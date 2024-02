Giá khí đốt giảm sâu vì mùa đông ấm kỷ lục ở Mỹ

Những tháng mùa đông thường là khoảng thời gian nhu cầu sưởi ấm tăng lên cao nhất, nhưng nước Mỹ đang trên đà hoàn tất một mùa đông với mức lạnh thấp nhất kể từ năm 1950. Nhiệt độ mùa đông cao hơn bình thường khiến cho việc sử dụng khí đốt để sưởi ấm thấp hơn so với kỳ vọng ban đầu. Trong khi đó, sản lượng khí đốt của Mỹ tăng mạnh, đạt kỷ lục 105 tỷ foot khối/ngày vào tháng 12/2023.

Cầu ít cung nhiều dẫn tới việc giá khí đốt ở Mỹ “rơi tự do”, giảm hơn 50% kể từ giữa tháng 1 đến nay.

Hôm thứ Sáu tuần trước, giá khí đốt giao tháng 3 ở Henry Hub - giá tiêu chuẩn của thị trường khí đốt Mỹ - chốt phiên ở mức 1,61 USD/triệu BTU, tăng nhẹ từ mức 1,58 USD/triệu BTU vào hôm thứ Năm. Ngoại trừ một vài ngày vào giữa năm 2020, thời điểm đại dịch Covid-19 gây sụt giảm nhu cầu khí đốt, đây là mức giá đóng cửa của hợp đồng khí đốt giao tháng kế tiếp thấp nhất kể từ năm 1995.

“Những gì đang diễn ra là rất bất thường. Tôi không muốn dùng từ ‘tàn phá’, nhưng kỳ vọng về nhu cầu khí đốt đang giảm mạnh”, chuyên gia Matt Rogers của công ty tư vấn Commodity Weather Group (CWG) nhận định với tờ Financial Times.

Biến đổi khí hậu đã dẫn tới những mùa đông ngày càng ấm trên thế giới. Dữ liệu công bố vào tháng 2 này cho thấy nhiệt độ bình quân toàn cầu trong kỳ 12 tháng đã lần tiên đã vượt quá ngưỡng chuẩn là cao hơn 1,5 độ C so với mức nhiệt của thời kỳ tiền công nghiệp. Sự gia tăng của nhiệt độ làm suy giảm nhu cầu nhiên liệu cho sưởi ấm, ngay cả khi sự dịch chuyển khỏi than đá làm gia tăng nhu cầu khí đốt trong phát điện.

Số ngày cần sưởi ấm - một thước đo về độ lạnh của thời tiết, dựa trên tần suất mà nhiệt độ giảm dưới một ngưỡng tham chiếu nhất định - đã giảm 7% trong vòng 2 thập kỷ trở lại đây, theo dữ liệu của Cơ quan Thông tin năng lượng (EIA) thuộc Bộ Năng lượng Mỹ.

Giá khí đốt ở Mỹ đang gần mức thấp nhất kể từ năm 1995. Đơn vị: USD/triệu BTU - Nguồn: FT.

Cơ quan Khí tượng học và Hải dương học Quốc gia Mỹ, cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm về xác định các xu hướng thời tiết, mới đây cảnh báo rằng mặt băng ở vùng Hồ Lớn đã giảm xuống mức thấp lịch sử tính ở thời điểm này hàng năm. Dựa trên dữ liệu sẵn có tính đến thời điểm này, các nhà phân tích dự báo mùa đông - kéo dài từ tháng 12 đến tháng 3 - này ở Mỹ sẽ là mùa đông ấm nhất kể từ khi các thiết bị theo dõi thời tiết đáng tin cậy được lắp đặt tại các sân bay nước này vào thập niên 1950. Các chuyên gia của công ty CWG ước tính mùa đông năm nay ấm hơn 3% so với kỷ lục cũ thiết lập vào năm 2016 nếu dựa trên số ngày cần sưởi ấm.

