá dịch vụ tương ứng là 276,37 đồng/kg trong quý I, II/2026 và tăng lên 345,4 đồng/kg trong quý II, IV/2026.

Sang năm 2027, trong quý I, II, mức đơn giá thu gom và vận chuyển là 443,1 đồng/kg và sang quý III, IV, mức giá thu gom, vận chuyển và một phần giá xử lý sẽ là 579,4 đồng/kg.

Riêng với cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung và cụm công nghiệp, mức giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý được áp dụng là 1.175 đồng/kg nhân với khối lượng rác thải phát sinh thực tế.

Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trong trường hợp chưa đủ điều kiện thu theo khối lượng.

Trong trường hợp chưa đủ điều kiện thu theo khối lượng, theo quyết định này, UBND Thành phố Hà Nội quy định mức giá thu theo đầu người/tháng. Theo đó, với hộ gia đình, cá nhân và các chủ nguồn thải nhỏ tại phường sẽ từ 10.000 đồng/người/tháng trong quý I, II/2025 và tăng dần trong các quý, lên mức 30.000 đồng/người/tháng vào quý III, IV/2027.

Còn các hộ tại xã tăng từ 8.000 đồng/người/tháng trong quý I, II/2026 lên mức 10.000 đồng trong quý III. IV/2026. Sang năm 2027, trong quý I, II, mức giá sẽ là 13.000 đồng và tăng lên mức 17.000 đồng/người/tháng trong quý III, IV.

Các mức giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng đầu ra (VAT) và sẽ được điều chỉnh phù hợp theo quy định hiện hành.

Trong giai đoạn từ năm 2028 trở đi, giá cụ thể dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt sẽ được điều chỉnh thu đúng, đủ khi UBND Thành phố ban hành giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo các quy định mới của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Theo các chuyên gia, việc quy định giá cụ thể dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn 2026- 2027 là bước đi quan trọng trong lộ trình cải thiện chất lượng môi trường đô thị Hà Nội và phù hợp với xu thế quản lý rác thải hiện đại.

Đây cũng là căn cứ quan trọng để các địa phương, doanh nghiệp và người dân thực hiện nghĩa vụ chi trả theo khối lượng rác phát sinh thực tế, góp phần minh bạch hóa chi phí, khuyến khích giảm phát thải và thúc đẩy phân loại rác tại nguồn.

Cơ chế tính phí theo khối lượng rác thải sẽ tạo động lực để các hộ dân chủ động tiết kiệm, giảm nguồn thải và nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường. Đồng thời các doanh nghiệp dịch vụ môi trường cũng có cơ sở rõ ràng để đầu tư trang thiết bị hiện đại, nâng cao năng suất thu gom và hiệu quả xử lý rác thải.