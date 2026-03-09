Gia đình Chủ tịch HDC bị bán giải chấp hơn 2,6 triệu cổ phiếu

Ông Đoàn Hữu Thuận, bà Nguyễn Thị Thanh Hà và con trai là ông Đoàn Hữu Hà Vinh báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (mã HDC-HOSE).

Theo đó, ông Đoàn Hữu Thuận - Chủ tịch HĐQT HDC bị công ty chứng khoán bán giải chấp 1,57 triệu cổ phiếu từ ngày 3-5/3/2026 bằng phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch Chủ tịch Hodeco giảm sở hữu từ 19,66 triệu cổ phiếu, chiếm 9,85% xuống còn 18,09 triệu cổ phiếu, chiếm 9,06% vốn tại HDC.

Tiếp theo bà Nguyễn Thị Thanh Hà - vợ Chủ tịch cũng bị công ty chứng khoán bán giải chấp 267.800 cổ phiếu trong phiên 4/3/2026. Qua đó, bà Hà giảm sở hữu từ 6,73 triệu cổ phiếu, chiếm 3,37% xuống 6,47 triệu cổ phiếu, chiếm 3,24% vốn tại HDC.

Cuối cùng, ông Đoàn Hữu Hà Vinh, con trai ông Đoàn Hữu Thuận đồng thời là Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Hodeco cũng bị bán giải chấp 770.400 cổ phiếu từ ngày 4-5/3/2026. Qua đó, ông Vinh đã giảm sở hữu từ 4,35 triệu cổ phiếu, chiếm 2,18% xuống 3,58 triệu cổ phiếu, chiếm 1,8% vốn tại HDC.

Trước đó, HDC đã công bố kết quả kinh doanh quý 4/2025 với lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo đạt 30 tỷ đồng, cải thiện so với lợi nhuận không đáng kể của quý 4/2024 nhưng giảm 94% cùng kỳ quý trước từ mức nền cao của quý 3/2025.

Kết quả này nhìn chung cao hơn nhẹ so với dự báo của Chứng khoán Vietcap, nhờ tiếp tục ghi nhận phần lợi nhuận từ việc thoái vốn khỏi dự án Đại Dương (ghi nhận khoản lãi trước thuế 86 tỷ đồng). Hoạt động kinh doanh cốt lõi vẫn chưa cải thiện trong quý 4/2025, với việc ghi nhận khoản lỗ 12 tỷ đồng từ HĐKD.

Trong cả năm 2025, lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số của HDC đã tăng gấp 10 lần cùng kỳ năm trước lên mức 639 tỷ đồng, hoàn thành 104% dự báo của Vietcap. Kết quả lợi nhuận này chủ yếu được hỗ trợ bởi việc ghi nhận mức tổng lãi trước thuế 852 tỷ đồng từ ghi nhận thoái vốn khỏi dự án Đại Dương trong giai đoạn từ quý 2–quý 4/2025.

Về triển vọng lợi nhuận năm 2026, Vietcap cho biết tại hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2025, tổ chức vào đầu tháng 1/2026, Ban lãnh đạo đã đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2026 đạt 486 tỷ đồng (-24% so với năm 2025), dù chưa công bố chi tiết cơ cấu đóng góp.

Hiện tại, Vietcap nhận thấy không có sự điều chỉnh đáng kể đối với dự báo lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2026 của VCSC (ở mức 315 tỷ đồng; -51% so với năm 2025), dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Cũng theo Vietcap, các động lực chính thúc đẩy dự báo lợi nhuận năm 2026 bao gồm khoản lãi từ việc chuyển nhượng dự án (hoàn tất ghi nhận lợi nhuận từ việc thoái vốn khỏi dự án Đại Dương, và chuyển nhượng dự án Thống Nhất), cùng với sự phục hồi của hoạt động bàn giao bất động sản tại các dự án The Light City – Giai đoạn 1, Ngọc Tước 2 và Eco Home 1.

Cập nhật về hoạt động bán hàng/tiến độ phát triển dự án: Doanh số bán bất động sản trong năm 2025 vẫn giữ ở mức khiêm tốn, do HDC tập trung vào việc các công tác chuẩn bị như làm thị trường và triển khai xây dựng tại The Light City – Giai đoạn 1 và Eco Home 1, đồng thời tiếp tục thực hiện pháp lý cho các dự án dài hạn như Phước Thắng, Long Điền và Biển Đá Vàng.

Vietcap dự báo doanh số bán bất động sản năm 2026 của HDC sẽ ghi nhận ở mức 1,1 nghìn tỷ đồng (tăng gấp 3,6 lần so với ước tính năm 2025 của Vietcap), nhờ chủ yếu được hỗ trợ bởi việc mở bán giai đoạn tiếp theo của The Light City Giai đoạn 1, và việc mở bán Eco Home 1.

Tại cuối năm 2025, số dư tiền mặt của HDC đã tăng lên mức 500 tỷ đồng (từ mức 281 tỷ đồng vào cuối quý 3/2025 và 11 tỷ đồng vào cuối năm 2024), nhờ dòng tiền thu được từ thoái vốn dự án Đại Dương và phát hành trái phiếu. Tỷ lệ nợ vay ròng/vốn chủ sở hữu của HDC đạt 57,9% (phù hợp với dự báo của Vietcap là 57,4%), so với mức 46,7% ghi nhận vào cuối quý 3/2025 và 69,8% ghi nhận vào cuối năm 2024.

Được biết, HDC đã chốt thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 vào ngày 24/4/2026, địa điểm họp tại Hội trường công ty, tầng 3, Hodeco Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, phường Tam Thắng, TP.HCM. Nội dung họp sẽ được công ty thông báo cụ thể sau.

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp là ngày 18/3/2026, tỷ lệ phân bổ quyền là 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền biểu quyết.