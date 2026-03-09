Thứ Hai, 09/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Gia đình Chủ tịch HDC bị bán giải chấp hơn 2,6 triệu cổ phiếu

Hà Anh

09/03/2026, 10:29

Ông Đoàn Hữu Thuận, bà Nguyễn Thị Thanh Hà và con trai là ông Đoàn Hữu Hà Vinh báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (mã HDC-HOSE).

Sơ đồ giá cổ phiếu HDC trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu HDC trên TradingView.

Theo đó, ông Đoàn Hữu Thuận - Chủ tịch HĐQT HDC bị công ty chứng khoán bán giải chấp 1,57 triệu cổ phiếu từ ngày 3-5/3/2026 bằng phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch Chủ tịch Hodeco giảm sở hữu từ 19,66 triệu cổ phiếu, chiếm 9,85% xuống còn 18,09 triệu cổ phiếu, chiếm 9,06% vốn tại HDC.

Tiếp theo bà Nguyễn Thị Thanh Hà - vợ Chủ tịch cũng bị công ty chứng khoán bán giải chấp 267.800 cổ phiếu trong phiên 4/3/2026. Qua đó, bà Hà giảm sở hữu từ 6,73 triệu cổ phiếu, chiếm 3,37% xuống 6,47 triệu cổ phiếu, chiếm 3,24% vốn tại HDC.

Cuối cùng,  ông Đoàn Hữu Hà Vinh, con trai ông Đoàn Hữu Thuận đồng thời là Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Hodeco cũng bị bán giải chấp 770.400 cổ phiếu từ ngày 4-5/3/2026. Qua đó, ông Vinh đã giảm sở hữu từ 4,35 triệu cổ phiếu, chiếm 2,18% xuống 3,58 triệu cổ phiếu, chiếm 1,8% vốn tại HDC.

Trước đó, HDC đã công bố kết quả kinh doanh quý 4/2025 với lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo đạt 30 tỷ đồng, cải thiện so với lợi nhuận không đáng kể của quý 4/2024 nhưng giảm 94% cùng kỳ quý trước từ mức nền cao của quý 3/2025.

Kết quả này nhìn chung cao hơn nhẹ so với dự báo của Chứng khoán Vietcap, nhờ tiếp tục ghi nhận phần lợi nhuận từ việc thoái vốn khỏi dự án Đại Dương (ghi nhận khoản lãi trước thuế 86 tỷ đồng). Hoạt động kinh doanh cốt lõi vẫn chưa cải thiện trong quý 4/2025, với việc ghi nhận khoản lỗ 12 tỷ đồng từ HĐKD.

Trong cả năm 2025, lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số của HDC đã tăng gấp 10 lần cùng kỳ năm trước lên mức 639 tỷ đồng, hoàn thành 104% dự báo của Vietcap. Kết quả lợi nhuận này chủ yếu được hỗ trợ bởi việc ghi nhận mức tổng lãi trước thuế 852 tỷ đồng từ ghi nhận thoái vốn khỏi dự án Đại Dương trong giai đoạn từ quý 2–quý 4/2025.

Về triển vọng lợi nhuận năm 2026, Vietcap cho biết tại hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2025, tổ chức vào đầu tháng 1/2026, Ban lãnh đạo đã đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2026 đạt 486 tỷ đồng (-24% so với năm 2025), dù chưa công bố chi tiết cơ cấu đóng góp.

Hiện tại, Vietcap nhận thấy không có sự điều chỉnh đáng kể đối với dự báo lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2026 của VCSC (ở mức 315 tỷ đồng; -51% so với năm 2025), dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Cũng theo Vietcap, các động lực chính thúc đẩy dự báo lợi nhuận năm 2026 bao gồm khoản lãi từ việc chuyển nhượng dự án (hoàn tất ghi nhận lợi nhuận từ việc thoái vốn khỏi dự án Đại Dương, và chuyển nhượng dự án Thống Nhất), cùng với sự phục hồi của hoạt động bàn giao bất động sản tại các dự án The Light City – Giai đoạn 1, Ngọc Tước 2 và Eco Home 1.

Cập nhật về hoạt động bán hàng/tiến độ phát triển dự án: Doanh số bán bất động sản trong năm 2025 vẫn giữ ở mức khiêm tốn, do HDC tập trung vào việc các công tác chuẩn bị như làm thị trường và triển khai xây dựng tại The Light City – Giai đoạn 1 và Eco Home 1, đồng thời tiếp tục thực hiện pháp lý cho các dự án dài hạn như Phước Thắng, Long Điền và Biển Đá Vàng.

