Giá loạt tiền điện tử quay đầu sau quyết định hạ lãi suất của Fed

Giới phân tích cho rằng nguyên nhân nằm ở phát biểu có phần cứng rắn của Chủ tịch Fed Jerome Powell, khi ông khẳng định chưa thể chắc chắn việc cắt giảm lãi suất vào tháng 12, cho thấy Fed vẫn thận trọng trước nguy cơ nới lỏng quá sớm.

Tính đến dữ liệu ghi nhận lúc 11 giờ 28 phút, ngày 30/10, trong 24 giờ qua, giá Bitcoin (BTC) đã giảm khoảng 3,66%, còn quanh vùng giá 108.000 USD. Trong khi Ethereum (ETH) cũng mất 4,02%, còn 3.850 USD.

Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử toàn cầu đã giảm 1,21%, xuống còn 3,74 nghìn tỷ USD. Bitcoin vẫn chiếm ưu thế với tỷ trọng 58,9%, tiếp theo là Ethereum 12,6%.

Dòng vốn vào các quỹ ETF sau nhiều ngày duy trì đà tích cực, liên tục đón dòng vốn dương. Tính đến thời điểm viết bài, dòng tiền ròng vào các quỹ ETF đã ghi nhận âm hơn 485 triệu USD.

Fed vừa hạ lãi suất thêm 0,25%, đưa lãi suất cơ bản xuống dưới 4% - mức thấp nhất kể từ cuối năm 2022. Cơ quan này cho biết quyết định được đưa ra do lo ngại thị trường lao động có dấu hiệu yếu đi, trong khi việc thiếu dữ liệu kinh tế mới do chính phủ Mỹ tạm ngừng hoạt động khiến đánh giá trở nên khó khăn hơn.

Việc Fed liên tục giảm lãi suất được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp và nhà đầu tư vay vốn rẻ hơn, qua đó thúc đẩy đà tăng của các tài sản rủi ro.

Trước đây, Fed thực hiện “thắt chặt định lượng”, nghĩa là để các khoản đầu tư như trái phiếu kho bạc hoặc chứng khoán đảm bảo bằng thế chấp (MBS) đáo hạn mà không mua lại, nhằm rút bớt tiền khỏi hệ thống tài chính.

Tuy nhiên, Fed cho biết sẽ ngừng quá trình này và sẽ tái đầu tư số tiền thu được từ các trái phiếu đáo vào các tín phiếu ngắn hạn hơn.

Điều đó có nghĩa Fed sẽ ngừng rút tiền khỏi thị trường và chuyển sang duy trì lượng tiền trong hệ thống. Nhờ vậy, nguồn dự trữ của các ngân hàng sẽ ổn định hơn, tránh thiếu hụt thanh khoản ngắn hạn.

Với thị trường tài chính, đây là tín hiệu tích cực: chính sách mới giúp giảm bớt một lực cản lớn đối với các tài sản rủi ro, hạ áp lực trên thị trường tiền tệ, và có thể thúc đẩy dòng tiền quay lại cổ phiếu và tiền điện tử khi thanh khoản USD được cải thiện.

Tuy nhiên, thị trường tiền điện tử đã không tăng trưởng như kỳ vọng.

Phát biểu sau cuộc họp FOMC, Chủ tịch Jerome Powell khiến thị trường thất vọng khi cho rằng “việc cắt giảm lãi suất vào tháng 12 chưa phải là điều chắc chắn”, nhấn mạnh Fed sẽ tiếp tục dựa vào dữ liệu kinh tế để ra quyết định. Ngay sau đó, giá Bitcoin và hàng loạt đồng tiền số lớn đồng loạt giảm mạnh.

Tuy nhiên, theo dữ liệu CME FedWatch, giới phân tích cho rằng việc cắt giảm lãi suất vào tháng 12 vẫn là kịch bản có xác suất cao. Nếu điều này xảy ra, lãi suất vay sẽ tiếp tục giảm trong khi chính sách “rút tiền” đã chấm dứt, tạo môi trường thuận lợi hơn cho các tài sản rủi ro.

Sau quyết định mới của Fed, một số nhà đầu tư vẫn tin rằng một chu kỳ tăng giá mới của thị trường tiền điện tử đang dần hình thành, trong đó Bitcoin vẫn được xem là lựa chọn hấp dẫn hàng đầu.

Tuy nhiên, trước khi đạt được mục tiêu kỳ vọng, các chuyên gia dự đoán giá BTC có thể kiểm tra lại vùng 100.000 USD.