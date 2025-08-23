Hà Nội có định mức kinh tế, kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải mới
Tùng Dương
23/08/2025, 11:38
UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quy trình kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh công cộng...
Theo Quyết định số 50/2025/QĐ-UBND vừa được Phó Chủ tịch
UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông vừa ký ban hành, Quy trình kỹ thuật và
Định mức kinh tế- kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt,
vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội, gồm: Quy trình kỹ thuật thu
gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh công cộng; và Định mức
kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh
công cộng.
Trong quy trình kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải
rắn sinh hoạt, vệ sinh công cộng có: 10 quy trình kỹ thuật thu gom, vận chuyển
chất thải rắn sinh hoạt; 3 quy trình kỹ thuật vận hành trạm trung chuyển, điểm
chuyển tải chất thải rắn sinh hoạt; 3 quy trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt;
15 Quy trình vệ sinh công cộng. Áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân, hộ
gia đình có hoạt động liên quan đến thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn
sinh hoạt và vệ sinh công cộng.
Cùng với đó, hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật cũng được
ban hành, làm cơ sở tính toán chi phí và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên
môn trong lĩnh vực môi trường. Các định mức này bao trùm đầy đủ các giai đoạn từ
thu gom, vận chuyển, vận hành trung chuyển đến xử lý chất thải và duy trì vệ
sinh công cộng.
Định mức kinh tế- kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất
thải rắn sinh hoạt, vệ sinh công cộng gồm: Các định mức kinh tế- kỹ thuật thu
gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; Các định mức kinh tế - kỹ thuật vận
hành trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt; Các định mức kinh tế- kỹ thuật
xử lý chất thải rắn sinh hoạt; Các định mức kinh tế- kỹ thuật vệ sinh công cộng.
Điều này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có hoạt động thu gom, vận chuyển,
xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh công cộng và các tổ chức, cá nhân có liên
quan.
UBND Thành phố giao UBND các phường, xã, cơ quan chuyên
ngành được UBND Thành phố giao nhiệm vụ thực hiện các quy trình, định mức phù hợp
với thực tế, điều kiện hạ tầng kỹ thuật, kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng
các yêu cầu về bảo vệ môi trường.
UBND các phường, xã, cơ quan chuyên ngành được
UBND Thành phố giao nhiệm vụ có thể áp dụng ở cấp độ duy trì cao hơn hoặc thấp
hơn so với cấp đường duy trì tương ứng đảm bảo phù hợp hiện trạng và sử dụng hiệu
quả ngân sách.
Theo Quyết định này, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách
nhiệm theo dõi, tổng hợp, đánh giá việc triển khai các quy trình, định mức.
Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc cần phải sửa đổi
hoặc điều chỉnh cho phù hợp với các quy định của Nhà nước, với thực tế quản lý,
Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, cùng các ngành có liên quan báo cáo UBND
Thành phố xem xét, quyết định.
Trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2026, Sở có trách nhiệm rà
soát, tổng hợp, đánh giá việc triển khai các hạng mục công việc cụ thể tại quy
trình, định mức được ban hành kèm Quyết định này để báo cáo UBND Thành phố sửa
đổi hoặc điều chỉnh cho phù hợp với các quy định của Nhà nước, với thực tế quản
lý của Thành phố (nếu cần thiết).
UBND Thành phố Hà Nội nêu rõ: đối với các công tác duy trì vệ
sinh môi trường đang thực hiện theo gói thầu hoặc đặt hàng trước thời điểm Quyết
định này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện đến hết 31/12/2025.
Liên quan đến vấn đề rác thải, Thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến người dân và các tổ chức liên quan về dự thảo quy định phí dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.
Theo phương án được đề xuất, thành phố dự kiến tăng giá thu gom rác như sau: Các phường tăng lên 21.000 đồng/người/tháng trong năm 2025 và lên 43.000 đồng/người/tháng vào năm 2026. Các xã tăng lên 10.000 đồng/người/tháng năm 2025 và lên 23.000 đồng/người/tháng năm 2026.
Như vậy, nếu đề xuất này được áp dụng, phí thu gom rác tại Hà Nội sẽ cao hơn 7 lần so với mức hiện hành.
Cùng với đó, nhóm cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu dịch vụ tập trung và cụm công nghiệp sẽ áp dụng đơn giá 1.175 đồng/kg theo đúng khối lượng rác phát sinh thực tế. Thành phố khẳng định nguyên tắc tính đúng, tính đủ chi phí để bảo đảm nguồn lực cho toàn bộ chuỗi thu gom – vận chuyển – xử lý.
Hiện phí thu gom rác áp dụng theo Quyết định số 54 ngày 31/12/2016, với cá nhân cư trú ở phường là 6.000 đồng/tháng tương đương 24.000 đồng/hộ/tháng và với cá nhân cư trú ở xã là 3.000 đồng/tháng tương đương 12.000 đồng/hộ/tháng.