Trái với sự suy giảm của nhu cầu sưởi ấm, sản lượng khí đốt của Mỹ - vốn đã tăng liên tục kể từ khi cuộc cách mạng đá phiến bắt đầu cách đây 15 năm - tiếp tục lập đỉnh cao mới. Công ty S&P Global Commodity Insights ước tính sản lượng khí đốt của Mỹ đạt kỷ lục ở mức hơn 105 tỷ foot khối/ngày vào tháng 12/2023. Sau đó, sản lượng khí đốt của nước này giảm trong tháng 1 trước khi quay trở lại ngưỡng khoảng 105 tỷ foot khối/ngày vào đầu tháng 2.

“Nguyên nhân là do thời tiết và mức sản lượng khí đốt kỷ lục”, Giám đốc nghiên cứu Luke Larsen của S&P nói về việc giá khí đốt giảm và cho rằng các nhà khai thác khí đốt sẽ sớm phải cắt giảm sản lượng.

“Tôi cho rằng sẽ có vấn đề từ góc độ sản lượng nếu mức sản lượng cứ duy trì thế này. Rất có khả năng sản lượng sẽ phải giảm”, ông Larsen nói.

Một số nhà sản xuất khí đốt gần đây đã phát tín hiệu giảm bớt kế hoạch khoan tìm do giá khí đốt giảm gây áp lực giảm biên lợi nhuận. Comstock Resources cho biết sẽ giảm số giàn khoan ở mỏ từ 7 xuống còn 5 và dừng trả cổ tức cho tới khi giá tăng trở lại. Antero Resources đã giảm số giàn khoan từ 3 còn 2 và cắt giảm ngân sách khoan tìm mỏ mới. EQT, nhà sản xuất khí đốt lớn nhất Mỹ, cho biết đã sẵn sàng để giảm sản lượng trong năm nay nếu cần thiết, tuỳ theo diễn biến của giá.

Tình trạng dư thừa khí đốt đã đẩy lượng khí đốt tồn trữ ở Mỹ lên mức 2,54 nghìn tỷ foot khối ở thời điểm cách đây hơn 1 tuần, theo EIA. Mức tồn trữ này cao hơn 11% so với cách đây 1 năm và cao hơn 16% so với mức bình quân 5 năm.

Nhu cầu ảm đạm cũng khiến giá khí đốt giảm sút và lượng tồn trữ gia tăng tại nhiều khu vực khác trên thế giới. Ở châu Âu, giá khí đốt TTF - giá tiêu chuẩn của thị trường khí đốt khu vực - đã giảm 22% trong năm nay, còn khoảng 25 euro/megawatt giờ, tương đương 7,9 USD/triệu BTU - bằng chưa đầy 1/10 so với mức đỉnh trong cuộc khủng hoảng năng lượng vào mùa hè năm 2022.

Giá khí đốt tự nhiên hoá lỏng (LNG) giao tới khu vực Đông Bắc Á, theo dữ liệu từ công ty Argus, đã giảm 23% trong năm nay và đang ở mức thấp nhất kể từ năm 2021.

Sản lượng khí đốt của Mỹ tăng mạnh trong những năm gần đây. Đơn vị: nghìn tỷ foot khối/năm - Nguồn: FT.

Các nhà giao dịch dự báo mất cân đối cung-cầu khí đốt sẽ mất thời gian để khắc phục, nên thị trường quyền chọn phản ánh khả năng thấp giá khí đốt ở Mỹ có thể tăng trong ngắn hạn.

“Tôi cho rằng thị trường đã gạch bỏ hy vọng về bất kỳ một sự phục hồi bền vững nào của giá khí đốt trong năm nay. Thị trường đang tính đến khả năng giá khí đốt còn phải giảm một thời gian nữa để giải quyết tình trạng thừa cung”, trưởng nghiên cứu hàng hoá cơ bản của ngân hàng US Bank, ông Charlie Mcnamara, phát biểu.