Vietcap dự báo doanh số bán bất động sản năm 2026 của HDC sẽ ghi nhận ở mức 1,1 nghìn tỷ đồng (tăng gấp 3,6 lần so với ước tính năm 2025 của Vietcap), nhờ chủ yếu được hỗ trợ bởi việc mở bán giai đoạn tiếp theo của The Light City Giai đoạn 1, và việc mở bán Eco Home 1.

Tại cuối năm 2025, số dư tiền mặt của HDC đã tăng lên mức 500 tỷ đồng (từ mức 281 tỷ đồng vào cuối quý 3/2025 và 11 tỷ đồng vào cuối năm 2024), nhờ dòng tiền thu được từ thoái vốn dự án Đại Dương và phát hành trái phiếu. Tỷ lệ nợ vay ròng/vốn chủ sở hữu của HDC đạt 57,9% (phù hợp với dự báo của Vietcap là 57,4%), so với mức 46,7% ghi nhận vào cuối quý 3/2025 và 69,8% ghi nhận vào cuối năm 2024.

Được biết, HDC đã chốt thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 vào ngày 24/4/2026, địa điểm họp tại Hội trường công ty, tầng 3, Hodeco Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, phường Tam Thắng, TP.HCM. Nội dung họp sẽ được công ty thông báo cụ thể sau.

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp là ngày 18/3/2026, tỷ lệ phân bổ quyền là 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền biểu quyết.

HDCapital chi hơn 400 tỷ đồng làm cổ đông lớn của PET

08:34, 05/08/2025

HDC bị phạt và truy thu hơn 1,2 tỷ đồng tiền thuế

09:55, 07/03/2025

HDC giải trình gì khi nhận được án phạt 235 triệu đồng?

09:50, 17/01/2024

HDC giải trình gì khi nhận được án phạt 235 triệu đồng?

Từ khóa:

chứng khoán giải chấp HDC

Đọc thêm

Lãnh đạo ACV bị bắt vì vi phạm đấu thầu nghiêm trọng

Ngày 04/03/2026, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc bắt bị can để tạm giam đối với ông Vũ Thế Phiệt – Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Tiến Việt – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc.

Gia đình Chủ tịch DIG vừa bị bán giải chấp gần 12 triệu cổ phiếu

Trong 2 phiên giao dịch ngày 2/3/2026 và 3/3/2026, ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị đã bị công ty chứng khoán bán giải chấp 9.366.100 cổ phiếu DIG.

PNJ góp vốn lập công ty con và thay đổi chính sách thu mua vàng

Công ty con dự kiến thành lập là CTCP Giải pháp Tài sản An Tín có trụ sở chính tại 159C Phan Đăng Lưu, phường Đức Nhuận, Tp.HCM.

Platinum Victory quyết tâm thoái hết 2,51% vốn tại Vinamilk

Platinum Victory mới bán được 73,21 triệu cổ phiếu trong tổng số 125,76 triệu cổ phiếu đăng ký trước đó, theo phương thức giao dịch thỏa thuận trên sàn, từ ngày 28/1 đến ngày 26/2/2026 do điều kiện thị trường không thuận lợi.

Trước thềm đại hội cổ đông, Quỹ ngoại Phần Lan bán bớt cổ phiếu YEG

Pyn Elite Fund thông báo đã bán ra 400.000 cổ phiếu YEG, qua đó giảm sở hữu từ 17.549.080 cổ phiếu, chiếm 9,15% về 17.149.080 cổ phiếu, chiếm 8,94%. Giao dịch được thực hiện trong ngày 24/2.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

eMagazine

Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

Đầu tư cho lãnh đạo nữ là đầu tư cho quản trị hiệu quả trong kỷ nguyên AI

eMagazine

Đầu tư cho lãnh đạo nữ là đầu tư cho quản trị hiệu quả trong kỷ nguyên AI

Trao quyền cho phụ nữ là một đòn bẩy tăng trưởng hai chữ số của Việt Nam

eMagazine

Trao quyền cho phụ nữ là một đòn bẩy tăng trưởng hai chữ số của Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Gia đình Chủ tịch DIG vừa bị bán giải chấp gần 12 triệu cổ phiếu

Doanh nghiệp niêm yết

2

Tháng 2/2026, giao dịch Hợp đồng tương lai VN30 giảm 19,87%

Chứng khoán

3

Tổng thống Trump lên tiếng khi giá dầu nhảy vọt qua mốc 100 USD/thùng

Thế giới

4

Centa Riverside: Biệt thự ven sông khan hiếm thu hút đầu tư với giá dưới 20 tỷ đồng

Bất động sản

5

Từ dịch chuyển đến “sống đủ tại một nơi”: Cuộc trải nghiệm đô thị của cư dân toàn cầu

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy