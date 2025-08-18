Thứ Hai, 18/08/2025

Trang chủ Thế giới

Hàn Quốc cân nhắc áp dụng tuần làm việc 4 ngày rưỡi

Hoài Thu

18/08/2025, 17:39

Với đề xuất áp dụng chế độ làm việc kéo dài 4 ngày rưỡi/tuần, nhà chức trách Hàn Quốc sẽ phải giải quyết nhiều vấn đề như duy trì mức lương và khối lượng công việc…

Ảnh minh họa - Ảnh: AP
Ảnh minh họa - Ảnh: AP

Vào tháng 6/2024, tỉnh Gyeonggi, nằm gần thủ đô Seoul, trở thành địa phương đầu tiên của Hàn Quốc triển khai dự án thí điểm áp dụng chế độ làm việc 4 ngày rưỡi mỗi tuần tại các công ty tư nhân.

Theo đó, người lao động tại các công ty này có thể lựa chọn giữa các chế độ làm việc 35 giờ/tuần, 4 ngày/tuần và 5 ngày/tuần đan xen, hoặc 4 ngày rưỡi/tuần. Quy định hiện hành tại Hàn Quốc là một tuần làm việc 40 giờ.

Dự án thí điểm này có sự tham gia của 67 doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ, cùng một tổ chức công. Các nhà quản lý dự án là sẽ phân tích những thay đổi về năng suất lao động và sự hài lòng của nhân viên trong giai đoạn từ tháng 6/2025 tới năm 2027.

Chính quyền tỉnh Gyeonggi kỳ vọng việc giảm giờ làm một cách linh hoạt như vậy có thể giúp người lao động cân bằng tốt hơn giữa cuộc sống cá nhân và công việc, từ đó mang lại tác động tích cực ở nhiều vấn đề khác như tăng tỷ lệ sinh.

Tuy nhiên, việc giảm giờ làm nhưng duy trì mức lương hiện tại có thể làm tăng gánh nặng tài chính cho các doanh nghiệp. Trong chương trình thí điểm, chính quyền tỉnh Gyeonggi sẽ trợ cấp cho các công ty 260.000 won (187 USD) mỗi tháng cho mỗi người lao động nếu họ có thể giảm 5 giờ làm việc mỗi tuần. Theo truyền thông Hàn Quốc, Gyeonggi dự toán dành ngân sách khoảng 8 tỷ won cho dự án này.

Theo một số nhà phân tích, nếu cơ chế này được áp dụng trên toàn quốc, gánh nặng tài chính với các chính quyền địa phương sẽ tương đối lớn.

Số liệu từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), tổng số giờ làm việc bình quân trên mỗi người lao động tại Hàn Quốc năm 2024 là 1.865 giờ, cao thứ 6 trong số 36 nước thành viên OECD. Mức bình quân của các nước thành viên trong tổ chức này là 1.736 giờ. Số giờ làm việc tại Nhật Bản - một quốc gia nổi tiếng với tình trạng làm việc quá tải - là 1.617 giờ.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đặt vấn đề cải cách chế độ làm việc là một ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của mình. Trong một cuộc họp báo hồi tháng 7, ông nhấn mạnh rằng giờ làm việc ngắn hơn là một xu hướng toàn cầu, đồng thời nhấn mạnh trước đây Hàn Quốc từng cạnh tranh hơn nhiều quốc gia về cả chất lượng và số lượng giờ làm việc.

“Kể cả khi người lao động làm việc nhiều, năng suất và khả năng cạnh tranh quốc tế vẫn giảm dần, vậy chúng ta có nên duy trì cách tiếp cận này mãi không?” ông  Lee đặt câu hỏi.

Chính quyền ông Lee đang lên kế hoạch cho việc giảm giờ làm trên toàn quốc nhưng vẫn thận trọng trong việc ban hành các quy định bắt buộc bởi việc này có thể không hiệu quả ở một số ngành.

Tại Samsung Electronics, nhân viên có thể nghỉ ngày thứ Sáu của tuần trả lương nếu họ đã làm đủ số giờ theo quy định hàng tháng. Trong khi đó, SK Telecom cho phép nhân viên nghỉ vào ngày thứ Sáu của tuần thứ hai và thứ tư hàng tháng.

Ở một công ty có cơ chế làm việc linh hoạt cho phép nhân viên lựa chọn làm việc ít giờ hơn hoặc nghỉ vào thứ Sáu, một người lao động 30 tuổi bày tỏ sự ủng hộ và cho biết cơ chế này đã giúp anh thay đổi tâm trạng bằng cách sử dụng thời gian rảnh để tập thể dục hoặc xem phim.

Một cuộc khảo sát năm 2023 của Liên đoàn Công nghiệp Hàn Quốc (FKI) cho thấy việc “đảm bảo cân bằng giữa công việc và cuộc sống” là yêu cầu phổ biến nhất đối với nhà tuyển dụng mà người lao động ở độ tuổi 20-30 đưa ra.

Truyền thông Hàn Quốc thời gian qua đưa tin về nhiều doanh nghiệp áp dụng chế độ làm việc 4 ngày/tuần nhưng khối lượng công việc không được điều chỉnh theo. Do đó, những doanh nghiệp này đã phải quay lại chế độ làm việc 5 ngày một tuần.

Việc giảm giờ làm nhưng vẫn duy trì khối lượng công việc như cũ là một thách thức lớn, buộc doanh nghiệp phải tìm cách nâng cao năng suất lao động.

Hàn Quốc người lao động Hàn Quốc thế giới tuần làm việc 4 ngày rưỡi

